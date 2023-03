coldwell banker / zillow

Cette étrange villa «Star Wars» est à vendre

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Bienvenue dans le High Desert, en Californie du Sud. Plus précisément, à Joshua Tree, autrefois une petite ville poussiéreuse du désert où les rednecks et les hippies se disaient bonne nuit. Aujourd'hui, c'est un hub hipster branché avec des boutiques de vêtements vintage et des studios de yoga (... et toujours des rednecks et des hippies).

Situé à moins de deux heures du centre-ville de Los Angeles, Joshua Tree offre, aujourd'hui comme hier, un lieu de retraite loin de l'agitation de la ville. Et de la place, il y en a aussi, là, dans le désert. Beaucoup de place. De la place pour mettre en œuvre des idées architecturales parfois excentriques. Et c'est exactement ce que l'on trouve actuellement sur le marché.

Bonita Domes - une propriété dont l'architecture se situe quelque part entre la maison de Fred Pierrafeu à Bedrock et les colonies de la planète Tattooine dans Star Wars.

Cette maison en terre cuite coûte 2,1 millions de dollars. C'est peu à côté des maisons à 65 millions de dollars de Los Angeles, mais beaucoup par rapport à un appartement à la Chaux-de-Fond (tout est relatif).

Le bâtiment est basé sur un projet de feu l'architecte Nader Khalili, pionnier de ce que l'on appelle la construction SuperAdobe, qui combine la construction indigène historique avec la technologie moderne.

L'intérieur est composé de plusieurs coupoles circulaires, dont la plus grande comprend deux chambres, un salon, une cuisine et deux salles de bains.

Mais le complexe comprend également un studio d'habitation, deux autres chambres et un communal bath dome, un 'dôme de bain commun'. La surface habitable (sans la cuisine et les salles de bains) est d'environ 130 m2.

A l'extérieur, il y a une piscine, une cuisine et ce qu'on appelle le «temple de la méditation».

La surface totale de la parcelle de terrain est de 8000 m2. Ceux qui souhaitent d'abord faire un essai peuvent louer les Bonita Domes sur Airbnb au prix de 488 dollars la nuit.

En parlant d'étranges maisons dans le désert, Amber Heard a vendu la sienne:

1 / 16 Amber Heard a vendu son étrange maison dans le désert source: dirt via mls / instagram