Arc de Triomphe bâché de Christo: 10 détournements vus sur Twitter



Si l’Arc de Triomphe bâché, c’est de l’art, les détournements aussi

L’empaquetage du monument parisien inspire Twitter qui s'amuse à le bâcher.

Elle fait polémique. L'œuvre posthume de Christo, l'artiste qui emballait des monuments, est en cours. L'empaquetage qui nécessite 25'000 m2 de tissu sera terminé le 18 septembre mais on entend déjà ceux qui disent: «J'aime pas». L'art est-il beau? Sujet trop vaste pour que je l'aborde ici. J'ai besoin d'une semaine pour vous pondre quelque chose de correct sur le sujet. Je préfère vous montrer les détournements des internautes, c'est plus facile et plus amusant.

L'empire galactique a pris le contrôle de la Terre!

Je vois pas ce qu'il y a de choquant... pic.twitter.com/RZn93YEFYm — Stagiaire​ des Affiches 💙 (@StagiaireAffich) September 14, 2021

Quand le Met Gala rencontre Christo

Ecoutez je trouve ça plutôt réussi. pic.twitter.com/c7sRZhtggT — Klaire fait Grr (@Klaire) September 14, 2021

Si vous ne comprenez pas la réf, ne paniquez pas, la réponse est ici👇

Banksy, c'est toi?

Alexandria Ocasio-Cortez liked this

Pas content! Pas content! Pas content!

L'Art de Triomphe.

By Gilets Jaunes pic.twitter.com/QvEq29xmvu — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) September 13, 2021

Y a une certaine maîtrise de Photoshop

Et maintenant, les meilleurs bâchages de Twitter

En plus des détournements de l'Arc de Triomphe, le hashtag #BâcheQuelqueChose est apparu sur le réseau social. Ça donne des trucs un peu perchés mais bien trouvés et surtout, artistiques.

Légendaire

Vous l'avez? Oui, vous l'avez

C'est pas du Christo, c'est mieux

L'art, c'est aussi des NFT

Les animaux mal empaillés, c'est aussi une forme d'art

