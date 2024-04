Vidéo: watson

Elle n'est pas humaine

Ces gens ont l'air si réels et pourtant, ils n'existent pas. Il s'agit de sculptures élaborées par Thomas Floutz, un artiste spécialiste des effets spéciaux pour le cinéma.

Plus de «Divertissement»

Les statues de cire de Madame Tussaud peuvent aller se rhabiller. Si celles-ci ont toujours été impressionnantes de réalisme, celles de Thomas Floutz atteignent un niveau qui est terrifiant.

Le diable est dans les détails et ce maquilleur-prothésiste venu du cinéma l'a bien compris. Ces sculptures, issues d'un projet nommé Imitation of life, se composent de personnages âgés, aux traits marqués d'imperfections, de cicatrices, de taches et de pilosités disséminées avec un tel degré de réalisme que le résultat est au plus proche du naturel.

Des œuvres qui sont même cinétiques, puisque l'une d'entre elles, prenant la forme d'une dame d'un certain âge, voit sa mâchoire mécanisée créer des mouvements de mastication on ne peut plus vrais.

skinillustrator.com

image: skinillustrator.com

Image: skinillustrator.com

Image: skinillustrator.com

Thomas Floutz vit et travaille à Los Angeles. Il a commencé sa carrière avec les maquillages du film Beetlejuice de Tim Burton en 1988. Son travail lui aura même valu une nomination aux Oscars des Meilleurs Maquillages et Coiffures pour Hellboy 2 de Guillermo del Toro. (sbo)