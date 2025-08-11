Le cacio e pepe est né dans les poches des bergers. Le beurre? Un blasphème. Image: watson

Humeur

Cette recette de pâtes indigne l'Italie (et moi avec)

Une recette en ligne, quatre ingrédients, et soudain l’Italie braque une fourchette en direction du Royaume-Uni. Du beurre dans le cacio e pepe: il n’en fallait pas plus pour déclencher une crise et réveiller la mémoire d’autres hérésies gastronomiques. Retour sur ces massacres qui donnent envie de passer certains «chefs» au mixeur.

Je ne suis même pas italienne, et pourtant, cette aberration visqueuse m’a énervée aussi. Le cacio e pepe revisité par un site britannique pourtant «spécialisé» dans la bouffe. Je suis à ça de brûler de la sauge. Oui, dans du beurre, puisqu'on ne sait manifestement pas quoi faire de toute cette matière grasse qui n'a rien à faire dans un cacio e pepe.



Car non, ce n’est pas juste une recette de pâtes. C’est une cérémonie, le mariage de trois ingrédients - pâtes, poivre noir, pecorino romano - qu’un chef romain sait faire danser en une harmonie parfaite. Avec une louche d'eau de cuisson. Oui, pour réussir cette recette, si simple sur le papier, il faut avoir le coup de main, trouver la bonne température, connaître les bons dosages. En bref, un savoir-faire.

Et pourtant, les Britanniques de Good Food, un site culinaire jusque-là respectable et qui appartenait jadis au groupe BBC, ont manifestement planté une fourchette dans le toaster et décidé qu’un peu de beurre rendrait la chose plus «rapide» et «accessible». Et que du parmesan râpé pouvait remplacer le pecorino romano.

Ou alors, était-ce une autre erreur de la part des rédacteurs du site qui, le cerveau bien toasté, les neurones aussi mous qu'une demi-livre de beurre qu'on a oubliée de ranger au frigo, ont confondu la recette de cacio e pepe et des Fettuccine Alfredo, belles et bien nappées de beurre et de parmesan?

Tollé romain

Ce qui est sûr, c'est que l’Italie, elle, n’a goûté ni à la plaisanterie, ni à cette recette de cacio e pepe gluant. Fiepet Confesercenti, l’association italienne qui représente et protège les entreprises de restauration, les trattorias et autres pizzerias, a envoyé une lettre officielle non seulement à Good Food, mais aussi à Edward Llewellyn, l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rome.

Oui, un ambassadeur mobilisé pour un plat de pâtes. Non, en Italie, on ne déconne pas avec la bouffe (et on y a bien raison, d'autant plus face à des gens qui mangent des saucisses et des haricots à la tomate au petit-déj'). Claudio Pica, président de l'unité romaine de Fiepet Confesercenti, a même enfoncé le clou auprès du Times:

«C'est comme si nous venions au Royaum-Uni et exigeons le meilleur whisky double malt mélangé à de la limonade. Nous exigeons que la recette, telle que publiée, soit immédiatement modifiée.»

Les médias transalpins, eux, s’en sont donné à cœur joie, allant jusqu’à l’hymne britannique transformé en «God Save le Cacio e Pepe». On imagine volontiers Charles III et ses doigts saucisses froncer les sourcils devant son assiette de pâtes au beurre.

Car n’en déplaise aux Britanniques, c’est aussi une question d’identité. Le cacio e pepe est né dans les poches des bergers qui, sur les chemins de transhumance, transportaient poivre, fromage et pâtes sèches. La magie de la recette vient de l’émulsion: faire fondre le pecorino dans l’eau de cuisson pour obtenir cette sauce crémeuse qui enrobe les pâtes. Le beurre? Un blasphème. Dans la péninsule, on vous fusille (du regard) pour moins que ça.

Carbonara, pizza et autres victimes collatérales

Ce n’est pas la première fois qu’un plat sacré se fait massacrer par excès de créativité. Heinz avait osé vendre en 2024 une carbonara en boîte, déjà nappée de sauce blanche, déclenchant une bronca nationale et des appels au boycott. Le chef Gianfranco Vissani avait même qualifié d’«aliment pour chats» l’audacieuse conserve.

Que dire de la pizza à l’ananas? A Naples, on la qualifie de provocation pure et simple, d’acte hostile envers la patrie, d'insulte à la nation. Quand le Premier ministre islandais avait tenté de défendre la «Hawaïenne», un maire napolitain lui avait sèchement répondu qu’il était persona non grata tant qu’il persistait dans ses opinions salées-fruitées.

La France n’est pas épargnée. A l’étranger, la soupe à l’oignon se voit parfois recouverte de mozzarella fondue au lieu du traditionnel gratiné au comté.



Dans le même temps, des criminels s’imaginent qu’une «bouillabaisse végétarienne» est une excellente idée, ce qui, à Marseille, frôle le crime en bande organisée. Je vous laisse chercher ça vous-mêmes sur le net, moi, je refuse d'avoir un historique bizarre qui vaudrait à ma famille une demande de rançon.

L’Espagne, quant à elle, se souvient encore du jour où, il y a quelques années, le chef Jamie Oliver avait publié sa recette de paella… avec du chorizo. La presse locale avait carrément titré sur «l’affaire du chorizo», tandis que des chefs valencians étaient montés au créneau pour rappeler que la paella, la vraie, ne tolère ni charcuterie, ni aucune autre improvisation exotique.

Hors d’Europe aussi, les détournements font grincer des dents. Au Japon, un influenceur californien a récemment présenté comme «sushi» un rouleau de tortilla au saumon fumé et au fromage frais, suscitant l’incompréhension polie de certains et la rage glaciale des puristes.

Aux Etats-Unis, le gumbo cajun a parfois été réinterprété avec nouilles instantanées et saucisses industrielles, au point que des chefs de Louisiane ont réclamé qu’on cesse purement et simplement d’appeler ça du gumbo sous peine de servir de pâtée pour crocos .

Tiramisu au matcha et autres impostures

Le problème, c’est qu’il n’y a pas que les British qui aiment réinventer la cuisine (d’aucuns diront qu’ils pourraient déjà améliorer la leur, de cuisine…). Les réseaux sociaux raffolent des recettes qui «cassent les codes». Ou qui cassent l’algorithme. Ou qui casse les… Bref, les plats «revisités», soit un façon un peu plus chic de dire «dénaturés».

Le tiramisu, autre trésor italien par exemple, se fait régulièrement humilier par des influenceurs en quête de vues. On le sert au matcha, au citron, à la mangue, au thé, parfois même garni de bacon «pour l’originalité». Adieu café, cacao et mascarpone: place à l’instagrammable.

#Tiramisu #Recipe #มัทฉะ #แจกสูตร ♬ Theme from "A Summer Place" - Percy Faith And His Orchestra @mint.andthematcha Let’s make Matcha Tiramisu 🍵🤍 it’s my favorite no-bake dessert to make over the weekend. Total time I made from making to refrigerating was around 4 hours, but I highly recommend you refrigerate overnight 🌙 ⭐️ Full video recipe on youtube ⭐️ Tiramisu Cream: 3 yolks 50g sugar 250g mascarpone cheese 250g heavy cream 20g sugar 1 tsp vanilla A pinch of salt Ladyfinger base: 15g ceremonial grade matcha 250g hot water Ladyfinger cookies (no. Depends on the size of your container) 1. Separate yolks from egg whites into a bowl, add sugar and mix until combine 2. Transfer to simmering pot, and whisk the yolk misture until fluffy and create the tail called “sabayon”, the mixture must also reach 70c. Once done, transfer to another bowl to cool down the mixture. 3. Once it’s cool, mix the sabayon mixture with mascarpone cheese, try adding in batches or it will turn out grainy, but if that happens, you can still use blender to fix it. 4. Next, prepare the whip cream. Whip together cream, sugar, vanilla and salt until lightly fluff. If you like fluffy mousse-like texture, go for soft peak, but if you prefer a bit on softer, go for lightly fluff like I did in the video. 5. Fold in cream and sabayon mixture in batches until combine. 6. Prepare matcha by whisking matcha with hot water, add a bit at a time until the matcha is fully dissolved. 7. Assembling time 🤍 soak the ladyfinger cookies in your matcha tea for 2-3 seconds, then place it on the container, repeat until you have the base ready. Spead the cream mixture over the base. Repeat until the container is filled up. 8. Refrigerate minimum 2 hours to overnight (the longer the better!). Enjoy the nomz ☺️🤍 #Matcha

La variante au matcha, d’un vert éclatant et vaseux, est devenue un classique des mauvais établissements, de Melbourne à Paris, de ceux qui soignent davantage la déco que la bouffe.

Sauf que ce n’est plus un tiramisu, c’est un dessert hybride qui s’approprie un nom pour profiter de sa notoriété. L’argument «c’est inspiré» ne convainc personne: si vous retirez l’âme d’un plat, changez-lui au moins son prénom, merde.

Et c’est bien là le cœur du problème: ce n’est pas l’innovation qui choque, c’est l’usurpation. Qu’on réinvente, qu’on fusionne, qu’on expérimente, soit. Mais qu’on ose coller sur un plat réinventé l’étiquette de l’original, c’est une insulte au savoir-faire, aux générations qui ont peaufiné la recette, à l’histoire qui l’accompagne.



Et l'affaire du cacio e pepe britannique en est un bon exemple: si on veut changer la recette, on lui donne un autre nom. Car ce plat italien est simple; trois ingrédients, trois siècles de tradition, et un seul mot d’ordre: on ne beurre pas l’Histoire.