Nos 9 conseils pour voyager comme les riches quand on est pauvre

Vous vous apprêtez à prendre l'avion, mais vous avez une place en éco? Néanmoins, votre voyage n'a pas besoin d'être cheapos. Voici 9 conseils pour vous la jouer «riche, mais juste pas assez pour la business».

L'été est là et vous avez booké votre billet d'avion pour une destination ensoleillée. Mais ce n'est pas parce que vous voyagez en classe éco qu'il faut être en mode plouc. Voici nos conseils pour voyager comme si vous étiez en business sans être en business.

Achetez un Fast Pass

Vous n'allez quand même pas faire la queue avec tout le peuple à la sécurité? Bien sûr que non. A l'aéroport de Genève, vous pouvez éviter d'attendre en achetant un Priority Lane. Bien sûr, il faudra payer (10 fr) mais ça vous coûtera toujours moins cher qu'un billet en business. Il vous suffit de vous rendre la veille de votre départ sur le site de l'aéroport. Et attention, vous ne pouvez pas acheter un Fast Pass le jour de votre voyage (ce serait trop facile).

Les Airpdos ET le casque

Oui, il faut les deux. Les AirPods pour la phase avant d'embarquer, celle où vous passez un dernier coup de fil super important à votre life coach tout en achetant des chocolats chez Sprüngli. Et interdiction d'avoir des écouteurs avec fil! Et puis quoi encore? Vous voulez aussi téléphoner avec un iPhone qui n'est pas un 15 Pro Max??

Quant au casque audio, gardez-le pour dans l'avion, de sorte à créer une coupure. Vous n'avez pas envie d'interagir avec les gens autour de vous. Le casque doit donc être de bonne qualité et anti-bruit. Optez pour un Apple, un Sony ou un Bose.

Pour éviter tout contact avec ce genre de personnes, mettez votre casque audio et plongez la tête la première dans un film.

Le iPad

Plutôt que de dépendre de l'écran un peu pourri devant vous ou carrément de ne pas avoir d'écran parce que le vol est trop court, dégainez votre iPad sur lequel vous aurez téléchargé la veille des films et des séries. L'iPad doit avoir une fourre qui se plie de sorte à pouvoir le poser sur la tablette devant vous. Vous aurez fait de même sur votre iPhone, parce que devez toujours avoir le choix.

Les seuls passagers à qui vous accepteriez de parler 👇

La valise Rimowa

Vous ne voyagez pas en business, mais vous avez la valise des gens qui voyagent en business. La Rimowa, c'est un peu la Mercedes Classe G de la valise. Vous n'avez pas besoin d'avoir la collection complète (ça vous coûterait un loyer) mais une petite valise qui va en cabine, ça fera son effet. En plus, elles sont garanties à vie. Si ça c'est pas un argument pour claquer 1500 balles!

Ah bon? Vous ne balancez pas vos vêtements à l'arrache dans votre valise à 1500 balles comme Rihanna? rimowa

Le désinfectant pour les mains (mais pas n'importe lequel)

Que vous soyez en Première, en business ou en éco, vous avez besoin de désinfectant. Par exemple, pour vous nettoyer les mains après être allé aux toilettes. Parce que même si vous vous êtes savonné les mimines avec le savon des WC d'avion qui assèche votre peau comme le désert de Gobi, il vous faudra ouvrir la porte douteuse et donc tout ceci aura été contre-productif. Du coup, hop! Un coup de désinfectant une fois à votre place. En plus, ça vous donnera un petit air de femme riche névrosée. Mais rappelez-vous que vous êtes snob, votre désinfectant, vous l'avez acheté chez Aesop.

Il faut le prononcer «ézzzop» .

La trousse Goyard

Où diable mettre ce désinfectant une fois utilisé? Eh bien dans votre trousse de voyage Goyard, quelle question! Dans laquelle vous avez aussi une crème pour les mains de la marque Mousse (Quoi? Tu connais pas? C'est new, c'est Suisse) ou Barbara Sturm et une brosse à cheveux Mason Pearson.

Une petite trousse de voyage à 400 francs, ça vous dit?

La grosse gourde d’eau

Très important to stay hydrated parce que vous voulez avoir une glowing skin en sortant de l’avion. Mais du coup, vous êtes obligé de passer la sécurité avec votre gourde vide et d'acheter une grande bouteille d'eau à 800 francs de l'autre côté (le côté obscur, celui où tout coûte un bras) et remplir votre gourde avec. C'est un peu con, on admet, ma foi, on n'a pas dit que c'était un article intelligent.

Une fois de plus, la marque a son importance. On choisira une Yeti ou une Stanley. Pourquoi? Parce que les yogis de LA l'ont décidé ainsi.

Il est végane votre wrap au thon?

Parce que vous valez mieux qu'une pizza margherita en forme de cône, vous prendrez dans votre sac à main Loewe que vous aurez acheté en solde sur Vestiaire Collective, une plaque de chocolat Hu sans sucre raffiné (le chocolat des blogueuses) et des noix de cajou BIO, parce que sorry, mais your body is a temple et vous ne mangez que organic.

Le look

Par pitié, ne voyagez pas en jogging, même si vous allez en Australie. Paris Hilton et Nicole Richie le faisaient en l'an 2000. Heureusement, vous n'êtes ni Paris Hilton ni Nicole Richie et l'an 2000, c'était il y a 24 ans.

Ne soyez pas ça. Image: EPA

Pour être chic en avion, il faut la jouer sobre: jean, t-shirt blanc et basket (pas de nu-pieds dans les avions à moins que votre destination soit Benidorm et là, on ne peut plus rien faire pour vous.) Et par pitié, ne portez pas votre téléphone en bandoulière, sauf si vous avez plus de 70 ans.

Jeans, chemise blanche, sac Celine et petite Rolex, tout simple comme Gwyneth Paltrow. dr

Voilà, vous êtes désormais armés pour voyager comme les riches. Vous êtes aussi peut-être ruinés (mais jamais autant que si vous aviez acheté un billet en business). Et voyez le côté positif, tous ces conseils vous ont été prodigués gratuitement! Elle est pas belle la vie?

Sinon il vous reste le jet👇

