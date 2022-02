Un 747 vendu pour 1,25 franc est désormais un lieu de fête très cher

Vous pouvez louer un Jumbo pour faire la teuf. Mais les toilettes ne fonctionnent pas.

«Rien ne se perd, rien ne se crée: tout se transforme», comme dirait ce bon vieux Lavoisier. Plutôt que d'envoyer un Boeing 747 à la casse, pourquoi pas en faire un lieu de fête?

Mais reprenons depuis le début:

Alors que British Airways commençait à éliminer progressivement sa flotte vieillissante d'avions Boeing 747 (surnommé Jumbo), un petit aéroport provincial y a vu une opportunité en transformant un vieil avion en espace événementiel.

Pour la somme exorbitante de 1 £ (1,25 franc), l'aéroport privé de Cotswold dans le sud de l'Angleterre a acheté un Boeing 747 défraîchi en octobre 2020.

Au cours des 14 mois qui ont suivi l'arrivée du 747 à l'aéroport de Cotswold, l'avion a été rénové pour devenir un lieu de fête. L'ancienne cuisine a été transformée en bar, tandis que le cockpit et la zone de première classe sont restés en grande partie intacts.

Le prix d'achat a peut-être coûté un peu moins de deux francs, mais la conversion en lieu instagramable a entraîné des coûts considérables. Selon CNN Travel, la rénovation a coûté près de 625'000 francs - dont 250'000 francs pour la nouvelle surface en béton sur laquelle repose le mastodonte.

Afin de rentabiliser cet investissement, la location du lieu ne sera pas bon marché: 1200 francs de l'heure, comme le rapporte CNN Travel. Pour les mariages, l'aéroport facture 15'000 CHF pour 24 heures.

Et cela malgré le fait que les toilettes ne fonctionnent pas – du moins pas pendant les six prochains mois. Suzannah Harvey, chef de projet et directrice générale de l'aéroport de Cotswold, a confirmé au média que les toilettes de l'avion ont été conçues pour des vols à haute altitude et sous pression et ne fonctionnent pas au sol. Pendant les six premiers mois, les clients devront donc se contenter de ce qu'elle appelle des «toilettes fantaisie» à l'extérieur de l'avion, autrement dit, des toilettes de chantier.

Six mois? Ça signifie que le problème des waters devrait être réglé d'ici décembre! Est-ce que vous écoutez, chers membres de la direction watson? Pour la Fête de Noël, ce serait idéal.

