«Air»: la bande-annonce du film sur le deal entre Nike et Jordan

Ben Affleck dévoile la bande-annonce de son film sur Nike et Jordan

Le long-métrage «Air» charrie deux événements: les retrouvailles des copains Matt Damon et Ben Affleck, mais aussi l'histoire du deal historique entre la star Michael Jordan et la division basket-ball de Nike. Et voici enfin la bande-annonce.

«Il n'y a rien de cool chez Nike!» La première bande-annonce du très attendu «Air», avec Ben Affleck à la réalisation, démarre très fort. 1984 est une année difficile pour la célèbre firme de baskets. Nike cherche à rajeunir son image, face à des concurrents comme Converse qui se propagent aux pieds de tous les kids. Qui pour incarner ce renouveau décisif?

Tous les regards se tournent alors sur un certain John Paul Vincent "Sonny" Vaccaro, artilleur marketing de premier ordre chez Nike. C'est lui qui signera Michael Jordan, un gamin prometteur de 21 ans qui, à l'époque, n'avait encore tutoyé aucun panier de NBA. Un deal visionnaire et historique, à hauteur de 500 000 dollars par en sur cinq ans, que Ben Affleck a décidé de raconter dans les détails.

Coucou le premier deal en or.

Les premières images, alléchantes, dévoilent une réalisation élégante et agréablement eighties. Et le casting est plutôt prestigieux: Matt Damon (Sonny Vaccaro), Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Tucker, Chris Messina, Gustaf Skarsgård. Entre autres.

Ben, lui, se glisse dans la peau du PDG de Nike, Phil Knight. Un film qui non seulement célèbre le retour de la bromance Damon-Affleck, mais offre une petite nouveauté: c'est la première fois que Ben dirige son pote en tant que réalisateur. Enfin, pour l'anecdote, si aucun comédien n'incarne Michael Jordan à l'écran, il apparaîtra par l'intermédiaire d'archives.

«Air» sortira le 5 avril prochain dans les cinémas américains et via Amazon Prime en Europe. Mais c'est encore à confirmer.