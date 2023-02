Chaux-de-Fonniers vs Genevois: qui parle mieux le Suisse?

Résultat, c'est régulièrement la gé-guerre entre une Ana qui explique à Jason qu'il n'a pas besoin de faire la différence entre mots et maux quand ils prononcent ces deux mots. Ils ne s'écrivent pas pareil, mais ils se prononcent de la même façon (oui, le français, c'est complexe). Mais Jason est d'une mauvaise foi incroyable. Regardez la vidéo, il ne lâche rien:

Jason et Ana travaillent l'un en face de l'autre chez watson. En tant que Genevoise qui se respecte, Ana est persuadée de parler un français irréprochable tandis que Jason lui rétorque régulièrement que nous sommes en Suisse et donc qu'on parle le suisse, ce qui signifie pour lui que vélo ne se prononce pas «vélo», mais «vélô» (o ouvert), je sais pas comment l'écrire.

Elle est Genevoise, il est Chaux-de-Fonnier et ils ne se comprennent pas😅

Jason vient de La Chaux-de-Fonds et Ana vient de Genève. Parfois, chez watson, ils ont de la peine à se comprendre. Clash des cantons.

