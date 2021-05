Divertissement

Ces quatre mecs vendent cette photo pour plus de 1 million de francs



Image: knowyourmeme

Il y a quelques mois, le mème «4 lads in jeans» était partout sur internet. Ces quatre potes mettent désormais en vente leur célèbre photo sous forme de NFT.

Je crois que c’est officiel, on peut désormais dire que vendre un mème ou une vidéo virale sous forme de NFT (non-fongible tokens) est un trend. Après la Disaster Girl (on t’en avait parlé ici) et Nathan Apodaca, le mec qui fait du skate en buvant du jus de cranberries (on t’en avait parlé là), c’est au tour des 4 lads in jeans (en français: les 4 mecs en jeans).

L'un des nombreux mèmes 👇

Jamie Philips, Connor Humpage, Kevin Rooney et Alex Lacey mettent aux enchères leur célèbre mème sous forme d'œuvre d’art numérique. Le prix de réserve est de 1 million de livres sterling (soit environ 1 260 000 francs).

Une façon de rentabiliser 18 mois de trolling en ligne. Car ces quatre Britanniques qui n’avaient rien demandé à personne (comme souvent) ont été la risée d’internet et ont dû subir les commentaires des haters.

En plus, ils sont trop choux, puisqu’ils reverseront un pourcentage de la vente à CyberSmile, une association caritative qui lutte contre le harcèlement et les abus en ligne. L’enchère commence ce jeudi 6 mai et se termine le 13 mai sur la plateforme spécialisée dans les NFT, Rarible.

Si vous n'avez rien compris aux NFT👇 Vidéo: watson

