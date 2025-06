Voici les 100 meilleurs films du 21e siècle

Le New York Times a couronné les 100 meilleurs films du 21e siècle après une sélection rigoureuse. Retrouvez ici un top 5 détaillé et le classement intégral.

Bien que le siècle n'ait que 25 ans, le célèbre journal américain a tout de même déjà désigné les meilleurs films du XXIe siècle.

Plus de 500 réalisateurs, acteurs et autres personnalités influentes d'Hollywood (dont Julianne Moore, Guillermo del Toro et Sofia Coppola) ont voté. C'est de leurs votes qu'est issu le classement suivant.

Afin de pouvoir figurer sur cette liste, un film devait remplir deux conditions: être sorti après le 1er janvier 2000 et être disponible aux États-Unis.

Top 5: Les meilleurs films du XXIe siècle

«Moonlight»

De quoi ça parle? Ce drame, inspiré d'un texte autobiographique de Tarell Alvin McCraney, retrace en trois chapitres le passage à l'âge adulte d'un Afro-Américain homosexuel. En 2017, le film a remporté l'Oscar du «Meilleur Film».

Ce qu'en dit le NYT: «Moonlight aborde tout ce qui vous façonne. Il parle de la beauté et de l'amour que l'on rencontre, de ce que l'on accepte et de ce que l'on refuse. Et finalement, il est question du sentiment d'être un paria, mais de trouver patiemment et discrètement son chemin vers chez soi.»

Réalisateur: Barry Jenkins

Genre: Drame, Romance

Acteurs principaux: Ashton Sanders, Alex R. Hibbert, Trevante Rhodes, Mahershala Ali, André Holland, Naomie Harris, Jharrel Jerome, Janelle Monáe

Année de sortie: 2016

Alex Hibbert (à g.) et Mahershala Ali dans Moonlight. Image: AP/A24

«In the Mood for Love»

De quoi ça parle? Le rédacteur en chef Chow et la secrétaire Li-zhen vivent dans le même immeuble, dans des appartements voisins. Alors que leurs conjoints respectifs sont souvent absents (voyages d'affaires, travail de nuit), Chow et Li-zhen se rapprochent de plus en plus – avant de faire une découverte inattendue: leurs partenaires ont une liaison.

Ce qu'en dit le NYT: «Dans ce film, la courbe sensuelle du dos d'une femme devient le symbole du désir, tandis que les volutes de fumée de la cigarette d'un homme expriment la douleur de la fugacité de la vie.»

Réalisateur: Wong Kar-Wai

Genre: Romance, Drame

Acteurs principaux: Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-wai, Rebecca Pan, Joe Cheung, Kelly Lai Chen, Siu-ping Lam, Kam-wah Koo, Chin Tsi-ang

Année de sortie: 2001

Maggie Cheung (Li-zhen) et Tony Leung (Chow) dans «In the Mood for Love». Image: block 2 pictures

«There Will Be Blood»

De quoi ça parle? Au début du 20e siècle, le chercheur d'or Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) découvre du pétrole en Californie alors qu'il prospecte de l'argent. Plainview saisit l'opportunité et devient finalement un homme riche. Mais l'or noir fait aussi ses victimes, et le film démontre de manière saisissante que la richesse n'apporte pas automatiquement le bonheur et la satisfaction.

Ce qu'en dit le NYT: «L'art cinématographique d'Anderson peut couper le souffle – la caméra étourdissante témoigne des ambitions du protagoniste comme du réalisateur – tout comme les dévastations écologiques et spirituelles que cette tragédie profondément américaine entraîne.»

Réalisateur: Paul Thomas Anderson

Genre: Western, Drame

Acteurs principaux: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier, Colton Woodward, Erica Sullivan, Russell Harvard, Sidney McCallister, Dan Swallow

Année de sortie: 2007

Daniel Day-Lewis dans «There Will Be Blood». Image: www.imago-images.de

«Mulholland Drive»

De quoi ça parle? Peu après son arrivée à Los Angeles, la jeune actrice Betty (Naomi Watts) se retrouve prise dans une spirale descendante. Elle trouve une amie en Rita (Laura Harring), qui a survécu à un accident de voiture et a perdu la mémoire. Les deux femmes se lancent alors dans une mystérieuse quête d'indices et de réponses, entre rêve et réalité.

Ce qu'en dit le NYT: «Le film est l'une des grandes œuvres sur Hollywood, un monde-miroir sombre où les rêves se transforment en cauchemars.»

Réalisateur: David Lynch

Genre: Thriller, Drame, Mystère

Acteurs principaux: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, Billy Ray Cyrus, Melissa George, Ann Miller, Scott Coffey, Angelo Badalamenti

Année de sortie: 2001

Laura Harring (à g.) et Naomi Watts dans «Mulholland Drive». Image: blushots.weebly.com

«Parasite»

De quoi ça parle? Le film suit une famille sans le sou qui parvient, petit à petit, à s'infiltrer et à obtenir plusieurs emplois auprès d'une famille riche. Au début, les deux parties en tirent profit, mais la situation finit par exploser.

Ce qu'en dit le NYT: «Le thriller délectablement tordu et dérangeant de Bong Joon Ho est un récit sur ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent rien, ainsi qu'une virulente dénonciation des ravages du néolibéralisme».

Réalisateur: Bong Joon-ho

Genre: Thriller, Comédie, Horreur

Acteurs principaux: Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Park So-dam, Song Kang-ho, Park Seo-joon, Jeong Ji-so, Lee Jung-eun, Park Myung-hoon

Année de sortie: 2019

Lee Jung-eun dans «Parasite». Image: EPA CJ Entertainment via YNA

Voici la liste complète:

