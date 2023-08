Jake Paul s'est montré très agressif dès le premier round. Keystone

Le youtubeur-boxeur Jake Paul continue sa moisson

L'Américain persévère sur les rings, décoche des droites et des uppercuts. Jake Paul a battu Nate Diaz dans une salle comble hier soir.

Sept victoires contre une seule défaite, face à Tommy Fury. Le rouleau compresseur Jake Paul, qui a troqué son téléphone portable contre une paire de gants, continue son ascension sur les rings.

Sa dernière victime est Nate Diaz, battu aisément et débordé dès le premier round par Jake Paul. L'ancienne star de YouTube a fait valoir son bagage technique plus complet face à un Nate Diaz avant tout spécialiste de MMA et non de boxe anglaise. C'était même une première pour le Californien de 38 ans, star de l'UFC et connu pour être le combattant qui a infligé à Conor McGregor sa première défaite dans la cage en 2016.

L'ancien boss de l'UFC, qui a combattu pendant 17 ans dans l'octogone, s'est même amusé à asséner une guillotine (interdite en boxe) dans l'ultime round à Jake Paul.

Une piqûre de rappel qui n'a pas manqué de faire réagir le petit frère de Logan Paul. Lequel n'a pas hésité à sauter sur l'occasion et proposer une revanche à Nate Diaz:

«On remet ça en MMA encore sur le ring. 10 millions de dollars dans la PFL (réd: World Series of Fighting). C'est ton domaine, faisons-le»

Une guerre des mots

Toujours prompt à faire grimper les enchères et à se remplir les poches, l'Américain désormais expatrié à Porto Rico continue de faire couler beaucoup d'encre à son sujet. Il a même pris la plume (ou plutôt le clavier) pour répondre à Conor McGregor sur X (ou Twitter). L'Irlandais n'est pas allé avec le dos de la cuillère, le qualifiant d'«attardé mental» qui avait offert une performance «épouvantable» et «embarrassante».

Les chamailleries qui font partie du folklore des sports de combat, le youtubeur-boxeur en a fait une spécialité. Un art dont il s'est servi pour répondre à McGregor, répliquant qu'il devrait «aller en cure de désintoxication et ensuite à l’Agence américaine antidopage».

Une guerre des mots que cultive Jake Paul pour faire vendre. Moissonner et amasser du blé, Jake Paul s'y connait et continue à remplir les salles - l'American Airlines Center à Dallas était remplie à ras bord dimanche soir -, tout en poursuivant son apprentissage sur les rings. (svp)