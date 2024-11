Jake Paul vs. Mike Tyson: récit d'une soirée épouvantable

Image: AP

Jake Paul a battu Mike Tyson: récit d'une soirée épouvantable

Après huit rounds et 16 minutes d’une tristesse infinie, la petite frappe d’Internet a «battu» la légende de la boxe. On retiendra surtout les gros bugs techniques de Netflix, qui n’a pas été à la hauteur de son propre événement. Vendredi soir, c'est la décence qui a fini au tapis.

Pour rire, on s’était quand même demandé quelques secondes si la bagarre tant vantée entre la légende des rings et la starlette des Internets était à ranger en divertissement ou en sport. Et puis, parce que Netflix, parce que Jake Paul, parce que l'esbroufe, parce que l’ambiance digne d’une élection de Miss America version patate dans la tronche, nous voilà dans la rubrique frasques et potins pour revenir sur l’un des combats les plus regardés de l’histoire.

On en veut pour preuve la qualité Windows 95 des serveurs de Netflix, diffuseur exclusif, qui ont plus d'une fois plié sous le poids du succès de l'événement, suscitant la grogne rigolote de ses abonnés.

Mais passons aux choses sérieuses, voulez-vous? D’un côté, Mike Tyson, 50 victoires, une oreille mordue en 1997 et des plongées dans la drogue et l'alcool. De l’autre, Jake Paul, 20 millions d’abonnés et des accusations d’agression sexuelle sur les trapèzes. Surprise, trente et un ans d’écart n’empêchent pas de partager une même passion: Donald Trump. Lui qui est pourtant un habitué des rings et soutenu depuis toujours par le puissant patron masculiniste de la ligue UFC, Dana White, le futur président des États-Unis n’a pas fait le déplacement jusqu’à l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, la nuit dernière.

On ignore si ça a pu consoler les deux musclés, mais Hawk Tuah Girl, elle, n’a pas craché sur l’invitation.

Hier soir, deux poids lourds, incontestablement. Des milliards de likes pour l’un, 44 victoires par KO pour l’autre. «Si l’un veut prouver qu’il est quelqu’un, l’autre aimerait s’assurer qu’il l’est toujours», nous dira plus ou moins Lennox Lewis, ancien adversaire de Mike Tyson au micro, quelques heures avant la joute la plus attendue de la décennie (enfin... avec celle d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg, bien sûr).

L’ego a le pouvoir de faire monter n’importe qui sur le ring. L’argent aussi. On raconte qu'ils sont chacun repartis du Texas avec 40 millions de dollars dans le slip. Largement de quoi panser les hématomes. Et puis, en parlant de slip, «Iron Mike» a mis tout le monde sur le cul en se baladant les fesses à l'air, deux heures avant de grignoter un bout de sa propre légende.

Il a malgré tout fallu être patient avant d'avoir droit aux têtes d'affiche. Heureusement, entre deux problèmes techniques et trois publicités, Netflix avait prévu de vrais combats. L'Américaine Amanda Serrano et l'Irlandaise Katie Taylor ont offert un face-à-face qui restera dans l'histoire de la boxe féminine. Après une guerre sans merci, l'Irlandaise l'emportera sur Serrano, comme au Madison Square Garden deux ans plus tôt. Une décision qui rendra Internet fou de rage.

AMANDA SERRANO A ÉTÉ COMPLÈTEMENT VOLÉE!! TRUQUÉ!!! Les chiffres ne mentent pas!

La boxe anglaise (ou le noble art, pour les vantards) n'a donc pas totalement perdu en crédibilité vendredi soir. On exagère un poil, car le simple fait de revoir Mike Tyson, même passablement amoindri, a suffi à sauver cette soirée catastrophique. Son dernier combat pro remonte à 2005 et, personnellement, la dernière fois qu'on l'avait aperçu c'était dans la chambre saccagée de Very Bad Trip, mimant Phil Collins à la batterie. Un film dans lequel il ne se souvient même pas d'avoir accepté d'apparaître, parce que «trop défoncé».

Jake Paul, lui, se souvenait très bien de la scène en question, puisqu’à minuit et des poussières, il fera son entrée sur le même morceau, à bord d'un Bentley tapageuse et accompagné de son frère, Logan, lui aussi influenceur et boxeur.



Le combat

23h54, l'hymne américain interprété par Tori Kelly sonne (enfin) la fin de la rigolade et des gros plans sur les célébrités en tribunes, de Charlize Theron à Shaquille O'Neal. Mike Tyson, lui, déboulera à l'ancienne, sous un t-shirt ample et le regard déjà plongé dans les côtes de son adversaire. Une sobriété qui jure avec le tintamarre que Netflix a voulu créer autour de son exclusivité. Le gamin des Internets ne tient pas en place, se lèche les babines et secoue sa barbe dans tous les sens. Nerveux et sans doute conscient qu'il affronte une légende qu'une fois largement à la retraite.

Iron Mike est fébrile sur le bas du corps, même si les réflexes n'ont pas totalement disparu. Preuve que le combat n'en est pas vraiment un, les règles ont changé pour l'occasion. Ce sera huit rounds de deux minutes, les poings planqués dans des gants d'entraînement, histoire d'étouffer les coups et de limiter les dégâts. Ce qui n'empêchera pas Jake Paul de se prendre de belles prunes.

Seize minutes après le début du combat, l'influenceur sera déclaré unanimement vainqueur. Voilà. C'est tout Et on ne sait pas très bien à quoi on a eu affaire. Boxeur depuis quatre ans, Jake Paul n'a jusqu'ici enfilé les gants que face à d'anciens combattants de MMA, remportant des victoires que les spécialistes ont toutes les peines du monde à estimer. En affrontant une légende amoindrie, la jeune sensation des réseaux prouve surtout qu'elle est cruellement en manque de légitimité, malgré les millions d'abonnés et les billets verts.

«Le combat Tyson/Paul a été de loin la plus grande déception de 2024» @Tquigs_ sur X.

Et puis, qu'est venu faire Mike Tyson dans ce bourbier? L'amour propre, sans doute. Et quelques dizaines de millions de dollars. Le jeu en valait-il la chandelle? A voir les réactions qui pleuvent en ligne, on dirait bien que c'est un sentiment de gâchis et de tristesse qui prime. Quatre heures d'un vide bruyant, clinquant et frustrant. On se serait dit sur Instagram un dimanche soir.