Vidéo: watson

Vous avez reçu un cadeau pourri à Noël? Chez Watson, on a reçu pire!

On est en famille, on s'amuse, on mange, on boit, on s'échange des cadeaux. Mais parfois, certains auraient mieux fait de se contenter d'écrire une carte...

Team watson Suivez-moi

Noël, c'est ce moment magique où on se réunit pour manger trop, porter des pulls de Noël moches et s'offrir des cadeaux super. Si le petit Théo a eu de la chance car le Père Noël (ou son tonton PLR) lui a rapporté une PS5 et des actions UBS, d'autres s'en sont moins bien tirés. La team watson vous raconte ses pires cadeaux reçus en vidéo.

Vidéo: watson

Et vous, quels sont les cadeaux douteux que vous avez reçus à Noël? Avant de les revendre, racontez-nous vos plus belles anecdotes en commentaires!

Si vous avez (encore) un repas de prévu, on vous conseille ce petit jeu.

Vidéo: watson

On a aussi des conseils pour vous éviter que ça ne parte en sucette.

Vous êtes plutôt team élégance ou team pulls moches de Noël? Ces gens font partie de la deuxième team.

1 / 22 Les plus moches pulls de Noël source: imgur

Et si vous en avez marre de cette fête commerciale, voici autre chose.