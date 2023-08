Le panneau de la discorde et de l'insécurité. A l'entrée du village d'Hanna, le nom de Nickelback est comme le H de Hanna: il ne sert à rien. Image: Facebook/Alberta

Le petit village canadien d'Hanna ne veut plus de Nickelback

Nickelback fait la fierté du petit patelin d'Hanna, dans l'Alberta, dont il est originaire. Mais les autorités ont dû retirer les panneaux à la gloire du groupe de rock canadien pour des raisons de sécurité.

Le nouveau tube de Nickelback pourrait s'appeler Three Billboards outside Hanna, Alberta - pour les non-initiés, voici la réf.

Même 13 ans plus tard, et leur fameux tube How you remind me, le groupe Nickelback fait encore parler de lui, mais pas pour sa musique. Depuis 2004, les trois entrées d'autoroute de Hanna, dans l'Alberta, arborent des panneaux de bienvenue indiquant que la ville de 2 700 habitants est «Proud to be the home of Nickelback» (Réd: «Fière d'être le lieu d'origine de Nickelback»).

Mais au mois de mai dernier, comme le rapporte la presse locale, ces panneaux ont tous été retirés. Pourquoi? Le maire, Danny Povaschuk, explique que les fameux panneaux posaient un risque pour les touristes et les admirateurs qui s’arrêtaient pour poser devant.

Mais selon Radio Canada, ce remaniement ordonné par le conseil municipal du patelin n'est pas uniquement motivé par des questions de sécurité. Les panneaux qui trônent et prennent la poussière depuis plus de 30 ans à l'entrée du village vont être remplacés par un simple message de bienvenue. Cela permettra d'éviter de mettre le nom d'une célébrité sur l'écriteau.

Le groupe composé de Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake et Daniel Adair a connu un succès mondial au début des années 2000 et cumule des milliards d'écoutes. Surtout, Kroeger et ses potes ont vendu environ de 50 millions d'albums dans le monde. Le groupe a d'ailleurs été intronisé en 2022 au Canadian Hall of Fame pour la postérité. Mais à Hanna, on préfère s'en détacher. (svp)