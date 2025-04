C'est donc à ça qu'il ressemble avec des cheveux? Image: a24

Reconnaissez-vous cet acteur?

Dwayne Johnson est méconnaissable dans le rôle de Mark Kerr, légende de l'UFC, dans The Smashing Machine, un biopic produit par A24.

Il était The Rock lorsqu'il pratiquait le catch, et il a repris son véritable nom, Dwayne Johnson, en devenant acteur. La boucle est donc bouclée en incarnant Mark Kerr, célèbre lutteur devenu numéro 1 mondial du combat libre (MMA) de 1997 à 2000.

Plutôt habitué aux blockbusters légers, Dwayne Johnson apparaît méconnaissable dans The Smashing Machine, produit par le prestigieux studio A24. Cette machine à Oscars accumule les trophées avec ses films indépendants, puisque depuis ses débuts en 2016 avec Moonlight, A24 totalise 76 nominations et a remporté 21 trophées.

Derrière la caméra, on retrouve Benny Safdie, acteur et cinéaste habitué à travailler avec son frère, à qui l'on doit notamment les succès Uncut Gems et Good Time. Ce film marque donc sa première réalisation en solo. Aux côtés de Dwayne Johnson, on retrouve l'actrice Emily Blunt, avec qui il avait déjà partagé l'affiche de Jungle Cruise en 2021 pour le compte de Disney.

The Smashing Machine raconte le destin de Mark Kerr, lutteur dont la carrière atteint son apogée à la fin du millénaire. L'homme a ensuite connu un déclin fulgurant. Craint pour ses prises au corps et ses coups de genou, il a disparu du milieu du MMA en raison de sa dépendance aux analgésiques et de son recours au dopage. C'est une cure de désintoxication qui lui a permis de revenir trois ans après. Cependant, ce come-back fut un échec, car Kerr n'a jamais retrouvé le niveau de son début de carrière, enchaînant les défaites, souvent dès le premier round.

On est donc naturellement curieux de voir Dwayne Johnson avec des cheveux, emprunter le chemin de la grâce, celui du rôle dramatique. Avec un tel réalisateur et une telle production, qui sait, peut-être que The Smashing Machine pourrait enfin être le film de la révélation pour l'ancien catcheur? Rendez-vous le 3 octobre 2025 au cinéma pour le savoir.