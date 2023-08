On n'a pas mis cette astuce dans notre liste, mais dormir à côté du frigo ouvert, c'est une bonne idée (et c'est très écolo).

5 astuces (à la con) pour dormir malgré la canicule

Nous sommes mi-août, et voilà que les sites de prévision météo ne nous parlent que du «dôme de chaleur», cet anticyclone venu des enfers, qui n'a qu'un but: pourrir nos nuits. L'occasion idéale de partager avec vous nos astuces débiles pour dormir au frais.

Plus de «Divertissement»

BREAKING NEWS: c’est le mois d'août, et il va faire EXTRÊMEMENT CHAUD pendant quatre longs petits jours. Et comme chaque année en cette magnifique période subtropicale, les magazines lifestyle (mais pas que) donnent des conseils pour supporter la chaleur et la canicule.

Nous aussi, on est coupable👇

On va vous donner un scoop: à moins d’avoir un climatiseur, un vrai, installé par un professionnel, vous ne dormirez jamais au frais. Mais voici quand même cinq astuces à la con, parce que ça ne coûte rien d’essayer.

Achetez un ventilateur

Eh ouiiiiiii, c’est peut-être la meilleure astuce du jour. Le ventilateur brasse l’air ambiant (et la poussière) et vous donne une fausse sensation de fraîcheur. Vous n’avez pas moins chaud, mais au moins, vos bibelots sont dépoussiérés.

De rien, mannequin Shutterstock. Image: shutterstock/watson

<strong>Un vrai conseil: évitez ce que les sites spécialisés appellent des refroidisseurs d'air, ces machines de l'enfer dans lesquelles il faut mettre de l'eau et qui, comme par magie, transforment votre pièce en palais des glaces. Ça ne marche pas et ça fait un boucan d'enfer.

Faites comme les chiens, dormez sur le carrelage

Nous n'avons pas tous un chien, mais nous avons tous du carrelage chez nous, que ce soit dans la cuisine ou la salle de bain. C'est donc un conseil qui ne vous coûtera pas un sou! De rien!

Image: shutterstock/watson

Déménagez à la Chaux-De-Fonds

C'est une astuce sponsorisée par le seul et unique Chaux-de-Fonnier de la rédaction de watson, à savoir Jason Huther, pour ne pas le nommer. Selon lui, le climat dans son canton du fin fond de la Suisse romande (si loin qu'on se demande s'ils ne parlent pas suisse allemand) est frais. Dans cette logique, on vous recommande aussi de vivre dans le Val d'Anniviers (VS), c'est plus loin, mais c'est plus charmant.

C'est lui, si jamais👇

Prenez une douche avant de vous mettre au lit

Selon Le Journal de la maison, il faut prendre une douche fraîche avant d'aller dormir. «Ne vous séchez pas et glissez-vous tel quel sous les draps», peut-on lire. Autrement dit, foutez-vous au lit trempé. Non seulement vos draps seront mouillés, mais il y a des chances pour que vous vous réveilliez le lendemain matin avec une odeur de linge moisi.

Tu nous flattes, mannequin Shutterstock numéro 2. Image: shutterstock/watson

Mangez léger

Manger lourd a tendance à accélérer le rythme métabolique et conduire le corps à se réchauffer. Donc le soir, on évite la choucroute ou le chili con carne et on privilégie la salade et les crudités. So exciting! D'ailleurs, si vous voulez que votre soirée soit vraiment exciting, faites une croix sur l'alcool qui excite et déshydrate. Si vous faites tout ça, vous allez probablement passer une soirée de merde, mais vous dormirez bien.

On se le demande, mannequin Shutterstock numéro 3. Image: shutterstock/watson

Il existe plein d'autres astuces pour dormir au frais. Partagez les vôtres dans les commentaires! Hihi!

Demain, réjouissez-vous, il va pleuvoir!

Vous avez chaud? Vous allez avoir encore plus chaud en regardant ces photos

1 / 22 C'est la canicule, tout fond! source: imgur

Et sinon, pour vous rafraîchir, allez squatter une piscine: