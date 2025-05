One Foot Island, abritant des plages divines dans les Îles Cook, en Polynésie. the world’s best beaches

Vacances: la plus belle plage au monde se situe en Europe

Avec l’arrivée des beaux jours, découvrez le top 50 des plus belles plages au monde, incluant des trésors européens pour vos futures vacances.

Yoann Schott Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

A l'approche des vacances d'été, vous avez certainement quelques idées de destinations en tête. Pour vous aider à faire votre choix, The World's Best Beaches propose un top 50 de ce que la nature a à proposer de mieux en matière de plages.

Grace Bay. THE WORLD’S BEST BEACHES

Grace Bay

🏝️ Îles Turques-et-Caïques

Dans un état de conservation extraordinaire, Grace Bay est souvent considérée comme étant ce que les Caraïbes ont de mieux à offrir, avec du sable blanc fin, des eaux turquoise et des sanctuaires naturels pour poissons et coraux. Dépourvue de rochers et abritée des vents, la baie est propice aux familles et à la détente.

Pour les sportifs et touristes à la recherche de sensations fortes, de nombreuses activités nautiques sont également pratiquées. Cerise sur le gâteau: cette plage est suffisamment vaste pour éviter les foules, même en haute saison.

Ofu Beach. THE WORLD’S BEST BEACHES

Ofu Beach

🏝️ Samoa américaines

Nichées au nord-est des Fidji dans l'océan Pacifique et à l'est des Samoa, les Samoa américaines recèlent des trésors naturels insoupçonnés. N'étant pas une destination très courante, le patrimoine naturel est ici parfaitement préservé et détient les récifs coralliens les plus saints du Pacifique Sud, une véritable merveille.

Pour compléter ce cadre idyllique, Ofu Beach est entourée de reliefs volcaniques et se tient à bonne distance de tout développement urbain, une aubaine pour les amoureux de la nature sauvage.

Nosy Iranja. THE WORLD’S BEST BEACHES

Nosy Iranja

🏝️ Madagascar

Composée de deux îles distinctes au large de la côte nord-ouest de Madagascar, Nosy Iranja brille par son iconique isthme de sable fin reliant par marée basse sur deux kilomètres ses deux portions de terres émergées, nommées respectivement Nosy Iranja Be et Nosy Iranja Kely. Munies de hameaux à la végétation luxuriante, elles sont tout indiquées pour les amateurs d'exploration et de plantes exotiques.

Véritable sanctuaire pour la vie aquatique et les tortues marines, ce havre incomparable offre à la fois une expérience riche avec ses eaux turquoise propices à la plongée et une sphère de paix hors du temps.

Anse Source d'Argent. THE WORLD’S BEST BEACHES

Anse Source d'Argent

🏝️ Seychelles

Dotée de paysages uniques en leur genre avec de grands rochers de granit émergeant du sable et ponctuant harmonieusement le long de sa côte, l'Anse Source d'Argent brille par ses eaux calmes, chaudes et peu profondes. Très prisée des photographes, cette plage surprenante de beauté a su garder son charme unique, malgré sa popularité.



Situé à proximité de l'agglomération «La Réunion», ce site pittoresque se prête aussi bien à des journées rythmées par des activités nautiques que par le calme et la tranquilité.

Canto de la Playa. THE WORLD’S BEST BEACHES

Canto de la Playa

🏝️ République dominicaine

Située sur la face sud de l'île de Saona en République dominicaine, Canto de la Playa est l'un des secrets les mieux gardés de la région. Bien que l'île en elle-même détienne de nombreuses plages prodigieuses, Canto de la Playa n'est, quant à elle, accessible que par bateau et se tient à distance de toute activité commerciale, offrant à ses visiteurs une expérience naturelle authentique.

Si la perspective de vous promener sans aucune foule à l'horizon dans l'un des plus beaux endroits du globe ne vous suffit pas, sachez que les coraux, superbement conservés, subliment ici les eaux les plus claires des Caraïbes.

PK9-Beach. THE WORLD’S BEST BEACHES

PK9-Beach

🏝️ Polynésie française

Qui n'a pas déjà rêvé de traverser son écran d'ordinateur afin de se prélasser dans le décor de son fond d'écran? C'est exactement ce que PK9-Beach propose: une bulle de détente au sein d'une réserve naturelle reconnue au patrimoine mondial de l'Unesco. Ici, vous n'aurez à vous soucier que du clapotis calme des vagues et du son apaisant du vent dans les canopées de palmiers penchés au-dessus du sable chaud.

Très prisée des raies et des poissons en tous genres, cette longue bande de sable entrecoupée de végétation opulente et abritée du vent propose à ses vacanciers sérénité et douceur, loin de toute urbanisation.

Fteri Beach. THE WORLD’S BEST BEACHES

Fteri Beach

🏝️ Grèce

Juchée au nord de la majestueuse île de Céphalonie en mer Ionienne, à l'ouest de la Grèce, Fteri Beach signe l'arrivée du continent européen dans le top dix des plus belles plages au monde. Isolée et lovée par de grandioses falaises blanches, cette plage a tout pour plaire: une atmosphère sereine, des eaux turquoise et transparentes, ainsi qu'un cadre naturel époustouflant.

Accessible par la mer en bateau ou par la terre en suivant un chemin de randonnée pentu, ce morceau de paradis constituera à n'en pas douter le point culminant d'une journée d'exploration.

Bang Bao Beach. THE WORLD’S BEST BEACHES

Bang Bao Beach

🏝️ Thaïlande

Malgré la très grande popularité de la Thaïlande comme destination de voyage, l'île de Koh Kood n'a jusqu'ici pas eu à subir les affres du surtourisme. Bijou absolu de la région, Bang Bao Beach séduit par son état de préservation irréprochable. Atout supplémentaire: un village de pêcheurs en bois charmant et typique renferme restaurants et délices locaux.

Une fois encore, pas de développement urbain ou d'hôtels de luxe à l'horizon. N'émergent des flots que les îlots qui parsèment gracieusement le Golfe de Thaïlande.

Entalula Beach. THE WORLD’S BEST BEACHES

Entalula Beach

🏝️ Philippines

Parce qu'aucun classement de ce type ne saurait être complet sans mentions des Philippines et plus particulièrement de Palawan, voici qu'arrive Entalula Beach, perle absolue de la baie de Bacuit. Moins fréquentée que les autres plages de la région, elle offre aux chanceux qui la parcourent une retraite béate. Accessible uniquement par bateau, ce site enchanté n'est qu'à quelques brassées de réserves de coraux multicolores et de poissons bariolés.

Bordé d'eaux limpides et reclus, ce rivage vous donnera à coup sûr les mêmes sensations d'émerveillement que Léonardo DiCaprio dans le film La plage, les requins en moins.

Cala Goloritze. THE WORLD’S BEST BEACHES

Cala Goloritze

🏝️ Italie

C'est bien juste, la plus belle plage du monde ne se trouve qu'à quelques centaines de kilomètres de la Suisse à vol d'oiseau! C'est en Italie, sur la somptueuse île de Sardaigne que se trouve Cala Goloritze, la vainqueur de ce classement. Ce qui la caractérise? Sa beauté brute, ses reliefs de pierres calcaires culminant à 143 mètres et son eau cristalline.

Fruit des efforts des autorités locales en matière de conservation, cette plage située sur la face est de l'île, sur la côte de Baunei, resplendit par sa propreté et ses qualités naturelles. Considéré comme monument naturel en 1990, la plage est accessible par la marche avec un nombre de tickets journaliers limités, ou par bateau, avec une zone de restriction de 200 mètres afin d'éviter tout passage abusif. La destination idéale pour associer exploration, émerveillement et calme.