Aujourd'hui, on est 8 milliards d'humains, et demain? L'avenir en 5 graphes

Aujourd'hui, on est 8 milliards d'humains, et demain? L'avenir en 5 graphes

Normalement, les cartes de densité de la population utilisent sobrement un code couleur. Là où il y a plus de monde, la couleur devient plus foncée là. Toutefois, certaines peuvent être également être modélisées en 3D. Dans ce cas, les endroits les plus peuplés s'élèvent vers le ciel, comme autant de tours.

CFF: voici pourquoi il y a de plus en plus de fraudeurs dans les trains

Emrata nue et suspendue

Bah oui, sinon c'est pas drôle.

Dans le cadre d'un shooting, Emily Ratajkowski a été suspendue dans les airs. Comme Tom Cruise, le mannequin réalise ses propres cascades et c'est encore plus impressionnant, car contrairement à l'acteur, Emrata les fait en escarpins et en string... seins nus. On en a la mâchoire qui tombe.