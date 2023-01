L'Inde aura bientôt plus d'habitants que la Chine

En 2073, l'Inde comptera près de 1,7 milliard d'habitants. image: Shutterstock

L'Inde bientôt plus peuplée que la Chine: voici les défis qui l'attendent

La Chine sera détrônée en tant que pays le plus peuplé du monde. L'Inde prendra la tête dans à peine trois mois, et ne la laissera pas de sitôt.

Philipp Reich Suivez-moi

Depuis des centaines d'années déjà, la Chine est le pays le plus peuplé de la planète. Mais un rapport des Nations unies prévoit qu'elle sera bientôt dépassée par l'Inde. Ce sera le cas dans les trois prochains mois.

L'Inde ne perdra pas de sitôt sa position de leader. Alors que, selon les calculs de l'ONU, la population chinoise commencera à diminuer dès 2027, celle de l'Inde continuera à croître jusqu'en 2067 et n'enregistrera un léger recul qu'à partir de cette date.

Voici comment le classement des pays les plus peuplés a changé:

Les données Les données annuelles sur l'évolution de la population mondiale proviennent du portail Internet ourworldindata.org. De 1800 à 1949, des chiffres estimés par l'organisation suédoise à but non lucratif Gapminder ont été utilisés. A partir de 1950, les données proviennent de la «Population Division» des Nations unies (ONU).

Un taux de natalité deux fois plus élevé

Si l'Inde comptera bientôt plus d'habitants que la Chine, c'est en raison d'un taux de natalité nettement plus élevé: alors qu'en Chine, les femmes ne mettent au monde en moyenne que 1,2 enfant, en Inde, cette valeur est presque deux fois plus élevée (2,05). De plus, la population de ce pays d'Asie du Sud est considérablement plus jeune: près d'un quart de la population indienne a moins de 15 ans et près de la moitié moins de 25 ans.

La Chine vieillissante

En Chine, la situation est complètement différente: les moins de 25 ans ne représentent que moins d'un quart de la population totale. Ce changement est également la conséquence de la politique chinoise. Afin de maîtriser la croissance démographique, le gouvernement chinois a tenté dès les années 1960 de limiter le nombre d'enfants par famille. A partir des années 1980, il a même imposé une politique stricte de l'enfant unique.

L'assouplissement de cette règle n'a guère eu d'effet ces dernières années. Bien que depuis 2021, trois enfants soient autorisés par famille, le taux de natalité n'augmente pas de manière significative. Dans les années à venir, la Chine sera donc de plus en plus confrontée aux conséquences d'une société vieillissante.

Les défis de l'Inde

L'Inde est confrontée à d'autres problèmes: la population croît beaucoup plus rapidement dans les régions pauvres du nord que dans les régions économiquement plus favorisées du pays. Les économistes attribuent en fait de nombreuses caractéristiques positives à des sociétés aussi jeunes: elles sont considérées comme optimistes, progressistes et dynamiques, elles offrent une main-d'oeuvre abondante et des consommateurs désireux d'acheter.

Mais en Inde, il en va autrement. En effet, le développement social du pays est à la traîne de la croissance démographique. Il n'y a guère d'emplois pour les plus d'un million de jeunes urbains qui quittent chaque jour l'école, et même à la campagne, beaucoup doivent se contenter de petits boulots mal payés pour survivre. Actuellement, le taux de chômage est d'environ 7,5% et la tendance est à la hausse.

La croissance démographique pourrait ainsi se transformer en bombe à retardement. Les experts mettent en garde contre une augmentation de la violence et des troubles si les masses émergentes ne voient pas d'espoir pour l'avenir. La politique a certes reconnu le problème depuis longtemps, mais la corruption omniprésente et la bureaucratie débordante paralysent les programmes de réforme prévus.