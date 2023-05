On pique un petit roupillon Votre Majesté? Getty Images Europe

Le grand n'importe quoi du couronnement de Charles en 35 photos WTF

Katy Perry qui s'emmerde, Sa Majesté qui s'endort, Harry qui fait la gueule, Kate avec des cernes, William sans cheveux et des enfants rois très médisants. On vous raconte cette cérémonie en images et surtout... n'importe comment.

Voilà, ça y est, Charles III est roi. Après une longue, lente, belle et symbolique cérémonie à Westminster, les couronnes ont atterri en douceur sur les crânes du couple royal et sous les yeux de centaines de convives.

Si vous n'avez rien suivi, notre royale chroniqueuse vous dit tout: Un strip-tease, deux couronnes et de la pluie: le récap du couronnement de Marine Brunner

De notre côté, étant donné que tout s'est déroulé parfaitement bien (trop?), on s'est amusé à imaginer une cérémonie un peu plus... disons... un peu moins...

Enfin, vous verrez.

Voici le couronnement de Charles en roman photo

«Mais oui, faites comme chez vous, c'est le peuple qui régale, il y a de la menthe au buffet et du monde au balcon, la vie de ma mère!» Getty Images Europe

«Oh Lord, une princesse, une vraie princesse, je veux être une princesse, je veux pas être la petite-fille d'un vieux démocrate tout pourri, je veux être elle, jeveuxjeveuxjeveux» Finnegan Biden. Getty Images Europe

«Si je lâche un pet, elle va arrêter de m'ignorer la pimbêche?» Finnegan Biden et sa mère Jill. Getty Images Europe

«Ouais, je sais c'est too much le chapeau, mais j'allais pas me faire éclipser par une princesse briton ultra-bonnasse, right?» Getty Images Europe

«13F, quelqu'un sais où il est le siège 13F? Quelle connasse cette styliste, je vois que dalle»

«T'es sûr que c'est pas une casserole qu'on a entendu, ma douce perruche?»

«Calmos lapin et reste digne, on dirait que je marie mon fils avec ton sourire de premier de classe là»

«Mais oui je te jure... je viens de croiser Harry qui me balance "ouin, ouin, tu m'as mis au troisième rang pis vous zêtes pô sympas avec ma meuf" tout ça» Getty Images Europe

«Alors, ici, c'est moi avec mon copain Sylvain en vacances au Cap d'Agde en 2012. TU CONNAIS LE CAP D'AGDE, TOI?» Getty Images Europe

«Not My King, j'veux un Burger King! Not My King, j'veux un Burger King!»

«Ah, ah! T'as vu, je t'avais dit que Maudet, il allait être élu easy à Genève. Abou Dabi mon cul oui!» Getty Images Europe

«Hein? Z'êtes qui vous? La prof de yoga de Camilla?» Getty Images Europe

«Attends Kate, j'ai une devinette, c'est une mauvaise actrice américaine et un ex-prince roux qui sont sur un bateau et...» Getty Images Europe

«C'est moins la foule qu'à l'enterrement de maman, bande d'ingrats, putain» Getty Images Europe

«Et oh, Charles... 53 ans! 53 ans que j'attends ça moi... Y se rendent pas compte les gueux. Si tu pouvais être aussi endurant au lit...» Getty Images Europe

«🎶 Y aserejé-ja-dejéDe jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi 🎶» Getty Images Europe

«Bon, les gars, ils arrivent, alors on va tout faire comme je dis OK? Vous avez tous bien reçu le document couronnement_charles_process_version18.pdf?» Getty Images Europe

«Vous savez combien de temps ça va durer cette histoire? Je suis déjà complètement claqué moi» Getty Images Europe

«Arrête de filmer d'en haut comme ça, c'est hyper salaud. Si William voit ça, il va nous scalper» Getty Images Europe

«Tu vois le couronnement de ton père d'ici ou j'te ramène un coussin?» Getty Images Europe

«Alors Katy Perry chérie, ça doit te changer de la Fashion Week d'être assise au fond avec les vieux hein?» Getty Images Europe

«Pétasse»

«Pffff, ils me font tous déjà chier... Allez.. dans deux heures c'est plié, prends sur toi, t'es le roi quoi» Getty Images Europe

«Regarde Charlotte, des pauvres qui nous matent. Ils ont l'air si sales» Getty Images Europe

«Pssst, Willy... Willou, WILLIAM! T'as éteint le four en partant? Je disais AS-TU ÉTEINT LE FOUR EN PARTANT BORDEL?» Getty Images Europe

«Non mais ça pue, sérieux... Vous nettoyez pas les Bibles entre les enterrements et les couronnements?» Getty Images Europe

«Mais nooooooon on verra pas tes cernes Kate rassure-toi, gnagnagna, bande de faux-culs» Getty Images Europe

«En plus j'ai tellement besoin de pisser» Getty Images Europe

«Daddy, ça a l'air bien dégueu le menu. On peut pas commander un truc plutôt? Je veux un Big Mac et un milkshake à la menthe»

«Venez Votre Majesté, on vous emmène discrètement uriner derrière le paravent» Getty Images Europe

«Votre Majesté, tout se passe bien? Vous avez bientôt fini?Tout le monde vous attend» Getty Images Europe

«Aaaaaaah, finally! Bon: quelqu'un a les cervelas? LOL. Ou alors une petite partie de Quidditch anyone?» Getty Images Europe

«Au nom du Père, du Fils, enfin... surtout du Fils, vive moi, vive William. C'est bientôt mon tour de toute façon» Getty Images Europe