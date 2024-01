Surnommé «Lavaux Cat», ce chat bien dans ses pattes cumule pas loin de 10 000 abonnés sur Instagram. Image: Watson

Ce chat vaudois aime autant les balades en montagne qu'en paddle sur le lac

Connus pour être des crapules individualistes, les chats sont pourtant de plus en plus visibles en vadrouille avec leurs maîtres sur les réseaux sociaux. Mais transformer son chat en chien n'est pas une mince affaire. C'est ce qu'ont réussi Amanda et L, son chat: la trentenaire se balade régulièrement en Lavaux avec son félin, devenue une star sur Instagram.

Depuis de nombreuses années, les «petfluencers» sévissent sur les réseaux sociaux. Avec leurs compagnons mignons, marrants, ou surprenants, voire souvent les trois à la fois, ces vendeurs de rêves donnent souvent l'impression d'avoir des animaux exceptionnels (et il est évident qu'ils le sont).

Mais s'il y a des tas de choses que l'on peut apprendre à un chien, la chose n'est pas forcément aussi aisée avec nos amis les chats, connus pour être les créatures les plus têtues et individualistes du règne animal domestiqué (après la mule).

Pourtant, c'est un mammifère routinier qui s'imprègne des habitudes qu'on lui inculque, et qui est capable de bien des surprises. Les félins sont de plus en plus visibles en extérieur avec une petite laisse, dans un sac à dos, ou en liberté en balade. Mais quid de leur bien-être? Et comment s'y prendre? Comment faire de son chat borné et pantouflard une créature fidèle, prête à nous suivre dans vos aventures pédestres?

L'expérience d'une Vaudoise et de son chat

Elle s'appelle Amanda, vit à Saint-Saphorin en Lavaux et sa chatte nommée L (pour Lavaux) est une star d'Instagram puisque son compte @lavaux_cat compte près de 10 000 abonnés et certaines de ses vidéos ont atteint le million de vues.

Le petit animal a même eu droit à plusieurs reportages télévisés et a même fait venir les caméras de la chaîne française C8 jusque sous nos latitudes. Cette trentenaire et son Ragdoll de trois ans arpentent aussi bien les chemins dans les vignes que les forêts en montagne. Amanda et L partent aussi en vacances ensemble et font même du paddle sur le Léman.

La jeune femme, qui n'a pas la prétention d'être une experte animalière, avoue que les choses se sont faites naturellement, par étapes, dès l'adoption de son chaton. Elle explique surtout avoir beaucoup de chance d'être tombée sur un chat avec un tel tempérament.

Le Ragdoll est une race de chat très curieux, dont l'instinct de chasse est moindre. Pour la Vaudoise, c'est véritablement la relation, quasi fusionnelle entre elle et son chat, qui leur permet de vivre de telles aventures.

Et si cette relation a pu être rendue possible, c'est parce qu'Amanda et son compagnon sont professionnellement les deux indépendants, ce qui leur permet de travailler depuis chez eux, en compagnie du chat. Un aspect non négligeable puisque l'omniprésence du maître est un facteur clé. Le monde extérieur et inconnu semble ainsi plus rassurant pour le chat aux côtés de «ses» humains. L'animal, pourtant territorial, peut dès lors les suivre partout.



Dès son plus jeune âge

Amanda a commencé très tôt à habituer L au monde extérieur. Son chaton, alors âgé de cinq mois, se baladait volontiers en voiture. Mais surtout, la Vaudoise a fait en sorte que le sac à dos devienne une seconde maison et un endroit rassurant pour la petite chatte, grâce à des récompenses, mais surtout en l'encourageant d'une voix bienveillante. La friandise restant exceptionnelle, c'est surtout par les caresses et les mots qu'elle félicite son chat, afin de ne pas associer son comportement à un réflexe pavlovien.

Des balades en sac à dos, c'est comme ça que tout a commencé pour le Lavaux Cat. Des endroits en pleine nature, où, lors de l'arrêt pique-nique, le chat avait le droit de se dégourdir les pattes en laisse. Peureux lors des premières tentatives, il sortait harnaché dans un espace restreint, associant l'inconnu à la présence rassurante de ses maîtres.

Quelques mois plus tard, Amanda a décidé de tomber la laisse. Le chat restait à côté d'elle, avant d'oser petit à petit s'aventurer un peu plus loin, toujours rassuré par la présence et le ton chaleureux de sa maîtresse, qui lui parle sans arrêt, jusqu'à la suivre au pas.

«Elle s'habituée à comprendre qu'elle était avec nous et à nos voix qu'elle associe à la balade»

Le fait de vivre à Saint-Saphorin et d'aller au lac régulièrement a également permis au chat de s'habituer à l'eau, suite à quelques petites maladresses: L est tombée plusieurs fois dans le Léman. Des expériences finalement positives, car depuis, il n'est pas rare de croiser le petit félin en paddle ou nageant dans le lac. Le chat, comme la plupart des mammifères (humains compris) apprend dès l'enfance et L a très vite associé sa maîtresse à un espace rassurant, peu importe où elle se trouve.

Tout est dans la communication

Le secret du chat baladeur? Le fruit d'un travail basé sur la confiance. Promener son chat en laisse, ce n'est pas comme un promener un chien: tirer sur la laisse ne fera qu'agacer le chat, qui, bien souvent, finira par faire le mort. La clé est de s'adapter à l'animal en lui donnant le sentiment qu'il n'est pas forcé, pour ne pas le frustrer. Amanda explique que lorsqu’elle se balade avec sa chatte en liberté, si elle marche trop vite ou cesse de lui parler, elle n'associera plus la randonnée à une expérience agréable et aura tendance à s'arrêter.

Un chat n'est pas un chien. L n'obéit pas, elle comprend les signes que lui fait sa maîtresse et se sent en sécurité hors de son territoire seulement si elle est près d'elle. «Bien qu'il lui arrive de partir en exploration, si elle ne nous voit plus, elle pleure».

La communication est indispensable. Lever la voix ou parler sur un ton négatif va déranger le chat:

«Elle est sensible aux intonations. Si je suis stressée, elle va le sentir et se braquer, alors que si je suis joyeuse et calme, elle le sent et elle réagit en conséquence avec un sentiment de sécurité»

Le lieu est d'ailleurs très important pour la balade. Si l'endroit est trop fréquenté, trop humide, qu'il y a trop de bruit, pas d'herbes à mâchouiller, pas de cachette ou d'arbres à escalader, il sera inhospitalier pour le petit félin.

Rien n'est laissé au hasard, qu'il s'agisse du moment de la journée - là où les chats sont les plus actifs, comme le matin ou le soir - ou le matériel nécessaire aux sorties. Pour que Lady puisse profiter du monde extérieur, il aura fallu la familiariser avec le sac, au Airtag accroché à son collier et créer un rapport de confiance très fort avec l'animal.

Aucune véritable mauvaise expérience avec les chiens pour Amanda, à part un malheureux épisode où la chatte a dû se réfugier dans un arbre pour échapper à un chien mal éduqué.

La trentenaire, qui gère une association de protection de la nature, est sensible à l'environnement. Si sa chatte tente de s'attaquer à la faune, elle l'en empêche. «Je la ramasse et on va plus loin et je lui fais vraiment comprendre que ça ne me plaît pas, toujours en lui parlant sur un ton bienveillant.»

Vous voulez essayer?

Voici quelques conseils

Pour la Vaudoise, les chats ne sont pas tous faits pour être promenés en pleine nature. Leur instinct et leur caractère peuvent compliquer l'expérience.

«Si votre chat est vraiment chasseur ou terriblement peureux, il n'est pas fait pour ça»

Le chat risque d'être encore plus difficile à éduquer, à habituer au sac et à la laisse. Un animal curieux, qui aime passer du temps avec son maître, est le candidat idéal, puisque la balade sera pour lui synonyme de routine, de sécurité et de plaisir.

Le chat est un animal libre et indépendant, et seuls un rapport de confiance et un dévouement sans faille permettront de rendre la balade hors de son territoire agréable. Une expérience anxiogène pour l'animal peut virer à la maltraitance.

Si vous voulez vous aussi vous promener dans les vignes avec un chat, voire voyager avec à travers l'immensité des steppes mongoles ou la toundra canadienne, plus vous l'habituez jeune, plus vos chances de réussite seront grandes. Bonne chance!