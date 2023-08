Vidéo: watson

Ce Japonais est devenu un chien

Un Japonais a dépensé près de 13 000 francs pour se transformer en chien. Il a fait sa première apparition publique et fait très bien les roulades.

Il en rêvait, il l'a fait. Toco, son nom de chien, s'est fait faire un costume sur mesure de colley, la même race de chien que le célèbre Lassie. Il se roule par terre, se balade, joue à la balle et reçoit des caresses... Tout ce que ferait un vrai chien sauf qu'il y a un humain à l'intérieur.

En effet, cet homme, dont la véritable identité est inconnue, a déboursé 12 500 francs pour s'offrir un costume de collie plus vrai que nature. Il aura nécessité 40 jours de travail par l'entreprise japonaise Zeppet, spécialisée dans la production de costumes destinés au monde de la télévision. Une somme importante pour celui qui a toujours rêvé de devenir un animal. «Je peux enfin réaliser un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit: me transformer en chien et aller me promener dehors!», explique-t-il dans la description de ses vidéos publiées sur sa chaîne YouTube intitulée Je veux être un animal.

Dans sa dernière vidéo, Toco fait sa première apparition en public. En une dizaine de jours, elle a récolté plus de six millions de vues. Si le réalisme du costume surprend les gens, il effraie néanmoins ses congénères.

Mais si l'homme en question vit sa meilleure vie de chien, il souhaite, toutefois, rester anonyme aussi longtemps que possible:

«Je ne veux pas que mes loisirs soient connus, surtout par les personnes avec lesquelles je travaille. Les gens pensent que c’est bizarre de vouloir être un chien. C’est pour ça que je ne peux pas montrer mon visage»

Un rêve à deux millions de yens et une vie cachée, car Toco tient particulièrement à ce que sa double identité reste secrète. «J'en parle rarement à mes amis parce que j'ai peur qu'ils me trouvent bizarre», a-t-il ajouté dans une interview pour le Daily Mail. Avant de conclure : «Mes amis et ma famille semblaient très surpris d'apprendre que j'étais devenu un animal».

