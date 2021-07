Divertissement

Ce chien, c'est un peu ce pote bourré qui gâche toutes les photos



On a tous un bon profil, une pose qui nous rend BG. Mais il y a toujours ce pote ivre qui pourrit la photo. Bah ce chien, c'est pareil.

«C'est trop une bonne soirée, on fait un selfie tous ensemble? Attends, j'ai pris mon Polaroïd, venez!» C'est souvent comme ça que ça démarre. La soirée est bien entamée, c'est l'anniversaire de Paul. Sauf que Valère ne s'est pas «fait un fond», il a juste picolé. Et sur les photos, ça se voit. Il est un peu comme ce toutou. Mais on l'aime quand même.

«On sourit pour la photo!»

«On a dit SOURIRE...»

«Mec, t'as encore les yeux fermés.»

Ce toutou chelou (le blanc donc), c'est Hina, l'un des quatre akita de Yoko, qui partage des photos de la vie de la petite famille sur Instagram.

«Encore les yeux fermés...»

«Tu le fais exprès ou quoi?»

«Mais t'es mignon, pleure pas!»

«Te lèche pas le nez quand même...»

Hina, ce chien bizarre mais mignon. On est tous un peu Hina, au fond.

«Bon, t'arrêtes?»

«Euuuh, tu vas rendre ou quoi?!»

«Cette pose te rend fluffy...»

