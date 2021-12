Les chiens dans le métro de New York

Deux semaines à la maison seulement et il n'arrête pas d'apprendre. Pas sûr de ce qu'il apprend mais il apprend.

Les gens me demandent tout le temps si mon chien est gentil. Je leur réponds qu'il est jugeant.

Internet n'a pas raté Zemmour: vive la France et SURTOUT vive Twitter!

