Ces films avec des chiens vont vous faire pleurer



Attendre leur maître qui ne viendra jamais, survivre sur la banquise, prendre soin de leur famille… les chiens sont capables de beaucoup pour leur maître. Voici six films avec des toutous qui vont vous faire verser au moins une larme.

Hatchi (2009)

Préparez les mouchoirs, parce que vous allez chialer. Et si vous ne le faites pas, c’est que vous êtes mort à l'intérieur. Hatchi, c’est l’histoire d’un akita qui emmène tous les matins son maître (Richard Gere) à la gare et qui attend tous les soirs son retour. Jusqu’au jour où son propriétaire ne rentre pas.

Un film particulièrement émouvant d’autant plus quand on sait que c’est une histoire vraie. Le véritable Hatchi est japonais. Quotidiennement et pendant près de dix ans après la mort de son maître, il l'a attendu à la gare de Shibuyaa au Japon.



Niveau d'émotion: 😢😢😢😭

Marley et moi (2008)

Marley n’est pas un labrador comme les autres. Il est intenable, il saute sur tout le monde, mange des pendentifs et fait caca sur la plage. Mais Marley, c’est également un chien attachant, pour ne pas dire attachiant.

Niveau d'émotion: 😢😢

I am a legend (2007)

La population mondiale a été pratiquement décimée par un virus qui transforme les gens en zombies très méchants. Robert Naville (Will Smith), un éminent scientifique qui fait des tractions dans son salon, est l’un des survivants. Il vit avec sa chienne, Samantha, un berger allemand auquel il est très attaché. Mais Samantha, pour protéger son maître, va se faire mordre par un zombie. La musique du film, signée James Newton Howard, fait beaucoup.



Niveau d'émotion: 😢😢😭

Antartica, prisonniers du froid (2006)

Ne vous laissez pas berner par l’affiche colorée et sympathique de ce film. Le long-métrage signé Disney est vraiment triste. L’histoire se déroule en Antarctique, dans une base scientifique. Jerry Shepard (Paul Walker), pilote d’attelage, est forcé d’abandonner ses huskies à cause d’une tempête. Il promet de venir les chercher aussi vite que possible mais aucun avion n’est autorisé à atterrir à cause du mauvais temps. Les huit chiens doivent lutter pour leur survie, pendant plus de six mois. Et c’est une histoire vraie.

Niveau d'émotion:😢😢😭

Croc-Blanc (1991)

Il est à moitié loup et à moitié chien et il va devenir le meilleur ami de Jack Conroy, un jeune chercheur d’or qui s’aventure dans les vastes étendues d’Alaska. Pour apprivoiser l’animal (qui est à moitié sauvage), il va s’armer de patience (et de viande). Croc-Blanc est interprété par un véritable hybride, croisement entre un loup et un malamute d’Alaska.

Niveau d'émotion: 😢

Le Chihuahua de Beverly Hills (2008)

On pleure, non pas de tristesse, mais de rire. Dans ce film, Chloé, une chienne Chihuahua de Beverly Hills toute pomponnée, se perd accidentellement dans les rues de Mexico. Pas de spa, pas de salon de beauté, pas de shopping, Chloé, chienne pourrie gâtée, a perdu tous ses repères. Heureusement, elle peut compter sur l'aide de nouveaux amis. C'est mignon mais un peu con.

Niveau d'émotion:😱😱😱

Pour voir des vidéos qui ne font pas pleurer, c'est par ici 👇

