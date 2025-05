Sydney a versé des bribes de son être (littéralement) dans ce nouveau produit.

Sydney Sweeney vend l'eau de son bain

Oui, vous avez bien lu. Sous forme de savon. En édition limitée. Pour répondre à une demande des fans. Ne soupirez pas si fort, on vous explique.

Elle vend l'eau de son bain. Et quand on dit «elle», contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit miraculeusement pas de Maeva Ghennam, ni de Ruby Nikara. Ni même de Gwyneth Paltrow, qui cartonne toujours avec ses bougies senteur vagin. Il s'agit d'une actrice dont on attendait tout sauf ça: Sydney Sweeney.



La star d'Euphoria a en effet collaboré une nouvelle fois avec la marque de produits de bains pour hommes Dr. Squatch. Sydney avait déjà fait des bulles avec cette gamme qui se veut naturelle, dans des publicités qui avaient fait des millions de vues. Dans la première, elle interprétait un génie du gel douche (une sorte de Madame Propre en plus glam'):

Personne ne se remet non plus de cette séquence dans laquelle Sydney est assise nue dans une baignoire, lançant un inattendu: «Hello, you, dirty little boys».

Il se trouve que l'actrice de 27 ans, du fond de ses eaux mousseuses, semble avoir fait monter la température dans beaucoup de foyers; de nombreux consommateurs lui auraient carrément demandé un échantillon de l'eau de ses ablutions (pour en faire quoi, mystère).

La marque a donc décidé de ne pas jeter le buzz avec l'eau du bain, et a proposé un processus de saponification aussi intimiste que barré: utiliser Sydney Sweeney herself comme essence de base pour un savon. Oui, on peu comme dans le film Le Parfum, mais en moins glauque, à n'en point douter, puisque Sydney est encore bien vivante.

Des mots de Page Six (nous, on a rien à voir avec ça), l'actrice s'inspire de la scène du bain vue dans Saltburn, qui a tant fait jaser. On vous laisse faire vos recherches.

Elle, en vraie businesswoman, s'est contentée de déclarer sagement dans le communiqué de presse du produit:

«Lorsque vos fans commencent à vous réclamer l'eau de votre bain, vous pouvez soit l'ignorer, soit la transformer en savon Dr. Squatch.»

Un authentique bain durant le tournage

Le savon se nomme le «Bathwater Bliss». Si vous voulez tout savoir (et l'acheter, parce qu'on vous voit, petits coquins), il est exfoliant à grain moyen, composé d'extraits d'écorce de pin et...«oui, d'une touche de l'eau du bain de Sydney».

Et ce n'est pas du flanc. Sydney a confirmé à GQ:

«Lors du tournage, ils avaient une baignoire pour moi. Je suis entrée dedans, j'ai pris du savon, on a pris un bon petit bain et ils ont pris l'eau. C'est donc mon véritable bain».

Tout ça est donc tristement sérieux.

Sydney maîtrise l'art de tourner une plaisanterie irritante en espèce sonnante et trébuchante. «Je me suis dit: c'est une façon vraiment cool d'échanger avec le public et de lui donner ce qu'il veut.» Elle espère également que son initiative poussera les hommes «vers le naturel».

Certains fans n'ont pas goûté à l'idée, qualifiant l'idée de se baigner dans les miasmes d'autrui de «dégoûtante» (alors qu'ils s'évanouiraient s'ils savaient tout ce qui traîne dans une piscine publique). Mais Sydney n'a pas de soucis à se faire. De toute évidence, il va y avoir la queue pour mettre la main sur le précieux «sent-bon». Des internautes commentent:

«Manger du savon était une punition, mais la situation a bien tourné»

«Les choses que je ferais pour mettre la main sur ce savon 😩»

«J'ai honte de moi d'être dans cette section de commentaires»

«Mummy»

Le prix de l'affriolant détergent? Huit dollars, nous apprend le média The Cut. Et évidemment, ça se veut un produit «sélect», à édition limitée. 5000 barres de Bathwater Bliss de Sydney seront disponibles pour les fans. Ils seront mis en vente le vendredi 6 juin, jusqu'à épuisement des stocks. Après, il faudra revenir au bon vieux Dove.