Divertissement
Cinéma

Sydney Sweeney pourrait rejoindre «le Diable s'habille en Prada 2»

Sydney Sweeny pourrait rejoindre «le Diable s&#039;habille en Prada 2»

La muse d'Hollywood pourrait rejoindre «le Diable s'habille en Prada»

Alors que la suite du film culte «Le Diable s'habille en Prada» fait le buzz, une nouvelle rumeur vient d'affoler la toile: Sydney Sweeney aurait été aperçue sur le tournage.
Joanna Oulevay
Sydney Sweeney est décidément un aimant à buzz. Son nom est déjà sur toutes les lèvres, après que sa campagne pour American Eagle a généré une polémique monstre. En cause? Un slogan où elle vante ses bonnes gênes dans un jeu de mots épique qui n'a pas plu à tout le monde. Cette dernière affaire fait suite à la controverse suscitée par son savon imbibé de l'eau de son bain.

Tout savoir sur la dernière campagne controversée de Syd' 👇

La nouvelle campagne de Sydney Sweeney ne passe pas

A présent, la star d'Euphoria génère les plus folles rumeurs en raison d'un des tournages les plus scrutés du moment: Le Diable s'habille en Prada.

En effet, le tournage du deuxième volet mettant en scène les aventures d'Andy Sachs dans le monde de la mode bat son plein à New York. Alors que le film doit sortir en mai 2026, les fans ont déjà pu apercevoir les acteurs emblématiques, Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt et Stanley Tucci, de retour pour leurs rôles respectifs. D'autres célébrités ont officiellement rejoint la distribution, dont Lucy Liu, Pauline Chalamet et Simone Ashley.

Mais désormais, une rumeur enfle: Sydney Sweeney herself aurait été aperçue sur le tournage. Les internautes en veulent pour preuve plusieurs images récemment diffusées par divers médias, dont Paris Match ou TMZ.

Plus que cela: une vidéo présumée de la jeune femme sortant de la même caravane qu'Emily Blunt, planquée derrière un parapluie et un sweat à capuche bleu ciel, circule sur la Toile.

Deux (très maigres) indices permettraient d'identifier l'égérie d'American Eagle: sa «chevelure blonde»... et «les jolis ongles vernis». Dixit les enquêteurs de Paris Match.

Les looks du «Diable s'habille en Prada 2» divisent déjà

L'espoir se mêle à la confusion des fans. Certains, impatients de voir le tournage débuter, ont annoncé que des stars seraient au casting, en illustrant leurs propos d'une photo des célébrités en question dans les rues de New York. Des noms comme ceux de Priyanka Chopra, Adele, ou encore Ariana Grande ont donc été cités à tort. Mais en ce qui concerne Sydney Sweeney, cela pourrait s'avérer différent, comme l'écrit Vanity Fair:

«l'addition de Sydney Sweeney au casting du film semble cette fois-ci avérée»

Pour l'heure, cette information n'a été confirmée par aucune source officielle. Par contre, il n'est pas interdit de rêver. L'actrice de 27 ans figurera-t-elle juste dans un caméo ou, deviendra-t-elle un personnage clé aux côtés d'Andy Sachs? Dans nos têtes, tous les scénarios sont permis.

