Bienvenue en Chine! 25 photos bizarres et amusantes

Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les Jeux olympiques ont lieu actuellement. Et ça se passe en Chine, l'Empire du Milieu.

Examinons donc de plus près le pays hôte des JO et voyons quel genre d'images bizarres et amusantes le pays nous offre.

Commençon avec Chris Pratt, ce coquin (BJ= Blow Job)

Si votre enfant se plaint parce que son pied a frôlé une algue dans le lac, montrez-lui cette image.

Comment ruiner une enfance:

La rébellion des machines semble déjà avoir commencé en Chine.

Je plains la personne qui doit les arroser:

Merci mais non merci.

Ce genre de photos de mariage:

Tirer le meilleur de la censure:

«Cette image n'est pas disponible dans votre pays.»

Comment contourner un problème:

La précision ou rien:

La salle d'étude de la Bibliothèque nationale:

Ils ont certainement assez de vélos:

Et ils sont rangés par couleur:

Les Etats-Unis ont des 7-Eleven, la Chine a des 8-Twelve:

Quand tu commandes sur des sites chinois comme Aliexpress:

Si vous aimez les fails:

En fait, c'est bien parce que c'est deux jouets en un. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Commentaire des rédacteurs watson: «Il fait juste semblant.»

Difficile de copier son voisin:

La porte du paradis ou le mont Tianmen?😱

Wait for it:

Ces chiens policiers ont plus de décence que certains humains:

Un fan de Johnny Depp, manifestement.

Encore un truc commandé sur Aliexpress:

Et si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait la fin de la Grande Muraille de Chine, voilà:

Il faut de la patience pour retrouver sa voiture:

Qu'est-ce qui vous attend dans cette rue?

