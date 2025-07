Les enfants de Kate et William ont changé

Comme le temps passe... Le «plus si petit» prince George a fêté ses 12 ans ce mardi! Comme la tradition l'exige, le palais de Kensington s'est fendu de la traditionnelle photo d'anniversaire - et d'une vidéo qui a laissé les amateurs de royauté sur le popotin.

Ce 22 juillet, le prince George (cette petite chose qu'on a découverte à l'état de couverture, serrée dans les bras de sa maman Kate Middleton, en 2013, à sa sortie de la maternité) entrait définitivement dans la préadolescence. Et nous prenions toutes et tous un coup de vieux.

C'estcomme si c'était hier... Getty Images Europe

Fidèle à son habitude, le palais de Kensington a d'abord publié un portrait inédit du futur roi d'Angleterre, afin de marquer dignement cet anniversaire à l'ère d'Instagram.

Le portrait craché de ses parents. image: kensington palace

La photo a été suivie peu après d'une courte vidéo des coulisses de ce shooting dans la campagne, où l'on voit George et ses frères et sœurs, Charlotte (10 ans) et Louis (7 ans) poser ensemble. Et autant dire que de voir ces jeunes princes et princesses devenus grands gambader joyeusement dans l'herbe a été un choc.

Vidéo: watson

«Le temps file, je n'arrive pas à y croire!» s'émeut un internaute sous la publication. Pendant qu'un autre commente:

«On dirait que c'était hier que nous avons vu ses parents le présenter au monde pour la première fois, et pourtant, il est déjà devenu un beau jeune homme!»

De nombreuses rumeurs

George, qui a fêté cet anniversaire en privé avec sa famille, s'apprête à entrer dans sa dernière année scolaire à l'école Lambrook, dans le Berkshire, où sont également scolarisés ses deux frères et sœurs. Mais les spéculations vont déjà bon train sur le collège où il fera son entrée à la rentrée 2026.

Ces dernières années, William et Kate ont été surpris à plusieurs reprises en train de visiter un certain nombre d'écoles de premier plan, dont le Eton College et son rival, Marlborough College. Il est entendu que Kate, qui a étudié à Marlborough, aurait donné sa préférence à ce collège mixte où elle a étudié et où le jeune George aurait pu être rejoint par Charlotte et Louis dans quelques années.

Une source bien placée a cependant glissé au Daily Mail que «tous les chemins mènent à Eton». Non seulement ce collège est idéalement situé à proximité de la maison familiale de Windsor, mais le prince William y a fait ses classes. Selon certaines sources, le prince et la princesse de Galles auraient effectué une visite confidentielle à l'école, évaluée à 63 000 livres par an, avant les vacances de Pâques.

Même sans annonce officielle concernant la scolarité de George, la décision a probablement déjà été prise, rappelle People. Bien que les élèves d'Eton College soient âgés de 13 à 18 ans, ils doivent s'inscrire avant le 30 juin de l'année scolaire des dix ans du futur élève.

Quoi qu'il en soit, la présence du prince sur les bancs de l'école constitue immanquablement une source de potins intarissable pour les parents du coin.

«C'est LE sujet de conversation de l'école et des parents» Une source au journaliste du Mail, Richard Eden

Rien de bien étonnant. Existe-t-il un moyen plus rapide de grimper dans l'échelle sociale que de voir son rejeton invité aux fêtes d'anniversaire du futur roi d'Angleterre?