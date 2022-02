La femme au plus gros derrière du monde se plaint de ne pas trouver l’amour

Une influenceuse serbo-suédoise aux fesses gigantesques affirme que les hommes ont peur de son popotin.

Natasha Crown, 27 ans, est passée cinq fois sur le billard pour un lifting brésilien des fesses afin d'avoir «le plus gros cul du monde», mais les opérations ne l'ont pas aidée à séduire un amant depuis un long moment.

«Ma dernière relation remonte à sept ans», avoue-t-elle dans une récente interview (Snif). «Je suis assez extrême, donc je pense que les gens ont peur de moi.»

Natasha Crown a 2 millions de followers Instagram grâce à son énorme atout. Nous sommes donc étonnés d'apprendre qu'elle ne trouve aucune chaussure à son pied.

Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. L'influenceuse qui habite à Göteborg, en Suède, a récemment participé à la série Hooked on the Look, où elle a été invitée à un rendez-vous avec un Suédois. Comme Natasha Crown l'avait prédit, l'homme a été rebuté par son généreux postérieur, et il n'était pas intéressé par un deuxième rendez-vous. Peut-être aurait-elle plus de chance en participant à Love is Blind sur Netflix?

Néanmoins, rien ne semble arrêter la jeune femme qui a déjà investi plus de 150 000 dollars dans son fessier. «Je vais avoir les fesses les plus grosses du monde. C’est mon but et je vais l’atteindre.» Good for her.

