Johnny Depp dans le prochain «Pirates des Caraïbes»? On fait le point

Six ans après la sortie du cinquième opus, la saga Pirates des Caraïbes attend toujours une suite. Mais de nombreux obstacles ont freiné entre la réalisation du film et les studios Disney.

Pour ceux qui n'ont pas suivi la suite des aventures du capitaine Jack Sparrow, ce dernier a croisé le fer avec son ennemi juré, le Capitaine Salazar dans Pirates des Caraïbes: la Vengeance de Salazar. Le film a également été marqué par le retour d'Orlando Bloom dans la peau de Will Turner.

Si le succès de ce cinquième opus laissait présager une suite, le procès opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard ou encore la grève des acteurs à Hollywood ont forcé le studio à mettre le projet sur pause. On raconte d'ailleurs que Disney se pencherait plutôt sur des spin-offs.

Un scénario «trop bizarre»

Interrogé par le Los Angeles Times en septembre dernier, le scénariste Craig Mazin, a qui l'on doit notamment les séries à succès Chernobyl et The Last of Us, a annoncé avoir collaboré avec Ted Elliot, déjà à l'œuvre pour les quatre premiers films de la saga. Tous deux ont été surpris par la validation des studios Disney quant au scénario proposé.

«Nous l'avons présenté et nous nous sommes dit qu'il était impossible qu'ils l'achètent, c'était trop bizarre. Mais ils l'ont fait! Puis la grève a eu lieu et maintenant tout le monde attend» Craig Mazin

En théorie, Pirates des Caraïbes 6 est donc prêt et selon Sean Bailey, président de Walt Disney Studios Motion Picture Production, l'histoire, «passionnante» et «rend hommage aux films précédents, tout en apportant quelque chose de nouveau.» Du nouveau, d'accord. Mais quid de Johnny Depp?

Alors, avec ou sans Jack Sparrow?

A en croire les déclarations du président au New York Times, aucun acteur n'a encore été embauché pour jouer dans le film. Les castings devraient débuter dès la fin de la grève des acteurs à Hollywood, toujours en cours à l'heure où on vous écrit ces lignes. Concernant le capitaine Jack Sparrow, aucune information n'a filtré sur un possible retour de Johnny Depp dans les bottes du pirate - on ne sait pas encore si Disney l'a approché. Pour rappel, l'acteur star de la saga avait confié s'être senti trahi par Disney et avait annoncé ne pas avoir l'intention de reprendre son rôle lors de son procès face à Amber Heard.

Outre le comédien américain, une autre star n'embarquerait pas dans le navire. Keira Knightley, qui incarnait la belle Elizabeth Swan, aurait également refusé de reprendre son rôle dans lequel elle se sentait «enfermée».

Spin-off ou pas spin-off?

Depuis plusieurs années maintenant, un spin-off porté par Margot Robbie serait en préparation par Ted Elliot et Craig Mazin. Un projet avorté si l'on en croit les déclarations de l'actrice star de Barbie. Déclarations aussitôt démenties par le producteur Jerry Bruckheimer puisque ce dernier affirmait à Variety quelques semaines plus tard que le projet avait simplement été mis de côté au profit de Pirates des Caraïbes 6.

Conclusion, il faudrait faire preuve de (beaucoup) de patience pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent.