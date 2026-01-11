Quels couples de stars vont péter en 2026? Faites vos pronostics! 💔
L'année écoulée nous a offert Timothée Chalamet et Kylie Jenner en duo de cuir orange parfaitement assorti, le plus grand post de fiançailles jamais vu sur Instagram, et Katy Perry partie dans l'espace avant de revenir au bras de l'ancien premier ministre canadien.
Il y a eu des infidélités, des coups de foudre et des ruptures. Et comme le monde continue de tourner, le bal des people in love se poursuivra joyeusement l'an prochain.
A vous de deviner ce qu'il va se passer, et nous vous dirons ce que votre réponse dit de vous.
Les règles du jeu
Rosalía et Emilio Sakraya
La superstar musicale du moment fera halte en Suisse au mois de mars. Rosalía a été brièvement fiancée à Rauw Alejandro, avant que des rumeurs ne circulent autour d'une possible liaison avec l'actrice Hunter Schafer. Un duo iconique, si l'on veut mon avis, mais passons.
Certaines photos la montrent également aux côtés de Jeremy Allen White. Oui, celui de la campagne Calvin Klein. Les deux apparaissant tantôt avec des bouquets de fleurs, tantôt en train de s'allumer une cigarette. Dans les deux cas, l'image est particulièrement réussie.
Selon les rumeurs, elle aurait récemment fréquenté un Allemand, Emilio Sakraya, déjà familier à toutes les admiratrices de Bibi & Tina, même si elles n'ont pas encore fait le rapprochement. Il était ce garçon adorable dans la série, que l'on entend aussi chanter sur la bande originale.
Aujourd'hui, il a bien grandi, et peut légitimement être jugé comme étant séduisant, avec des bras si musclés qu'il pourrait, le soir, ranger le cheval de Bibi (et pourquoi pas vous) dans l'écurie, d'un seul bras.
Harry Styles et Zoë Kravitz
Les conquêtes de Harry Styles se comptent sur les doigts de nombreuses mains. Un seul épisode reste notable, une théorie du complot «Larry-Stylinson».
La rumeur dit en effet qu'il y aurait eu plus qu'une simple amitié entre Harry Styles et son ancien camarade de groupe Louis Tomlinson, plus que ce que les deux ne veulent admettre (et je suis toujours partante pour y croire).
Zoë Kravitz, elle, est le fruit de l'union entre la charmante Denise des Huxtables dans The Cosby Show et le musicien Lenny Kravitz. Elle a elle-même joué dans l'une de mes séries préférées de ces dernières années Big Little Lies, à voir encore en 2026.
Zendaya et Tom Holland
Elle joue notamment la fille au sweat à capuche dans Euphoria, et dans un film de tennis où elle fait tourner la tête à deux hommes. Quant à Tom Holland, lui, il est Spider-Man.
Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Spiderman: Homecoming et sont fiancés depuis Noël dernier. On ne peut que tomber sous le charme de Tom Holland depuis sa performance en playback sur Umbrella chez Jimmy Fallon.
Taylor Swift et Travis Kelce
Si vous avez loupé cette info, je ne sais pas où vous étiez l'année dernière...
Jacob Elordi et Margot Robbie
Ces deux personnes n’ont jamais été, et ne seront en aucun cas, un couple. Mais elles incarneront bientôt un duo à l'écran dans l'adaptation de Les Hauts de Hurlevent.
Le célèbre roman victorien d'Emily Brontë (1847) est revisité avec ces deux acteurs, et rien que la bande-annonce donne le vertige.
Margot Robbie a excellé dans les rôles de Barbie, Harley Quinn. Visiblement, tout ce qui implique un corset.
Quant à Jacob Elordi, il a toujours cette capacité de rendre les gens fous. Dans Saltburn, Barry Keoghan boit son eau de bain par pur élan obsessionnel (avant de faire bien d'autres choses, que l'on ne détaillera pas ici).
Dua Lipa et Callum Turner
Dua Lipa reste Dua Lipa et ne cesse même de s'améliorer, tandis que Callum Turner fait toujours penser à l'un des deux hommes du film de tennis avec Zendaya.
Mais il s'agit d'un autre acteur, tout de même. Lorsqu'ils se sont rencontrés, on raconte qu'ils lisaient exactement le même livre. Et il lui dit So I guess we're on the same page, huh? («je pense qu'on est sur la même page - longueur d'onde».)
Gigi Hadid & Bradley Cooper
Gigi Hadid est l'une des deux sœurs Hadid. Elle a été en couple avec Zayn Malik, ancien membre des One Direction, et ils ont un enfant ensemble.
Bradley Cooper, lui, a un enfant avec Irina Shayk et a récemment fait la une surtout parce que certains estiment que les injections dans son visage étaient un peu trop calculées.
P. Diddy et les barreaux de la prison Fort Dix dans le New Jersey
Le rappeur et entrepreneur américain Sean John Combs est considéré comme l'un des musiciens les plus connus des Etats-Unis. Il a finalement été à plusieurs reprises accusé d'abus sexuel et de viol.
En 2024, CNN a publié des images montrant P. Diddy en 2016 en train de projeter au sol sa compagne de l'époque, Cassie, dans un couloir d'hôtel, et de lui donner des coups de pied avant de la traîner dans sa chambre.
En 2025, il a été condamné à quatre ans et deux mois de prison pour incitation à la prostitution.
Katy Perry et Justin Trudeau
Elle a embrassé une fille et a adoré ça, puis elle est devenue une superstar.
Elle a épousé Russell Brand, divorcé, a eu des hauts et des bas sentimentaux avec Orlando Bloom, avec qui elle a eu un enfant.
Elle a brièvement voyagé dans l'espace, pour revenir, d'une certaine manière, dans les bras de l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Zooey, c'est donc celle qui ne sort pas avec Justin
Timothée Chalamet et Kylie Jenner
Kylie Jenner est l'une des nombreuses filles très médiatisées et adeptes de la chirurgie esthétique de Kris Jenner.
Elle a deux enfants avec Travis Scott, possède un empire de cosmétiques et une fortune colossale.
Timothée Chalamet est un acteur américano-français. Il a connu la consécration en 2017 avec le film Call Me by Your Name, où une pêche subit un sort mémorable, un peu comme dans Saltburn avec une tombe fraîche.
Paul Mescal et Gracie Abrams
Paul Mescal est un acteur irlandais. Il s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans la mini-série Normal People et a depuis incarné un gladiateur ainsi que Hamnet (ce n'est pas une faute de frappe, c'est le nom du fils décédé de Shakespeare).
Il est également doué au football américain et fréquente depuis l'été 2024 la chanteuse et auteure-compositrice Gracie Abrams (qui est effectivement la fille de J. J. Abrams, mais cela n'a pas forcément d'importance ici).
Votre résultat
Vous avez le plus hoché la tête à la lettre suivante:
A
Vous, le ou la rêveuse. Vous croyez en l'amour (et vous préférez éviter les conflits). Quoi qu'il en soit, je vous vois, mes petit chats. Dans l'idéal, tous les couples traverseraient leur vie de célébrités sans scandale, assortis de façon harmonieuse, main dans la main, parce que, bon sang, ces derniers mois, le monde craint vraiment.
Et vous avez parfaitement raison, il faut croire en l'amour et en la vie, sinon plus rien n'a vraiment de sens, et ça, on n'en veut pas. Le monde a besoin de personnes comme vous, et c'est précisément pour cela que 2026 sera une belle année pour vous. ♥️
B
Bon, il est possible que vous vous intéressiez à la vie des autres à un degré presque préoccupant. Mais une chose est sûre, vous savez des choses. Les détails les plus inutiles de l'existence d'autrui s'accrochent à vous comme des moustiques sur un pare-brise. On pourrait même y voir un penchant philanthropique, voire de l'empathie. Car vous ne savez pas seulement quels couples, parmi vos amis, feraient mieux de se séparer.
Vous le savez aussi pour les stars. Je le dis souvent, le savoir reste le savoir. Certains maîtrisent Pythagore et les vecteurs, d'autres savent que Bruno Mars s'appelle en réalité Peter Gene Hernandez. Dans les deux cas, on avance dans la vie. Mais avec vous, chaque conversation de circonstance devient plus supportable. ♥️
C
Vous devez apprendre à jouer sur le terrain qui vous procure du plaisir, sinon vous ne serez pas heureux dans cette vie. Pas même en 2026. Si les célébrités vous agacent, évitez simplement les articles dont le titre mentionne des célébrités. C'est précisément pour cela que les titres existent.
La bonne nouvelle, c'est que le monde offre un terrain de jeu pour chacun, il suffit d'ouvrir les yeux. Et pendant ce temps-là, je vous embrasse. ♥️
Traduit et adapté par Noëline Flippe