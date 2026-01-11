Quels couples seront encore ensemble en 2026? Faites vos pronostics!

Quels couples de stars vont péter en 2026? Faites vos pronostics! 💔

Vous avez une idée sur les couples qui vont tenir cette année et ceux qui vont se séparer? 🔮 Répondez, et nous aurons une idée de qui vous êtes. C'est parti pour un test 100% people!

Olivia El Sayed

L'année écoulée nous a offert Timothée Chalamet et Kylie Jenner en duo de cuir orange parfaitement assorti, le plus grand post de fiançailles jamais vu sur Instagram, et Katy Perry partie dans l'espace avant de revenir au bras de l'ancien premier ministre canadien.

Il y a eu des infidélités, des coups de foudre et des ruptures. Et comme le monde continue de tourner, le bal des people in love se poursuivra joyeusement l'an prochain.

A vous de deviner ce qu'il va se passer, et nous vous dirons ce que votre réponse dit de vous.



Les règles du jeu Sous chaque question, trois réponses possibles sont proposées. Parcourez les questions une à une et notez, à chaque fois, l'option que vous avez choisie sous A,B ou C. A la fin, comptez la lettre que vous avez sélectionnée le plus souvent. Le résultat de l'évaluation se trouve tout en bas de l'article.

Rosalía et Emilio Sakraya

La superstar musicale du moment fera halte en Suisse au mois de mars. Rosalía a été brièvement fiancée à Rauw Alejandro, avant que des rumeurs ne circulent autour d'une possible liaison avec l'actrice Hunter Schafer. Un duo iconique, si l'on veut mon avis, mais passons.

Certaines photos la montrent également aux côtés de Jeremy Allen White. Oui, celui de la campagne Calvin Klein. Les deux apparaissant tantôt avec des bouquets de fleurs, tantôt en train de s'allumer une cigarette. Dans les deux cas, l'image est particulièrement réussie.

Selon les rumeurs, elle aurait récemment fréquenté un Allemand, Emilio Sakraya, déjà familier à toutes les admiratrices de Bibi & Tina, même si elles n'ont pas encore fait le rapprochement. Il était ce garçon adorable dans la série, que l'on entend aussi chanter sur la bande originale.

Aujourd'hui, il a bien grandi, et peut légitimement être jugé comme étant séduisant, avec des bras si musclés qu'il pourrait, le soir, ranger le cheval de Bibi (et pourquoi pas vous) dans l'écurie, d'un seul bras.

Couple solide, ou Rosalía va-t-elle faire marche arrière? A. Pour éviter que l’écart de notoriété entre ces deux personnalités ne finisse par entamer leur histoire, Rosalía va tirer Emilio vers le haut en faisant de son nouveau chéri une star. Par exemple en l'embrassant publiquement, en mars prochain, sur le quai de la gare Cornavin, en sortant du TGV depuis Paris et avant de monter dans l'Intercity pour le Hallenstadion, où elle doit se produire. Ou alors on le mettant carrément en scène comme son amoureux dans son prochain clip. Et là, tout le monde le regarderait avec ses yeux, les yeux de l'amour. B. Le come-back: Rosalía devient tellement incroyablement célèbre qu'elle ne peut plus sortir qu'avec un cercle extrêmement restreint de personnes, même s'il est difficile de trouver plus beau qu'Emilio. Du coup, la chanteuse finit par renoncer à l'amour. Du moins jusqu'en avril. Ce là que la nouvelle saison d'«Euphoria» sort, et que la série fait tellement fort que la carrière d'Hunter Schafer connait un nouveau coup d'accélérateur. Tout le monde le veut, surtout Rosalía, qui décide de remettre le couvert. Le couple embrase le monde et vogue au firmament de la coolitude mondiale. C. Je ne connais pas ce petit monde, laissez-moi tranquille. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Harry Styles et Zoë Kravitz

Les conquêtes de Harry Styles se comptent sur les doigts de nombreuses mains. Un seul épisode reste notable, une théorie du complot «Larry-Stylinson».

La rumeur dit en effet qu'il y aurait eu plus qu'une simple amitié entre Harry Styles et son ancien camarade de groupe Louis Tomlinson, plus que ce que les deux ne veulent admettre (et je suis toujours partante pour y croire).

Zoë Kravitz, elle, est le fruit de l'union entre la charmante Denise des Huxtables dans The Cosby Show et le musicien Lenny Kravitz. Elle a elle-même joué dans l'une de mes séries préférées de ces dernières années Big Little Lies, à voir encore en 2026.

Harry Styles et Zoë Kravitz vont-ils poursuivre leur discrète romance? A. Ils restent ensemble, parce que rien que visuellement, ils en donnent déjà tellement que chaque promenade à Rome ou à New York pourrait passer pour un coup de pub ou un shooting de mode sur le thème «silhouettes élancées en grands manteaux et pantalons larges». B. Durant une séance de thérapie, il réalise qu’au fond, s’il est avec elle, c’est pour la même raison que Nicolas Cage l’était autrefois avec Lisa-Marie Presley. En réalité, c'était surtout son père qu'il admirait. Et dans un grand moment de lucidité post-psy, il lui redonne sa liberté et sa paix intérieure, lui-même parfaitement aligné et conscient. C. De toute façon, tout ça c'est du pipeau. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Zendaya et Tom Holland

Elle joue notamment la fille au sweat à capuche dans Euphoria, et dans un film de tennis où elle fait tourner la tête à deux hommes. Quant à Tom Holland, lui, il est Spider-Man.

Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Spiderman: Homecoming et sont fiancés depuis Noël dernier. On ne peut que tomber sous le charme de Tom Holland depuis sa performance en playback sur Umbrella chez Jimmy Fallon.

Les deux stars vont-elles continuer à filer le parfait amour? A. Il est plus petit qu’elle, mais en contrepartie, elle préfère les baskets aux talons. À bien y regarder, les inconvénients de leur couple et leurs défauts supposés s’annulent. Au fond, ils vont parfaitement bien ensemble. TOMAYA FOREVER! (Ce n’est pas leur nom de couple, j’avais juste envie de crier un truc.) B. Zendaya a fréquenté Jacob Elordi, qu'elle a rencontré sur le tournage d’«Euphoria». Elle s'est mise avec Tom Holland après l’avoir connu sur le plateau de «Spider-Man». Et voilà qu’au printemps sort «The Drama», un film dans lequel Zendaya et Robert Pattinson incarnent un couple, avec, au passage, une gifle et du sexe, et même les deux en même temps. Je dis ça, je dis rien. C. Je crois que je m'en fous. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Taylor Swift et Travis Kelce

Si vous avez loupé cette info, je ne sais pas où vous étiez l'année dernière...

Est-ce que ça va durer? A. Mariage, bébés, tout va s'enchaîner. La bonne vieille tradition hétéronormée. Mais sinon, la grande question: va-t-elle garder son nom de famille? B. Après son accouchement, Taylor Swift est épuisée. Privée de sommeil, incertaine quant à son identité de mère, et même de personne, elle erre dans les couloirs de son palais, son bébé dans les bras. Mais au détour d'une berceuse, elle retrouve soudainement sa puissance poétique d’autrefois. Elle écrit des paroles qu’on a de nouveau envie de se faire tatouer, si elles n’étaient pas toutes aussi interminables. Elle peut reprendre son envol, seule, indépendante, et cela sans même tenir compte du fait que Travis l'ait trompée ou non. C. Bon déjà, selon moi, elle ne sait même pas chanter. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Jacob Elordi et Margot Robbie



Ces deux personnes n’ont jamais été, et ne seront en aucun cas, un couple. Mais elles incarneront bientôt un duo à l'écran dans l'adaptation de Les Hauts de Hurlevent.

Le célèbre roman victorien d'Emily Brontë (1847) est revisité avec ces deux acteurs, et rien que la bande-annonce donne le vertige.

Margot Robbie a excellé dans les rôles de Barbie, Harley Quinn. Visiblement, tout ce qui implique un corset.

Quant à Jacob Elordi, il a toujours cette capacité de rendre les gens fous. Dans Saltburn, Barry Keoghan boit son eau de bain par pur élan obsessionnel (avant de faire bien d'autres choses, que l'on ne détaillera pas ici).

Ces deux-là pourraient-ils former un beau couple? A. Il ne se passe absolument rien, à part un film qu’il faut éventuellement voir plusieurs fois au cinéma ou chez soi. B. Margot Robbie succombe elle aussi à ce petit quelque chose que l'on trouve chez Jacob Elordi. Elle quitte mari et enfant, et voilà que l’ex-Barbie et le nouveau monstre de Frankenstein deviennent le nouveau couple maléfique de nos rêves. Avant de se séparer dès l’été suivant, regrettant leurs nombreux excès. C. Déjà, "Barbie", c'était naze. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Dua Lipa et Callum Turner

Dua Lipa reste Dua Lipa et ne cesse même de s'améliorer, tandis que Callum Turner fait toujours penser à l'un des deux hommes du film de tennis avec Zendaya.

Mais il s'agit d'un autre acteur, tout de même. Lorsqu'ils se sont rencontrés, on raconte qu'ils lisaient exactement le même livre. Et il lui dit So I guess we're on the same page, huh? («je pense qu'on est sur la même page - longueur d'onde».)

Ces deux-là vont-ils rester follement amoureux? A. Sans soucis. B. Sans soucis. C. Sans soucis. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Gigi Hadid & Bradley Cooper

Gigi Hadid est l'une des deux sœurs Hadid. Elle a été en couple avec Zayn Malik, ancien membre des One Direction, et ils ont un enfant ensemble.

Bradley Cooper, lui, a un enfant avec Irina Shayk et a récemment fait la une surtout parce que certains estiment que les injections dans son visage étaient un peu trop calculées.

Ces deux célébrités vont-elles rester ensemble? A. Tous les deux sont des personnes stables, et bientôt ils vont présenter au monde leur famille recomposée et mignonne de façon presque insupportable. B. Tout va dépendre de l’évolution du visage de Bradley Cooper. C. J'aimerais bien, moi aussi, avoir leurs petits problèmes. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

P. Diddy et les barreaux de la prison Fort Dix dans le New Jersey

Le rappeur et entrepreneur américain Sean John Combs est considéré comme l'un des musiciens les plus connus des Etats-Unis. Il a finalement été à plusieurs reprises accusé d'abus sexuel et de viol.

Sean Combs aka P. Diddy. Image: imago/ZUMA Press/watson

En 2024, CNN a publié des images montrant P. Diddy en 2016 en train de projeter au sol sa compagne de l'époque, Cassie, dans un couloir d'hôtel, et de lui donner des coups de pied avant de la traîner dans sa chambre.

En 2025, il a été condamné à quatre ans et deux mois de prison pour incitation à la prostitution.

Comment ça continue pour le duo Diddy et prison? A. Que le destin qui a poussé ces deux à se rapprocher continue de se réaliser pour l'éternité. B) La réponse A, plus que la petite satisfaction due au fait que P. Diddy doit verser 2000 dollars par jour à Sting pour lui avoir piqué le rythme de guitare qu'il a samplé dans «I'll be missing you». C) Je n'écoute pas de rap. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Katy Perry et Justin Trudeau

Elle a embrassé une fille et a adoré ça, puis elle est devenue une superstar.

Elle a épousé Russell Brand, divorcé, a eu des hauts et des bas sentimentaux avec Orlando Bloom, avec qui elle a eu un enfant.

Elle a brièvement voyagé dans l'espace, pour revenir, d'une certaine manière, dans les bras de l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Vont-ils rester ensemble? A. Si la situation n'était pas aussi étrange, on pourrait dire que visuellement, ces deux vont plutôt bien ensemble. Et puis, que sait-on vraiment de leur personnalité profonde? Peut-être que ça colle pour le mieux à ce niveau-là, et qu'ils sont simplement heureux ensemble. B. Si les troubles de perception de Katy Perry continuent (du genre «je crois que je dois filer dans l’espace deux minutes!»), je me réjouis déjà de voir Justin Trudeau embarquer comme danseur sur sa prochaine tournée ou, mieux encore, apparaître torse nu, en jean, dans une suite du clip de «Teenage Dream». À mon avis, la chanson s’appellerait alors «Perimenopause Dream», mais bon, on me demande beaucoup trop rarement mon avis. C. Ah! Je peux enfin faire la différence entre Katy Perry et Zooey Dechanel. Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Timothée Chalamet et Kylie Jenner

Kylie Jenner est l'une des nombreuses filles très médiatisées et adeptes de la chirurgie esthétique de Kris Jenner.

Elle a deux enfants avec Travis Scott, possède un empire de cosmétiques et une fortune colossale.

Timothée Chalamet est un acteur américano-français. Il a connu la consécration en 2017 avec le film Call Me by Your Name, où une pêche subit un sort mémorable, un peu comme dans Saltburn avec une tombe fraîche.

Ces deux-là, top ou flop? A. Ils aiment tous les deux les avant-premières, les événements sportifs et la mode. Et aucun des deux ne trouve trop ridicule d’enfiler du cuir orange ou rouge pour faire briller l'autre. Perfect match! B. Elle a beau être l'une des femmes les plus riches du monde, sous toutes ses opérations esthétiques, elle reste quand même, d’une certaine façon, cette fille aux taches de rousseur peu sûre d'elle-même, qui s’est convaincue que tout ça, c'était vraiment important. C'est sûrement par contraste avec son ex qu'elle s'est intéressée aux garçons un peu gringalets qui font du cinéma et dégagent ce petit charme européen, mais qui parfois eux aussi disparaissent durant onze jours, parce qu'en réalité ils sont plus compliqués qu'ils en ont l'air. Au fond, Timmy n'en voulait pas vraiment, de cette relation posée. Et comme ils bossent tous les deux énormément, ils ne se voient pas si souvent que ça, mais quand ils se voient c'est toutefois sympa. Jusqu'à ce qu'elle commence à parler du prénom des nouveaux enfants ou des projets pour Pâques. Là, Timothée doit vite vérifier un truc sur son téléphone et zut, c'est sa belle-mère qu'il lui dit que le business ne peut pas supporter qu'ils se séparent avant Pâques. Bref, un peu comme tous les couples codépendants mais en beaucoup plus riches. Je leur donne jusqu'à l'automne. C. C'est qui? Voter Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Paul Mescal et Gracie Abrams

Paul Mescal est un acteur irlandais. Il s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans la mini-série Normal People et a depuis incarné un gladiateur ainsi que Hamnet (ce n'est pas une faute de frappe, c'est le nom du fils décédé de Shakespeare).

Il est également doué au football américain et fréquente depuis l'été 2024 la chanteuse et auteure-compositrice Gracie Abrams (qui est effectivement la fille de J. J. Abrams, mais cela n'a pas forcément d'importance ici).

Un couple pour la vie? A. Ce couple est tout simplement un rêve indé à l’état pur. B. Ça ne tiendra jamais. Parce qu’à eux deux, ils pourraient littéralement avoir n’importe qui sur cette planète. C'est insupportable pour n'importe qui, même pour ce rêve indé éveillé. C. Mezcal s’écrit avec un Z! Voter Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Votre résultat

Vous avez le plus hoché la tête à la lettre suivante:

A

Vous, le ou la rêveuse. Vous croyez en l'amour (et vous préférez éviter les conflits). Quoi qu'il en soit, je vous vois, mes petit chats. Dans l'idéal, tous les couples traverseraient leur vie de célébrités sans scandale, assortis de façon harmonieuse, main dans la main, parce que, bon sang, ces derniers mois, le monde craint vraiment.

Et vous avez parfaitement raison, il faut croire en l'amour et en la vie, sinon plus rien n'a vraiment de sens, et ça, on n'en veut pas. Le monde a besoin de personnes comme vous, et c'est précisément pour cela que 2026 sera une belle année pour vous. ♥️

B

Bon, il est possible que vous vous intéressiez à la vie des autres à un degré presque préoccupant. Mais une chose est sûre, vous savez des choses. Les détails les plus inutiles de l'existence d'autrui s'accrochent à vous comme des moustiques sur un pare-brise. On pourrait même y voir un penchant philanthropique, voire de l'empathie. Car vous ne savez pas seulement quels couples, parmi vos amis, feraient mieux de se séparer.

Vous le savez aussi pour les stars. Je le dis souvent, le savoir reste le savoir. Certains maîtrisent Pythagore et les vecteurs, d'autres savent que Bruno Mars s'appelle en réalité Peter Gene Hernandez. Dans les deux cas, on avance dans la vie. Mais avec vous, chaque conversation de circonstance devient plus supportable. ♥️

C

Vous devez apprendre à jouer sur le terrain qui vous procure du plaisir, sinon vous ne serez pas heureux dans cette vie. Pas même en 2026. Si les célébrités vous agacent, évitez simplement les articles dont le titre mentionne des célébrités. C'est précisément pour cela que les titres existent.

La bonne nouvelle, c'est que le monde offre un terrain de jeu pour chacun, il suffit d'ouvrir les yeux. Et pendant ce temps-là, je vous embrasse. ♥️

Traduit et adapté par Noëline Flippe

