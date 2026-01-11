en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Hollywood

Quels couples de stars vont péter en 2026? Faites vos pronostics

Quels couples seront encore ensemble en 2026? Faites vos pronostics!
Quels couples seront encore ensemble en 2026? Faites vos pronostics!

Quels couples de stars vont péter en 2026? Faites vos pronostics! 💔

Vous avez une idée sur les couples qui vont tenir cette année et ceux qui vont se séparer? 🔮 Répondez, et nous aurons une idée de qui vous êtes. C'est parti pour un test 100% people!
11.01.2026, 15:5011.01.2026, 15:50
Olivia El Sayed
Olivia El Sayed

L'année écoulée nous a offert Timothée Chalamet et Kylie Jenner en duo de cuir orange parfaitement assorti, le plus grand post de fiançailles jamais vu sur Instagram, et Katy Perry partie dans l'espace avant de revenir au bras de l'ancien premier ministre canadien.

Il y a eu des infidélités, des coups de foudre et des ruptures. Et comme le monde continue de tourner, le bal des people in love se poursuivra joyeusement l'an prochain.

Timothée Chalamet fait taire les mauvaises langues

A vous de deviner ce qu'il va se passer, et nous vous dirons ce que votre réponse dit de vous.

Les règles du jeu

Sous chaque question, trois réponses possibles sont proposées. Parcourez les questions une à une et notez, à chaque fois, l'option que vous avez choisie sous A,B ou C. A la fin, comptez la lettre que vous avez sélectionnée le plus souvent. Le résultat de l'évaluation se trouve tout en bas de l'article.
au menu:
Rosalía et Emilio SakrayaHarry Styles et Zoë KravitzZendaya et Tom HollandTaylor Swift et Travis KelceJacob Elordi et Margot RobbieDua Lipa et Callum TurnerGigi Hadid & Bradley CooperP. Diddy et les barreaux de la prison Fort Dix dans le New JerseyKaty Perry et Justin TrudeauTimothée Chalamet et Kylie JennerPaul Mescal et Gracie AbramsVotre résultatOn sait bien que vous voulez encore des stars 👇🏼

Rosalía et Emilio Sakraya

La superstar musicale du moment fera halte en Suisse au mois de mars. Rosalía a été brièvement fiancée à Rauw Alejandro, avant que des rumeurs ne circulent autour d'une possible liaison avec l'actrice Hunter Schafer. Un duo iconique, si l'on veut mon avis, mais passons.

Certaines photos la montrent également aux côtés de Jeremy Allen White. Oui, celui de la campagne Calvin Klein. Les deux apparaissant tantôt avec des bouquets de fleurs, tantôt en train de s'allumer une cigarette. Dans les deux cas, l'image est particulièrement réussie.

Selon les rumeurs, elle aurait récemment fréquenté un Allemand, Emilio Sakraya, déjà familier à toutes les admiratrices de Bibi & Tina, même si elles n'ont pas encore fait le rapprochement. Il était ce garçon adorable dans la série, que l'on entend aussi chanter sur la bande originale.

Alexandre Kominek se lâche sur sa vie sentimentale

Aujourd'hui, il a bien grandi, et peut légitimement être jugé comme étant séduisant, avec des bras si musclés qu'il pourrait, le soir, ranger le cheval de Bibi (et pourquoi pas vous) dans l'écurie, d'un seul bras.

Couple solide, ou Rosalía va-t-elle faire marche arrière?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Harry Styles et Zoë Kravitz

Les conquêtes de Harry Styles se comptent sur les doigts de nombreuses mains. Un seul épisode reste notable, une théorie du complot «Larry-Stylinson».

La rumeur dit en effet qu'il y aurait eu plus qu'une simple amitié entre Harry Styles et son ancien camarade de groupe Louis Tomlinson, plus que ce que les deux ne veulent admettre (et je suis toujours partante pour y croire).

Zoë Kravitz, elle, est le fruit de l'union entre la charmante Denise des Huxtables dans The Cosby Show et le musicien Lenny Kravitz. Elle a elle-même joué dans l'une de mes séries préférées de ces dernières années Big Little Lies, à voir encore en 2026.

Harry Styles et Zoë Kravitz vont-ils poursuivre leur discrète romance?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Zendaya et Tom Holland

Elle joue notamment la fille au sweat à capuche dans Euphoria, et dans un film de tennis où elle fait tourner la tête à deux hommes. Quant à Tom Holland, lui, il est Spider-Man.

Les deux se sont rencontrés sur le tournage de Spiderman: Homecoming et sont fiancés depuis Noël dernier. On ne peut que tomber sous le charme de Tom Holland depuis sa performance en playback sur Umbrella chez Jimmy Fallon.

Vidéo: YouTube/Comedy Central Latinoamérica
Les deux stars vont-elles continuer à filer le parfait amour?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Taylor Swift et Travis Kelce

Si vous avez loupé cette info, je ne sais pas où vous étiez l'année dernière...

Est-ce que ça va durer?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Jacob Elordi et Margot Robbie

Ces deux personnes n’ont jamais été, et ne seront en aucun cas, un couple. Mais elles incarneront bientôt un duo à l'écran dans l'adaptation de Les Hauts de Hurlevent.

Le célèbre roman victorien d'Emily Brontë (1847) est revisité avec ces deux acteurs, et rien que la bande-annonce donne le vertige.

Voici les 11 films les plus attendus de 2026

Margot Robbie a excellé dans les rôles de Barbie, Harley Quinn. Visiblement, tout ce qui implique un corset.

Quant à Jacob Elordi, il a toujours cette capacité de rendre les gens fous. Dans Saltburn, Barry Keoghan boit son eau de bain par pur élan obsessionnel (avant de faire bien d'autres choses, que l'on ne détaillera pas ici).

Ces deux-là pourraient-ils former un beau couple?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Dua Lipa et Callum Turner

Dua Lipa reste Dua Lipa et ne cesse même de s'améliorer, tandis que Callum Turner fait toujours penser à l'un des deux hommes du film de tennis avec Zendaya.

Mais il s'agit d'un autre acteur, tout de même. Lorsqu'ils se sont rencontrés, on raconte qu'ils lisaient exactement le même livre. Et il lui dit So I guess we're on the same page, huh? («je pense qu'on est sur la même page - longueur d'onde».)

«Il l'ébruite partout»: L'identité du prochain James Bond aurait fuité
Ces deux-là vont-ils rester follement amoureux?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Gigi Hadid & Bradley Cooper

Gigi Hadid est l'une des deux sœurs Hadid. Elle a été en couple avec Zayn Malik, ancien membre des One Direction, et ils ont un enfant ensemble.

Bradley Cooper, lui, a un enfant avec Irina Shayk et a récemment fait la une surtout parce que certains estiment que les injections dans son visage étaient un peu trop calculées.

Ces deux célébrités vont-elles rester ensemble?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

P. Diddy et les barreaux de la prison Fort Dix dans le New Jersey

Le rappeur et entrepreneur américain Sean John Combs est considéré comme l'un des musiciens les plus connus des Etats-Unis. Il a finalement été à plusieurs reprises accusé d'abus sexuel et de viol.

Sean Combs aka P. Diddy.
Sean Combs aka P. Diddy.Image: imago/ZUMA Press/watson

En 2024, CNN a publié des images montrant P. Diddy en 2016 en train de projeter au sol sa compagne de l'époque, Cassie, dans un couloir d'hôtel, et de lui donner des coups de pied avant de la traîner dans sa chambre.

En 2025, il a été condamné à quatre ans et deux mois de prison pour incitation à la prostitution.

Comment ça continue pour le duo Diddy et prison?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Katy Perry et Justin Trudeau

Elle a embrassé une fille et a adoré ça, puis elle est devenue une superstar.

Elle a épousé Russell Brand, divorcé, a eu des hauts et des bas sentimentaux avec Orlando Bloom, avec qui elle a eu un enfant.

Elle a brièvement voyagé dans l'espace, pour revenir, d'une certaine manière, dans les bras de l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Vont-ils rester ensemble?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Zooey, c'est donc celle qui ne sort pas avec Justin

Timothée Chalamet et Kylie Jenner

Kylie Jenner est l'une des nombreuses filles très médiatisées et adeptes de la chirurgie esthétique de Kris Jenner.

Elle a deux enfants avec Travis Scott, possède un empire de cosmétiques et une fortune colossale.

Timothée Chalamet fait taire les mauvaises langues

Timothée Chalamet est un acteur américano-français. Il a connu la consécration en 2017 avec le film Call Me by Your Name, où une pêche subit un sort mémorable, un peu comme dans Saltburn avec une tombe fraîche.

Ces deux-là, top ou flop?
Au total, 1 personnes ont participé à ce sondage.

Paul Mescal et Gracie Abrams

Paul Mescal est un acteur irlandais. Il s'est fait connaître grâce à son rôle principal dans la mini-série Normal People et a depuis incarné un gladiateur ainsi que Hamnet (ce n'est pas une faute de frappe, c'est le nom du fils décédé de Shakespeare).

Il est également doué au football américain et fréquente depuis l'été 2024 la chanteuse et auteure-compositrice Gracie Abrams (qui est effectivement la fille de J. J. Abrams, mais cela n'a pas forcément d'importance ici).

Un couple pour la vie?
Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Votre résultat

Vous avez le plus hoché la tête à la lettre suivante:

A

Vous, le ou la rêveuse. Vous croyez en l'amour (et vous préférez éviter les conflits). Quoi qu'il en soit, je vous vois, mes petit chats. Dans l'idéal, tous les couples traverseraient leur vie de célébrités sans scandale, assortis de façon harmonieuse, main dans la main, parce que, bon sang, ces derniers mois, le monde craint vraiment.

«Je préfère me foutre un flingue dans le cul»: Mickey Rourke enrage

Et vous avez parfaitement raison, il faut croire en l'amour et en la vie, sinon plus rien n'a vraiment de sens, et ça, on n'en veut pas. Le monde a besoin de personnes comme vous, et c'est précisément pour cela que 2026 sera une belle année pour vous. ♥️

B

Bon, il est possible que vous vous intéressiez à la vie des autres à un degré presque préoccupant. Mais une chose est sûre, vous savez des choses. Les détails les plus inutiles de l'existence d'autrui s'accrochent à vous comme des moustiques sur un pare-brise. On pourrait même y voir un penchant philanthropique, voire de l'empathie. Car vous ne savez pas seulement quels couples, parmi vos amis, feraient mieux de se séparer.

Vous le savez aussi pour les stars. Je le dis souvent, le savoir reste le savoir. Certains maîtrisent Pythagore et les vecteurs, d'autres savent que Bruno Mars s'appelle en réalité Peter Gene Hernandez. Dans les deux cas, on avance dans la vie. Mais avec vous, chaque conversation de circonstance devient plus supportable. ♥️

C'est la fin d'une ère

C

Vous devez apprendre à jouer sur le terrain qui vous procure du plaisir, sinon vous ne serez pas heureux dans cette vie. Pas même en 2026. Si les célébrités vous agacent, évitez simplement les articles dont le titre mentionne des célébrités. C'est précisément pour cela que les titres existent.

La bonne nouvelle, c'est que le monde offre un terrain de jeu pour chacun, il suffit d'ouvrir les yeux. Et pendant ce temps-là, je vous embrasse. ♥️

Traduit et adapté par Noëline Flippe

On sait bien que vous voulez encore des stars 👇🏼

Les stars en vacances d'été

1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X

Les stars ont brillé à Paris durant le Vogue World

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?