Voici nos pronostics pour les Oscars 2023

Ce lundi 13 mars, c'est la cérémonie des Oscars. Plusieurs films ont marqué l'année 2023. Voici nos prédictions.

Meilleur film

Voici les films nominés. image: keystone

Le film qui va gagner: Bon, respirons un bon coup et croyons en la famille Wang de Everything Everywhere All At Once, catapultée dans le multivers le plus fou de mémoire à cause d'une déclaration d'impôts très banale. Un film comme un nouveau choc.



Le film qui pourrait aussi gagner: The Fabelmans, l'essai tendre, intelligent et drôle de Steven Spielberg sur son enfance, sa jeunesse et sa famille et comment tout cela l'a amené au cinéma.

Ne doit en aucun cas gagner: À l'Ouest, rien de nouveau, remake complètement inutile de la légendaire adaptation cinématographique de 1930.



Meilleur réalisateur

Habillés audacieusement: Daniel Scheinert (à gauche) et Daniel Kwan aux Film Independent Spirit Awards le 4 mars. image: keystone

Va gagner: Les Daniels. C'est-à-dire Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour leur audace débordante avec Everything Everywhere All At Once. L'élan du très apprécié Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) s'est un peu estompé au cours des dernières semaines de cette saison des awards.



Pourrait également gagner: C'est peut-être la dernière occasion de donner à Spielberg son troisième Oscar. Le dernier trophée du grand maître remonte à il y a 24 ans pour Il faut sauver le soldat Ryan. A 76 ans, il a réalisé son film le plus personnel et le plus important et mérite la statuette.



Ne doit en aucun cas gagner: personne.



The Banshees of Inisherin

Michelle Yeoh a également remporté un autre prix le 4 mars. image: keystone

Va gagner: Totalement impossible à prédire dans cette catégorie. Hollywood aime Cate Blanchett. Son interprétation d'une cheffe d'orchestre toxique dans Tár est de loin la meilleure de sa carrière. Mais Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) mérite tout autant l'Oscar et serait le choix le plus original.

Pourrait également gagner: l'autre Michelle, c'est-à-dire Michelle Williams pour son rôle de la mère dans The Fabelmans. C'est de loin sa meilleure performance à ce jour.

Ne doit en aucun cas gagner: Désolé, Ana de Armas. L'actrice est nominée pour Blonde, le film Netflix sur Marylin Monroe. Cette nomination est une erreur.



Meilleur acteur principal

Austin Butler est Elvis. Bild: keystone

Va gagner: Austin Butler pour son Elvis. Une performance folle. Et Hollywood aime les films musicaux.

Pourrait aussi gagner: Brendan Fraser qui jouait l'aventurier qui butait des momies et qui a joué cette année enseignant gay en surpoids dans The Whale. Hollywood aime ce genre de films également.

Ne doit en aucun cas gagner: personne, tout le monde est nommé à juste titre.



La meilleure actrice dans un second rôle

Angela Bassett dans le rôle de Ramonda dans Wakanda Forever. image: keystone

Va gagner: Tous les signes pointent vers Angela Bassett dans Wakanda Forever.

Devrait gagner: Jamie Lee Curtis nominée pour la première fois pour son rôle dans Everything Everywhere All At Once vaut le détour.

Ne doit gagner sous aucun prétexte: Kerry Condon pour son rôle dans The Banshees of Inisherin, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est la meilleure partie du film.



Meilleur acteur dans un second rôle

Ke Huy Quan lors de l'un de ses discours émouvants. Bild: keystone

Va gagner: l'acteur chinois né au Vietnam, Ke Huy Quan. Il a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans dans Indiana Jones et puis, plus rien. Il s'en est pris à lui-même, pas à Hollywood, qui discrimine depuis trop longtemps les actrices et acteurs asiatiques. Ke Huy Quan s'est retiré derrière les caméras, a longtemps travaillé pour Wong Kar Wai jusqu'à ce que l'envie de rejouer devienne écrasante. Il avait alors 48 ans et est allé auditionner pour les Daniels. Il a été choisi pour incarner le mari de Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All At Once.

Également susceptible de gagner: Barry Keoghan , le jeune Irlandais qui a passé sa jeunesse dans des foyers pour enfants, a obtenu le meilleur rôle dans Dunkerque de Nolan et fait maintenant fondre le cœur de tout le monde en tant qu'idiot du village dans The Banshees of Inisherin.

Ne doit en aucun cas gagner: personne.



Meilleur scénario original

Colin Farrell (à gauche) et Barry Keoghan dans The Banshees of Inisherin. image: keystone

Va gagner: Tout est ouvert entre Spielberg, Kushner (The Fabelmans), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triangle of Sadness) et Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin).

Pourrait aussi gagner: tout est ouvert.

Ne doit en aucun cas gagner: personne.



Meilleur scénario adapté

Emily Mitchell, Claire Foy et Roony Mara (de gauche à droite) dans Women Talking. image: keystone

Va gagner: aucune idée. Pourquoi pas Top Gun: Maverick? Un film sur des personnes complètement optimistes, positives et pas du tout traumatisées, même si leur travail consiste à détruire les autres. Le film, qui selon Steven Spielberg a sauvé à lui seul la survie des salles de cinéma, doit gagner quelque chose. Mais ce sera probablement Women Talking de Sarah Polley.

Devrait gagner: Top Gun: Maverick.

Ne doit en aucun cas gagner: A l'Ouest, rien de nouveau même si le film a été couronné aux Bafta. En même temps, les Britanniques sont les mêmes personnes qui ont voté pour le Brexit. Je dis ça, je dis rien.



Meilleur film international

A l'Ouest, rien de nouveau. image: keystone

Va gagner: On aurait aimé que ce soit Triangle of Sadness, mais il n'est pas nominé dans cette catégorie. Il est nominé dans la catégorie meilleur film où il n'a aucune chance. C'est probablement A l'Ouest, rien de nouveau qui va gagner.

Ne doit en aucun cas gagner: Devinez. Ça commence par «A l'Ouest».

Meilleur documentaire

«Navalny» avec Navalny. image: DCM

Va gagner: Pendant longtemps, il se disait que Laura Poitras, qui a remporté l'Oscar en 2015 pour son documentaire d'Edward Snowden Citizenfour, pourrait l'emporter encore cette année avec All The Beauty And The Bloodshed sur la photographe Nan Goldin. Mais Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller et Shane Boris sont également favoris avec Navalny, documentaire sur le célèbre opposant russe, certainement à cause de la guerre en Ukraine.

Devrait gagner: Navalny.

Ne doit en aucun cas gagner: personne.



