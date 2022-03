Image: marvel

Chers watsoniens, voici ce que vous pensez des Avengers

On vous a demandé dans un précédent article de juger les Avengers, de Thor à Black Widow, en passant par Hulk. Voici les résultats!

Fans de Marvel, vous avez sûrement un Avenger favori. Personnellement, je suis fan de Thor (il me rassure) et je déteste Black Widow (elle n'a pas super-pouvoir).

Samedi 5 mars, on vous a demandé de juger chacun des Avengers grâce à un sondage fait de manière totalement subjective.

Voici sans plus attendre les résultats:

Iron Man

Vous êtes une majorité (83%) à adorer Tony Stark. Même s'il n'a pas de super-pouvoir, vous le trouvez très intelligent. Dans notre sondage, on ne vous a pas demandé si vous le trouviez prétentieux et mégalo, mais on suppose que oui.

Image: giphy

Captain America

Celui qui représente la bannière étoilée a moins la cote qu'Iron Man. Le résultat est très clair: vous le trouvez trop patriote à 62%. Trop américain, quoi.

Il est quand même fort👇

Image: giphy

Black Widow

Malgré le fait qu'elle soit une simple humaine, vous considérez que Natasha Romanoff est sexy et se bat bien. C'est vrai qu'elle sait donner des coups de tête avec glamour. Et parce que c'est Scarlett Johansson.

Coup de tête, balayette👇

Thor

Je suis rassurée d'apprendre que vous êtes une majorité (71%) à le trouver super fort et que même sans son marteau, il déchire tout. Franchement, si vous aviez été une majorité à voter «sans son marteau, il n'est rien», je vous aurais coupé la paix.

Il maîtrise complètement son outil👇

Hawkeye

Contre toute attente, vous appréciez Clint Barton. Vous êtes 53% à le trouver badass. Si badass qu'il pourrait venir d'Yverdon.

En parlant d'Yverdon👇

Bravo! Vous avez été sélectionné pour participer aux prochains Hunger Games!

Image: giphy

Loki

Là, c'est serré. Vous êtes 56% à ne pas lui faire confiance et 46% à le considérer comme le dieu des farces. Ok, il n'est pas fiable, mais sans lui, ce serait quand même plus ennuyeux.

Quel crack ce mec👇

Image: giphy

Hulk

Vous êtes une majorité à considérer que Hulk est l'Avenger le plus puissant de tous. Je rappelle pour la culture générale de chacun d'entre vous qu'il est le seul à pouvoir mettre le gant de l'Infini dans Avengers Endgame.

Cette puissance!

Ant-Man

Il y a deux teams: ceux qui l'aiment bien parce que son pouvoir est original et utile, et les autres qui n'arrivent pas à le dissocier de Friends. Rappelons que c'est le copain de Phoebe Buffay.

Comment peut-on le prendre au sérieux?

Image: giphy

Doctor Strange

Ici, pas de débat. Pour vous (63%), Doctor Strange a des pouvoirs incroyables. Vous n'êtes que 33% à le trouver trop strange.

«Je fais des disques de lumière avec mes mains»

giphy

Spider-Man

Dans ce sondage, on vous a demandé si vous adoriez Tom Holland ou si vous détestiez Tom Holland. Car l'acteur apporte beaucoup au personnage de Spider-Man. Eh bien vous êtes 62% a l'adorer, bande de groupies...

«Parce que je le vaux bien»

Image: giphy

Scarlet Witch

Vous êtes plutôt sympa avec celle qui fait des boules rouges avec ses doigts. Vous êtes 69% à aimer le fait qu'elle soit passée du côté des gentils. Vous êtes seulement 30% à la boycotter parce qu'elle est la sœur des jumelles Olsen.

Bravo, tu as fait une boule rouge grâce à tes doigts👇

Image: giphy

Falcon

Vous n'êtes pas fan de ce personnage. Vous êtes 63% à considérer qu'il a un jetpack sur le dos et qu'en gros, ça pourrait être lui ou un autre.

Bonjour, non.

Winter Soldier

Les résultats sont serrés pour Steve Rogers. Vous êtes 52% à le trouver trop cool et 47% à être coincé dans les années 2000.

Pas facile de se défaire d'une réputation👇

Image: giphy

Vision

Là aussi, c'est serré. Vous êtes 52% à le trouver fort et 48% à considérer que son manque d'humour est un vrai problème.

Ça ne le fait pas rire👇

Image: giphy

Star Lord

S'il y en a bien un qui a de l'humour, c'est lui. A la base, Star Lord fait partie des Gardiens de la Galaxie. Et si vous êtes 70% à l'adorer, c'est grâce à ses goûts musicaux, mais aussi grâce à ses blagues. D'ailleurs, sachez que le prochain film Les Gardiens de la Galaxie sortira cette année.

En plus, il danse bien!

Image: giphy

Captain Marvel

Plutôt discrète dans le dernier film des Avengers, Captain Marvel a pourtant un sacré pouvoir. Voyager dans l'espace sans vaisseau spatial. Mais ça ne vous impressionne pas plus que ça. Vous êtes 55% à considérer qu'elle arrive toujours au dernier moment.

Beaucoup de lumière pour pas grand-chose👇

Gamora

On termine avec Gamora (Les Gardiens de la Galaxie) que vous adorez. Vous êtes 76% à la trouver badass. C'est la bonne réponse, bravo.

La fausse modestie en un visage👇

Image: giphy

Dans l'absolu, quel est votre Avenger préféré? Direction les commentaires!

