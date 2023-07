Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Une poignée de chanceux ont vu Barbie en avant-première. Des critiques spécialisés dans le cinéma qui n'ont pas manqué d'éloges pour parler de ce film tant attendu. Voici ce qu'ils en pensent.

Encore un peu de patience avant de pouvoir aller voir Barbie au cinéma. Le film le plus attendu de l'année sortira dans les salles obscures de Suisse romande le 19 juillet (et on va évidemment aller le voir pour vous donner notre avis).

Mais quelques personnes, des rédacteurs pour des sites spécialisés, ont eu la chance d'assister à l'avant-première qui a eu lieu ce dimanche 9 juillet à Los Angeles (ndlr: contre toute attente, watson n'a pas été invité).

Certains critiques sont allés directement sur Twitter pour écrire quelques mots et donner leurs premières impressions, relève Variety.

Joseph Deckelmeier, rédacteur pour la célèbre plateforme ScreenRant, a qualifié le film de «drôle, grandiloquent et de très intelligent» ajoutant que la performance de Margot Robbie était géniale et que Ryan Gosling et Simu Liu étaient du pur divertissement.

Pour Perri Nemiroff, rédactrice chez Collider, la qualité des décors et des costumes mérite d'être saluée, mais elle se dit moins enthousiaste que son confrère:

«Je pense que le film sert particulièrement bien la Barbie de Margot Robbie et son parcours, mais il y a d'autres personnages qui vivent des choses importantes et qui avaient besoin de plus de temps à l'écran pour être vraiment approfondis et explorés au maximum.»

Jamie Jirak de ComicBook a qualifié Barbie de «film préféré de l'année» et a félicité la réalisatrice:

«Greta Gerwig a dépassé mes attentes... Donnez à Ryan Gosling une nomination aux Oscars, je suis très sérieuse!»

L'animatrice du site et des vidéos Pay Or Wait, Sharronda Williams, a qualifié le film de «spirituel, sincère et carrément amusant» en insistant sur la performance de Ryan Gosling qui «vole la vedette et fournit la plupart des rires».

Katcy Stephan, responsable des réseaux sociaux chez Variety, a carrément utilisé le mot «perfection»:

«Greta Gerwig livre un commentaire nuancé sur ce que signifie être une femme dans un film fantaisiste, merveilleux et très drôle. Toute la distribution brille, en particulier Margot Robbie et Ryan Gosling dans des rôles qu'ils sont manifestement nés pour jouer.»

Jusque-là, personne ne s'est trop mouillé. Le film n'étant pas encore sorti, les détails concernant l'histoire doivent être gardés secrets. On sait juste que Barbie et Ken ont été virés de Barbieland et qu'ils vont devoir tenter de trouver le bonheur dans le monde réel. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si oui ou non, toute cette campagne marketing aura été excessive ou non.

Barbie sortira le 19 juillet au cinéma en Suisse romande.

