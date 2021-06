Divertissement

Vin Diesel veut lancer une comédie musicale Fast and Furious

Arrêtez tout! Le bad boy qui tire des freins à main l'a dit à la télé: Il veut pousser la chansonnette à Broadway.

Dominic Toretto, alias Vin Diesel, en a sous le capot. En 20 ans de Fast and Furious, celui qui s'est imposé au fil des films comme chef de bande a fait plein de trucs super. Des rodéos illégaux nocturnes de Los Angeles aux courses-poursuites dans les rues de New York pour récupérer les codes nucléaires, en passant par du drift dans les parkings de Tokyo, Dominic a toujours foncé droit devant. Mais il reste une route qu'il n'a pas empruntée: les planches de Broadway.

Ça pourrait changer puisque Vin Diesel, alias Dominic Toretto, a fait savoir sur le plateau du Kelly Clarkson Show qu'il avait toujours rêvé de faire une comédie musicale. Etait-on prêt à entendre ça? Non. Trouve-t-on ça génial? Oui.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'un souhait du gentil bad boy chauve. Mais qui a déjà osé lui dire non? Voilà, c'est ce qu'on pensait.

En attendant de voir un jour Vin Diesel faire vibrer ses délicates mais non moins viriles cordes vocales à Broadway, on le retrouvera dès le 14 juillet au cinéma dans le dixième épisode de la franchise, intitulé sobrement Fast and Furious 9.

