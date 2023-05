Michael Keaton reprend son rôle de Beetlejuice. warner bros

Ce film culte de Tim Burton aura une suite avec sa nouvelle actrice chouchou

Beetlejuice 2 sortira en 2024 avec Michael Keaton et la nouvelle muse du réalisateur.

Beetlejuice reviendra au cinéma 34 ans après le film original et il y a déjà une date: le 6 septembre 2024, comme le rapporte Variety.

Michael Keaton incarnera Beetlejuice (comme dans le premier volet) et Winona Ryder, celui de Lydia Deetz (comme dans le premier volet également). Parmi les autres acteurs figurent Jenna Ortega, la nouvelle muse de Tim Burton révélée dans la série Mercredi sur Netflix. Elle incarnera la fille du personnage de Winona Ryder. Il y aura aussi Justin Theroux dans un rôle qui n'a pas encore été révélé. D'après Variety toujours, le tournage devrait débuter à Londres le 10 mai. La société qui produira le film est celle de Brad Pitt, Plan B Entertainment.

A part ces quelques informations, le mystère reste entier concernant l'histoire. Pour rappel, dans le premier film de 1988, un couple marié récemment décédé (joué par Geena Davis et Alec Baldwin) ne supporte pas la nouvelle famille (Catherine O'Hara et Jeffrey Jones jouent les parents et Ryder incarne leur fille adolescente) ayant emménagé dans leur maison. Ils contactent alors Beetlejuice, un fantôme de l'au-delà aux allures de crackhead, qui leur promet de les aider à hanter les nouveaux habitants de la maison.

Beetlejuice fait partie des films cultes de Tim Burton. Il a rapporté au box office 74,7 millions de dollars.

