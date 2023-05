Du grabuge et des micros tendus pour Cillian Murphy, dans la peau du controversé J. Robert Oppenheimer. Image: Universal Pictures

Une nouvelle bande-annonce sublime pour «Oppenheimer»

L'un des films les plus attendus de 2023 vient d'offrir une bande-annonce de haut vol qui ne fait que nourrir les plus folles attentes de la nouvelle pépite de Christopher Nolan.

Le biopic qui retrace l'histoire de la bombe atomique et de son créateur, Robert Oppenheimer, est prévu pour le 19 juillet. Une date qui approche à grands pas et qui fait frémir les cinéphiles.

Et il y a de quoi se réjouir, surtout après cette nouvelle bande-annonce tendue et...explosive. Pour les puristes, vous reconnaîtrez la palette esthétique de Hoyte Van Hoytema, le directeur de la photographie derrière Interstellar, Ad Astra ou encore Spectre.

Sobrement intitulée Oppenheimer, cette nouvelle pellicule signée par le virtuose Christopher Nolan est adaptée du bouquin American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. L'histoire se concentre sur les tensions liées à la Seconde Guerre mondiale et à la confection de cette bombe. Le rôle central d'Oppenheimer dans l'histoire de notre civilisation est représenté par le cinéaste: «Qu'on le veuille ou non, Robert Oppenheimer est la personne la plus importante qui ait jamais vécu», a-t-il clamé à Las Vegas il y a plusieurs semaines.

Brosser le portrait du controversé physicien théoricien n'a pas refroidi les ardeurs du réalisateur britannique. Et quand Christopher Nolan annonce un film, c'est un événement. Un film à 100 millions de budget et pléthore de stars à la distribution.

Tommy Shelby dans la peau du père de la bombe atomique

Nous retrouverons l'excellent Cillian Murphy dans le rôle-titre, lui, l'immortel Tommy Shelby des Peaky Blinders. Il expliquait dernièrement que les spectateurs vont en avoir pour leur argent: «Je pense que les gens seront très surpris et impressionnés par ce qu'il (réd: Nolan) fait.»

Il confessait même à l'Associated Press que ce projet était proche d'être le rôle d'une vie: «Secrètement, je cherchais désespérément à jouer un rôle principal pour lui.»

Outre Murphy, Nolan a réussi à rassembler de grands noms pour son histoire: Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Rami Malek, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jason Clarke, Casey Affleck... bref, vous avez compris.

Tout est réuni pour faire péter la baraque et faire pleuvoir les dollars dans la poche d'Universal. Surtout, Nolan a une petite revanche à prendre depuis sa dernière oeuvre, Tenet, laissant une bonne partie du public sur sa faim. (svp)

