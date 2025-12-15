en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Léa de la Star Ac' et Mosimann ont un point en commun

Léa suit les traces de Quentin Mosimann.
Léa suit les traces de Quentin MosimannImage: montage watson

La candidate suisse de la Star Ac' et Mosimann ont un point en commun

Qualifiée pour la tournée Star Academy 2026, Léa, 22 ans, incarne le retour suisse dans la tournée du télécrochet légendaire, portée par un prime décisif.
15.12.2025, 11:0415.12.2025, 11:08

La Suisse sera à nouveau représentée sur la tournée de la Star Academy. Samedi 13 décembre, Léa, 22 ans, originaire de Bellmund (BE), s’est qualifiée pour le Star Ac Tour 2026 à l’issue d’un prime à fort enjeu sur TF1. Une étape clé pour la candidate, et un point commun avec un autre Suisse passé par l’émission: Quentin Mosimann.

Le «prime de la tournée» faisait office de verdict. Sept élèves étaient en danger, six places restaient à prendre. Déjà qualifiés, Ambre, Sarah et Bastiaan ont été rejoints par Mélissa, Jeanne, Anouk, Victor, Théo P. et Léa. Léo a, lui, été éliminé malgré une prestation saluée par le public.

Léa a défendu sa place sur Je sais pas 👇

Vidéo: instagram

Pour convaincre, Léa a misé sur deux performances très remarquées: une reprise de Je sais pas de Céline Dion et un duo sur Je t’emmène au vent avec Gaëtan Roussel, de Louise Attaque.

Un pari réussi, dans un contexte particulier: depuis la Suisse, il est impossible de voter. Pour contourner cette contrainte, ses soutiens ont lancé une cagnotte. Plus de 12’000 francs ont été récoltés et entièrement utilisés avant le début du prime.

Les fans de la Suissesse de la Star Ac' se mobilisent

Cette qualification permet à la Bernoise de rejoindre la tournée qui démarrera le 27 février 2026. En Suisse, les concerts sont prévus à:

  • L’Arena de Genève le 13 mai.
  • Au Bellarena Festival de Fribourg le 27 juin.
  • A Sion sous les étoiles le 18 juillet.

Et oui, pour la première fois, la tournée passera aussi par des festivals.

Un Suisse en tournée

Ce parcours rappelle celui de Quentin Mosimann, artiste franco-suisse révélé par la Star Academy en 2008. Dix-sept ans après l’émission, le Genevois s’est imposé bien au-delà du télécrochet. DJ, compositeur et chroniqueur radio sur France Inter, il connaît aujourd’hui un succès massif avec ses «dream tracks»: près de 150 créations déjà publiées et plus de 200 millions de vues cumulées sur Instagram, YouTube, TikTok et Facebook, portées par une communauté de millions d’abonnés.

@mosimannofficial Je réalise le #DreamTrack de @Bob Sinclar Alors Bob, tu fais quand mon warmup 😂 ? #Mosimann #BobSinclar #JeanPaulBelmondo #JacquelineBisset #ClaudeBolling #ElectroHouse #FrenchTouch #YouDontKnowMe #LeMagnifique #WarmUp #SoiréeDisco #Boris #StarAcademy #Stardust #ArmandVanHelden #MexicanParadise ♬ son original - MOSIMANN

Léa, elle, n’en est qu’au début. Mais sa qualification pour la tournée, ses prestations saluées lors du prime décisif et la forte mobilisation autour de son nom dessinent un scénario déjà vu. Celui d’un talent suisse qui s’impose dans une émission française très exposée - et qui pourrait, à son tour, transformer l’aventure «Star Academy» en véritable tremplin 🤞. (jah)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Je ne veux pas cette phrase en titre»: on a discuté avec James Cameron
«De feu et de cendres», le troisième volet de la saga titanesque de James Cameron, arrive en salles la semaine prochaine. À 71 ans, le cinéaste nous parle de ses budgets colossaux malgré la crise du cinéma et explique pourquoi l'intelligence artificielle pourrait être l'outil indispensable pour sauver l'avenir des superproductions hollywoodiennes.
Avatar: de feu et de cendres, le troisième films de la saga fantastique créée par James Cameron, qui comprendra potentiellement sept volets, sort en salles la semaine prochaine. D’ici la sortie du quatrième opus en 2029, la saga aura coûté un milliard de dollars, alors qu'Hollywood traverse une période de changements radicaux et que les recettes des cinémas diminuent dans le monde entier.
L’article