La candidate suisse de la Star Ac' et Mosimann ont un point en commun

Qualifiée pour la tournée Star Academy 2026, Léa, 22 ans, incarne le retour suisse dans la tournée du télécrochet légendaire, portée par un prime décisif.

La Suisse sera à nouveau représentée sur la tournée de la Star Academy. Samedi 13 décembre, Léa, 22 ans, originaire de Bellmund (BE), s’est qualifiée pour le Star Ac Tour 2026 à l’issue d’un prime à fort enjeu sur TF1. Une étape clé pour la candidate, et un point commun avec un autre Suisse passé par l’émission: Quentin Mosimann.

Le «prime de la tournée» faisait office de verdict. Sept élèves étaient en danger, six places restaient à prendre. Déjà qualifiés, Ambre, Sarah et Bastiaan ont été rejoints par Mélissa, Jeanne, Anouk, Victor, Théo P. et Léa. Léo a, lui, été éliminé malgré une prestation saluée par le public.

Léa a défendu sa place sur Je sais pas 👇 Vidéo: instagram

Pour convaincre, Léa a misé sur deux performances très remarquées: une reprise de Je sais pas de Céline Dion et un duo sur Je t’emmène au vent avec Gaëtan Roussel, de Louise Attaque.

Un pari réussi, dans un contexte particulier: depuis la Suisse, il est impossible de voter. Pour contourner cette contrainte, ses soutiens ont lancé une cagnotte. Plus de 12’000 francs ont été récoltés et entièrement utilisés avant le début du prime.

Cette qualification permet à la Bernoise de rejoindre la tournée qui démarrera le 27 février 2026. En Suisse, les concerts sont prévus à:

L’Arena de Genève le 13 mai.

Au Bellarena Festival de Fribourg le 27 juin.

A Sion sous les étoiles le 18 juillet.

Et oui, pour la première fois, la tournée passera aussi par des festivals.

Un Suisse en tournée

Ce parcours rappelle celui de Quentin Mosimann, artiste franco-suisse révélé par la Star Academy en 2008. Dix-sept ans après l’émission, le Genevois s’est imposé bien au-delà du télécrochet. DJ, compositeur et chroniqueur radio sur France Inter, il connaît aujourd’hui un succès massif avec ses «dream tracks»: près de 150 créations déjà publiées et plus de 200 millions de vues cumulées sur Instagram, YouTube, TikTok et Facebook, portées par une communauté de millions d’abonnés.

Léa, elle, n’en est qu’au début. Mais sa qualification pour la tournée, ses prestations saluées lors du prime décisif et la forte mobilisation autour de son nom dessinent un scénario déjà vu. Celui d’un talent suisse qui s’impose dans une émission française très exposée - et qui pourrait, à son tour, transformer l’aventure «Star Academy» en véritable tremplin 🤞. (jah)