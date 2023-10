Adam Driver est Enzo Ferrarri, pilote automobile qui fonda la célèbre écurie en 1947. Image: Neon

Que cache cette luxueuse bande annonce?

Enzo Ferrarri, fondateur de la marque au cheval cabré, aura droit à son biopic réalisé par Michael Mann, qui revient à la caméra après 8 ans d'absence.

Plus de «Divertissement»

Après avoir incarné Maurizio Gucci au cinéma, Adam Driver va se mettre dans la peau d'un autre grand nom de l'industrie italienne, en incarnant Enzo Ferrarri, pilote automobile et fondateur de la marque. A ses côtés, Penelope Cruz joue Laura, l’épouse de l’entrepreneur.

La bande-annonce : 👇 Vidéo: watson

Le film raconte comment au cours de l'été 1957, Enzo Ferrari, ancien pilote automobile, est en crise. La faillite guette l'entreprise que lui et sa femme, Laura, ont créée à partir de rien dix ans plus tôt. Leur mariage tumultueux doit faire face au deuil d'un fils et à la reconnaissance d'un autre. Pour tenter d'assurer leur survie, il jette les dés sur une course, l'emblématique Mille Miglia, l'une des courses automobiles d'endurance les plus célèbres au monde.

Un film Michael Mann

Ce film biographique aux images léchées a eu droit à ses six minutes de standing ovation lors de sa présentation en avant-première à la Mostra de Venise 2023. ll faudra s'armer de patience pour le voir, car le film ne sortira malheureusement qu'à l'horizon 2024 dans nos contrées, pour une diffusion sur la plateforme Prime Video d'Amazon.



Derrière la caméra, le réalisateur Michael Mann à qui l'ont doit des oeuvres cultes telles que Heat, Collateral où Le Dernier des Mohicans. Le réalisateur revient aux longs-métrages après 8 ans d'absence et le semi-échec que fut Hacker en 2016.

Des années où le réalisateur n'a pas chômé pour autant puisqu'il a écrit le roman Heat 2 qui fait suite à son film le plus populaire. Il a en outre produit la série Tokyo Vice, diffusée en 2022. En 2019, il produit un autre grand film à la gloire de l'automobile, Le Man 66 du réalisateur James Mangold, qui revenait sur la course entre les constructeurs Ford et Ferrari au 24h du Man en 1966.

Réaliser un film historique sur le fleuron de l'automobile italien est un projet de longue date pour le cinéaste américain puisque le long-métrage était déjà en cours de développement dans les années 1990, avec Robert de Niro en favori pour le rôle-titre. Christian Bale et Hugh Jackman avaient également été envisagés par Michael Mann avant qu’Adam Driver ne soit finalement choisi. Cependant, l'histoire ne dit pas si l’acteur a été casté pour son aptitude à jouer les puissants hommes d’affaires italiens, puisqu'il a déjà fait ses preuves en 2021 dans House of Gucci, de Ridley Scott.

En attendant, vous pouvez vous jeter sur Killers of the Flowers Moon👇 Martin Scorsese signe un coup de maître

Les films les plus attendus de cet automne Vidéo: watson