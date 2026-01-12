DiCaprio en prend plein la face
Hollywood a lancé sa saison des récompenses ce dimanche 11 janvier avec la 83e édition des Golden Globes. Une cérémonie plutôt sage sur le plan politique, mais qui n’a pas manqué de piquant grâce à la présentation, pour la deuxième année consécutive, de Nikki Glaser, une humoriste dont l’une des principales qualités est de lancer des vannes qui font mouche.
L’une des cibles de l’humoriste fut l’acteur Leonardo DiCaprio, nommé pour le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la satire de l’Amérique trumpiste Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson. Si le film a bien remporté un trophée, l’acteur, lui, a vu le sien lui échapper au profit de Timothée Chalamet.
Lors du traditionnel monologue d’ouverture de la cérémonie, qui consiste à «roaster» les nommés de chaque catégorie, l’humoriste s’adresse à Leonardo DiCaprio après avoir lancé des piques à George Clooney, Dwayne Johnson ou encore Jennifer Lawrence.
L'humoriste reconnait ensuite que la blague était facile, mais qu'elle n'avait pas vraiment d'autres choix, puisque l'acteur est très discret sur sa vie privée.
La séquence:
Des boutades que l’acteur de 51 ans a évidemment pris avec le sourire. La petite amie actuelle de l’acteur, le mannequin italien Vittoria Ceretti, 27 ans, n’était pas à ses côtés ce soir-là, Leonardo DiCaprio ayant foulé le tapis rouge seul. La jeune femme est d’ailleurs la première compagne récente de l’acteur à avoir dépassé les 25 ans.
