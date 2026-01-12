L’humoriste Nikki Glaser s’est moquée de Leonardo DiCaprio, qui a fait preuve d’un certain sens de l’autodérision. Image: watson

DiCaprio en prend plein la face

Nominé aux Golden Globes, l’acteur Leonardo DiCaprio a été la cible d’une blague bien sentie de l’humoriste Nikki Glaser, portant sur ses relations avec des femmes beaucoup plus jeunes.

Hollywood a lancé sa saison des récompenses ce dimanche 11 janvier avec la 83e édition des Golden Globes. Une cérémonie plutôt sage sur le plan politique, mais qui n’a pas manqué de piquant grâce à la présentation, pour la deuxième année consécutive, de Nikki Glaser, une humoriste dont l’une des principales qualités est de lancer des vannes qui font mouche.



L’une des cibles de l’humoriste fut l’acteur Leonardo DiCaprio, nommé pour le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la satire de l’Amérique trumpiste Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson. Si le film a bien remporté un trophée, l’acteur, lui, a vu le sien lui échapper au profit de Timothée Chalamet.



Lors du traditionnel monologue d’ouverture de la cérémonie, qui consiste à «roaster» les nommés de chaque catégorie, l’humoriste s’adresse à Leonardo DiCaprio après avoir lancé des piques à George Clooney, Dwayne Johnson ou encore Jennifer Lawrence.

«Quelle carrière! Vous avez travaillé avec les plus grands, remporté un Oscar et deux Golden Globes, et accompli tout cela avant que votre petite amie n’ait atteint 30 ans» Nikki Glazer

L'humoriste reconnait ensuite que la blague était facile, mais qu'elle n'avait pas vraiment d'autres choix, puisque l'acteur est très discret sur sa vie privée.

«D'accord, je sais que cette blague était facile, je suis désolée, je ne voulais pas la faire au début mais on ne sait rien d'autres vous. Faut vous dévoiler un peu. Sérieusement, j'ai fait des recherches et l’interview la plus approfondie que vous ayez jamais accordée remonte à 1991, dans le magazine "Teen Week". Votre plat préféré est-il toujours "les pâtes, les pâtes et encore les pâtes?» Nikki Glazer

Des boutades que l’acteur de 51 ans a évidemment pris avec le sourire. La petite amie actuelle de l’acteur, le mannequin italien Vittoria Ceretti, 27 ans, n’était pas à ses côtés ce soir-là, Leonardo DiCaprio ayant foulé le tapis rouge seul. La jeune femme est d’ailleurs la première compagne récente de l’acteur à avoir dépassé les 25 ans.

