May the 4th be with you! Les tweets les plus drôles sur Star Wars

En français, on dirait: «Que le 4 mai soit avec toi» mais ça n'a aucun sens alors que «May the 4th be with you», c'est un double jeu de mots: «May the force be with you». Vous l'avez? Ce mercredi 4 mai, c'est donc la journée mondiale de la saga Star Wars. D'ailleurs, si cette date a été retenue, c'est justement parce que ça sonne bien. Aucun lien avec la date de sortie du premier film qui était le 21 mars 1997.

Sans plus attendre, les meilleurs tweets!

Oui.

Sinon, il y a toujours le sortilège «Accio télécommande».

Un matheux ce padawan:

Lol.

Eh bah voilà!

Il faut être patient avec Yoda:

Mignonne celle-là:

Les enfants, ces êtres ingrats:

Il n'a pas trop d'humour je crois:

C'est comme un Easter Egg

Si les titres des films étaient honnêtes

Le co-quoi?

Lourde mais drôle (mais lourde):

Coïncidence? Oui.

Bonus

Pas drôle mais vrai:

