Netflix produit une pléthore de séries animées, dont la réalisation est confiée à de prestigieux studios japonais. Image: Netflix

Notre top 10 des meilleurs animes à voir absolument sur Netflix

Netflix a révélé que 50 % de ses abonnés regardent des films et des séries d’animation japonaise. Un engouement impressionnant auquel nous répondons avec une sélection de nos incontournables.

Lors de l’Anime Expo de Los Angeles, une célèbre convention qui a pris place début juillet 2025, Netflix a annoncé que plus de la moitié de ses utilisateurs à travers le monde regardaient aujourd’hui ce qu’on appelle des animes — un terme communément utilisé pour désigner les films ou séries issus de l’animation japonaise, souvent adaptés de mangas. Selon les chiffres relayés par The Hollywood Reporter, ils seraient près de 150 millions de téléspectateurs sur 300 millions à s’enthousiasmer pour ce type de contenus.

Un fait finalement peu étonnant, puisque, aux côtés des mangas et des jeux vidéo, le patrimoine de la culture pop japonaise fait partie intégrante de nos vies depuis plus de quarante ans. Conscient de cette immense popularité, Netflix a même développé ses propres séries, en confiant leur réalisation à des studios japonais.

En 2024, les animés ont été visionnés plus d’un milliard de fois sur la plateforme, établissant une année record, avec une audience multipliée par trois depuis 2019. Pas moins de 33 titres différents ont figuré dans le top 10 de Netflix au cours de l’année. Mais dans tout ce vaste catalogue, quels sont les immanquables ?



Le Studio Ghibli

Le Voyage de Chihiro (2001) Image: Studio Ghibli

L’un des grands atouts de la plateforme Netflix est de proposer une large partie des œuvres du célèbre Studio Ghibli, et notamment les films souvent considérés comme des chefs-d’œuvre de son fondateur, Hayao Miyazaki. On y retrouve ainsi l’ensemble de sa filmographie, dont Princesse Mononoké (1997), Le Voyage de Chihiro (2001), ou encore son dernier film, Le Garçon et le Héron (2023).

À noter également la présence d’un autre grand classique du studio, Le Tombeau des lucioles (1988), poignant plaidoyer contre les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, capable de briser le cœur de n’importe quel spectateur.

Neo Genesis Evangelion

Image: Gainax

Neon Genesis Evangelion est une œuvre culte de l’animation japonaise diffusée en 1995. Evangelion a redéfini le genre mecha, nom donné au style qui met en scène des robots contre des monstres géants. La série a influencé des générations d’animes, de jeux vidéo et de films hollywoodiens.

Si de prime abord la série semble être un anime de mechas classique, il devient rapidement une introspection intense sur la dépression, la solitude et le traumatisme, apportant une dimension philosophique à l'ensemble.

DanDaDan

Image: Netfix

Le manga DanDaDan de Yukinobu Tatsu, publié depuis 2021 dans le Shōnen Jump+, s’est forgé une solide réputation grâce à son univers déjanté et son intrigue aussi étrange qu’intrigante. Dans un joyeux mélange des genres mêlant surnaturel, action, humour et romance, sa popularité lui a valu d’être adapté en série animée dans un dynamisme à couper le souffle.

Cette série, qui mêle extraterrestres et fantômes, s’est même vu attribuer la note de 100 % sur l’agrégateur Rotten Tomatoes. C’est dire si l’œuvre fait l’unanimité.

Pluto

Image: Netflix

La série Pluto, produite par Netflix, est adaptée du manga culte Astro, le petit robot. L'intrigue suit une enquête criminelle dans un monde futuriste, notamment en Suisse, où les humains et les robots coexistent. Oubliez le fun d'un Naruto ou d'un One Piece, la série se démarque particulièrement de la concurrence par sa finesse d’écriture et la profondeur de ses personnages qu'elle prend le temps d'explorer tout au long des 8 épisodes.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop est un «space western jazzy» sorti en 1998, considéré comme l’un des piliers du panthéon des meilleures séries animées japonaises. Imaginez Blade Runner croisant Le Bon, la Brute et le Truand, le tout rythmé par une bande-son jazz explosive, et vous aurez une idée de l’univers unique de la série.

La musique du générique, ce banger:

Malgré son âge, l’animation reste superbe, et le style visuel toujours bluffant. Chaque épisode se vit comme une jam-session musicale et narrative. Cet anime culte a même eu droit à une adaptation en prises de vues réelles en 2021 par Netflix, à l’instar de One Piece. Cependant, ce remake n’atteint jamais les sommets de l’œuvre dont il s’inspire.

Cyberpunk: Edgerunners

Image: Netflix

Cyberpunk: Edgerunners s'inspire du jeu vidéo Cyberpunk 2077, lui-même adapté d’un célèbre jeu de rôle papier. Cette série animée a rencontré un tel succès qu’elle a relancé l’intérêt pour le jeu vidéo, avec un regain d’activité massif à sa sortie. Mais pas de panique: il n’est pas nécessaire d’avoir joué au jeu pour profiter pleinement de la série. Disponible sur Netflix, Edgerunners propose une histoire inédite se déroulant dans l’univers de Cyberpunk 2077 et du jeu de rôle imaginé par Mike Pondsmith en 1988.

Le récit prend racine dans la ville dystopique de Night City, où la société est régie par différentes corporations et où les humains augmentés par prothèses cybernétiques sont légion. La série est une vraie réussite technique et artistique que ce soit visuellement, mais aussi musicalement avec une bande originale savamment choisie.

La Réceptionniste Pokémon

Image: Netflix

Les Pokémon évoquent forcément des batailles épiques entre dresseurs, et pourtant La Réceptionniste Pokémon propose tout l’inverse. Cette série d’animation, empreinte d’une légèreté typiquement japonaise, adopte le stop-motion pour raconter l’histoire d’Haru, une concierge accompagnée de son fidèle Psykokwak. Elle travaille dans un luxueux resort où séjournent de nombreux Pokémon et leurs dresseurs... en vacances.



La Réceptionniste Pokémon offre une courte bulle de douceur qui ne plaira pas à tout le monde, mais pour une fois qu’un animé se veut résolument feel-good, autant en profiter.



Suzume

Image: CoMix Wave Films

Suzume est le dernier film du réalisateur Makoto Shinkai, un cinéaste au sommet de son art, dans la lignée d’un certain Hayao Miyazaki. On y retrouve toute l’excellence japonaise la beauté du moindre détail, la poésie du quotidien et une maîtrise visuelle impressionnante. Sorti en 2023, le film se présente comme un voyage à travers le Japon — et à travers le temps — pour tenter d’empêcher des catastrophes.

Les dessins sont d’une grande beauté, l’animation limpide et le film oscillent habilement entre chronique adolescente, voyage au cœur du Japon, récit d’aventures fantastiques et romance. Un film passionnant de bout en bout, traversé par l’ombre de la catastrophe de Fukushima.

Akira

Image: Dybex

Akira de Katsuhiro Ōtomo est l’un des films d’animation les plus influents de tous les temps, une œuvre fondatrice qui a redéfini le potentiel de l’animation japonaise à l’échelle mondiale, prouvant que le médium pouvait être résolument mature. Sorti en 1988, Akira combine une animation d’une richesse incroyable qui impressionne encore aujourd’hui avec un récit dystopique dense, mêlant science-fiction, politique et exploration de la psyché humaine dans un Tokyo postapocalyptique.

Le film a ouvert la voie à l’arrivée de l’anime en Occident et inspiré des générations de cinéastes et artistes, de Matrix à Inception. Un chef-d'œuvre, tout simplement.

Glouton & Dragon

Image: Netflix

Gloutons & Dragons sur Netflix est un anime savoureux et captivant qui mélange avec brio aventure, comédie et cuisine dans un style fantasy unique, inspiré du jeu de rôle culte Donjons et Dragons. Suivez Laios et son groupe d’aventuriers obligés de survivre dans un donjon infesté de monstres en les cuisinant, le tout orchestré par un nain expert en gastronomie, avec des recettes aussi inventives que spectaculaires.

Produit par le studio Trigger (à l’origine de Cyberpunk: Edgerunners), cette série se distingue par son univers cohérent et son mélange réjouissant d’humour, de tension dramatique et de détails culinaires fascinants, typique de la culture japonaise.