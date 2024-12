Dans 28 ans plus tard, une communauté en Grande-Bretagne tente de survivre à l'invasion zombie. dr

Les zombies sont de retour «28 ans plus tard» et il y a une particularité

La bande-annonce de ce film post-apocalyptique britannique vient de sortir et elle promet des zombies plus enragés que jamais.

Il y a 22 ans (et non 28) sortait 28 Jours plus tard. Puis, en 2007, les fans de zombies découvraient sa suite, 28 semaines plus tard. Cet été sortira 28 ans plus tard dont la bande-annonce a été dévoilée ce 10 décembre:

Danny Boyle, primé aux Oscars pour son film Slumdog Billionnaire, rempile pour le troisième volet de cette saga post-apocalyptique (le second avait été réalisé par Juan Carlos Fresnadillo). L'histoire, c'est celle d'un monde ravagé par un virus testé sur des chimpanzés. On est au Royaume-Uni et une poignée de personnes non contaminées tentent de survivre en communauté face à une marée de zombies enragés. Le film s'intéresse à un adolescent qui cherche à tout prix un médecin pour sa mère mourante (Jodie Comer). Il traversera le pays avec, comme protecteur, un homme armé d'un arc et de flèches (Aaron Taylor-Johnson). Le casting est complété par Ralph Fiennes (Conclave) et Jack O’Connell.

Le film a une particularité: il a été tourné entièrement avec un iPhone 15. Ce genre de défi technique, Danny Boyle en a l'habitude. Comme le rappelle le Huffpost, il s'était déjà montré avant-gardiste pour le premier volet en filmant avec une petite caméra Canon XL-1 plutôt qu'avec une caméra professionnelle en 35 mm.

«Les jours sont devenus des semaines et les semaines des années»

C'est justement à cause d'une qualité d'image moindre que 28 jours plus tard a plutôt mal vieilli (même si les puristes diront que ça lui donne du charme). Pour 28 ans plus tard, si on ne le sait pas, il est pratiquement impossible de dire que le long métrage a été tourné avec un smartphone.

N'imaginez tout de même pas que le réalisateur a filmé en tenant son iPhone à la main comme un influenceur. L'appareil était accroché à un objectif de caméra, le tout tenant sur un trépied professionnel.

Cilian Murphy, es-tu là?

Bien avant d'être la star de la série Peaky Blinders et du film Oppenheimer, Cilian Murphy a joué dans 28 jours plus tard. Il y incarnait un coursier à vélo qui se réveillait après un coma dans un hôpital de Londres et découvrait l'apocalypse. Dans 28 ans plus tard, son rôle n'est pas encore très clair. Selon les fans, on voit l’acteur irlandais au début et à la fin de la bande-annonce, cette fois-ci très mal en point, puisqu'il est dorénavant dans la peau d'un zombie.

Quand tu te réveilles un lendemain de soirée, 30 ans passés.

Son nom n'est néanmoins pas sur les affiches du film, bien qu'il soit producteur exécutif. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un grand rôle ou juste d'un clin d'œil au premier film. Il faudra encore un peu patienter pour le découvrir.

28 ans plus tard sortira au cinéma le 28 juin 2025.

