Dubaï: le cinéma comme un hôtel de luxe.

«Le cinéma de luxe à Dubaï, c'est une autre dimension»

Voir un film au cinéma à Dubaï, c'est la garantie de ne plus jamais aller dans une salle obscure en Suisse.

Après les intempéries extraordinaires de mardi 16 avril à Dubaï et les folles péripéties de cette intense journée, j'avais besoin de me changer les idées. J'ai regardé la programmation des cinémas Roxy, l'équivalent des cinémas Pathé en Suisse. Mais la comparaison s'arrête là.

«Dans les cinémas à Dubaï, on n'a pas juste le choix entre des pop-corn salés ou sucrés, c'est une expérience complète qui est proposée»

Ces cinémas ont trois principaux types de projection: Silver, Gold et Platinum (comme la carte de crédit). Vous l'avez deviné, il faut prendre l'expérience Platinum, car à Dubaï, on veut le meilleur, du plus, du mieux.

J'ai regardé les films à l'affiche: il y avait Godzilla x Kong: The New Empire, un énième combat entre les deux grosses bê-bêtes, une comédie en arabe qui avait l'air marrante, mais uniquement sous-titrée en arabe et un film d'action indien façon Charlie's Angels. On n'est pas gâté niveau programmation. Disons que le film d'auteur, il faudra aller le voir ailleurs. Dans les cinémas Roxy, c'est souvent soit du gros blockbuster soit du Bollywood. Finalement, j'ai vu qu'il y avait également Kung Fu Panda 4. Je déteste ce dessin animé, mais l'expérience du cinéma est telle, qu'au final, je m'en foutais un peu du film.

Quand on arrive au cinéma à Dubaï, ça ressemble plus ou moins à n'importe quelle entrée de cinéma. Il y a un grand hall avec des écrans pour acheter les billets et un comptoir où des employés vendent les classiques snacks, pop-corn et glaces.

Mais pour l'expérience Platinum, il faut monter à l'étage, passer devant des fauteuils de massage (les locaux adorent) et se diriger vers un salon qui ressemble à un business lounge d'aéroport. Le comptoir derrière lequel se tient deux employés annonce la couleur: laqué, parfaitement lustré, avec en son centre, une orchidée blanche massive: on est bel et bien à Dubaï et pas au cinéma de Balexert.

Le salon avant d'entrer dans la salle obscure. Je pourrais passer ma soirée là, ça m'irait très bien aussi. watson

J'arrive toujours 15 minutes en avance pour pouvoir analyser le menu, car ça ne sert à rien de prendre l'expérience Platinum si ce n'est pas pour manger durant le film. La carte est dense (9 pages) (oui, j'ai compté). Il y a tout ce qu'on aime manger et plus encore en regardant un film: burgers, pizzas, nachos, mais aussi lobster rolls, sushis, mac & cheese, et même des katsu sando, les sandwichs typiquement japonais. On peut aussi avoir des bao, des tacos, des short ribs cuisson lente ou un pavé de saumon. En plus de la partie salée, il y a une panoplie de desserts dont une crêpe au Nutella, un Chocolat Lava Cake ou encore un cheesecake.

Même les pop-corn mettent au tapis tous les autres pop-corn du monde: salés, sucrés, au fromage, au caramel ou au tabasco. On peut carrément mixer plusieurs goûts ensemble. C'est vraiment n'importe quoi. Manger au cinéma à Dubaï, c'est comme manger dans l'avion, il n'y a pas de règle. J'ai vu des gens commencer par le dessert et finir par le salé. Ils s'en foutent, ils regardent un film dans le noir.

Pendant que j'inspecte le menu comme si j'allais acheter du terrain, confortablement installée dans des fauteuils en cuir, on m'amène un petit apéritif, mais sans alcool. A Dubaï, seuls les restaurants dans les hôtels et les «Licensed District» peuvent vendre de l'alcool. Il n'est donc pas rare de se retrouver dans un restaurant et de ne pas pouvoir boire une bière ou un verre de vin.

Au cinéma, il y a du vin blanc sans alcool et même du gin sans alcool. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la bouffe. Le film commence dans 5 minutes, il faut que je passe commande et là aussi, on peut pousser l'expérience très loin:

«Je vais commencer par des mac & cheese et un hot-dog puis après 30 minutes de film, une crêpe au sucre»

En effet, on peut demander que le repas suive le rythme du film. Je suis allée voir Dune 2 quelques semaines auparavant et comme il dure 2h46, j'ai mangé tout du long, à tel point qu'à un moment donné, je me suis assoupie.

C'est d'ailleurs le plus gros challenge quand on va au cinéma à Dubaï: ne pas s'endormir. Parce que les sièges sont insensés. Ce sont d'énormes fauteuils en cuir qu'on peut incliner ou carrément baisser comme les fauteuils de Chandler et Joey dans Friends. Parfois, je me dis que le film a peu d'importance. Ce qui compte, c'est mes mac & cheese et le confort.

Les fauteuils du cinéma appellent à la sieste. watson

Et aucun risque que quelqu'un s'installe devant vous et vous bouche la vue. Ces cinémas sont construits en balcon. Qu'on soit au premier ou au dernier rang, à l'intérieur ou à l'extérieur des couloirs, tout le monde voit parfaitement l'écran et personne n'est trop près ou trop loin de l'écran.

Par contre, on se les caille. La clim tourne à plein régime. Il y a une couverture (sous plastique) sur chaque place, mais j'ai appris à toujours prendre un pull et une grosse paire de chaussettes.

Autre défaut, le son est ultra-fort. Je ne sais pas pourquoi ils mettent le volume à ce niveau, surtout si c'est pour regarder Kung Fu Panda 4. Quand je suis allée voir Dune 2, j'avais l'impression que mon cerveau jouait aux maracas contre mon cervelet, tellement c'était fort. C'est peut-être fait exprès pour éviter qu'on s'endorme.

Finalement, Kung Fu Panda 4 n'était pas un si mauvais film. Ma partie préférée: quand mes mac & cheese sont arrivés... brûlants, bien gras, probablement faits avec une poudre de fromage (c'est les meilleurs) accompagnés de pain à l'ail chaud et d'une verveine. Les serveurs passent discrètement dans l'allée principale à la recherche des clients qui ont commandé tel ou tel plat. Et si on ne veut pas manger totalement dans le noir, il y a une veilleuse qu'on peut allumer sans pour autant déranger les autres spectateurs. A tout moment, on peut à nouveau commander à manger ou à boire en scannant le QR code sur la tablette à côté du siège. D'ailleurs à Dubaï, de plus en plus de restaurants suppriment les menus classiques en véritable papier d'arbre. Ils sont de plus en plus à utiliser un QR code et cela même pour l'addition.

On ne voit pas grand-chose, mais ce sont les fameux mac & cheese. watson

Tout ce luxe a un prix. Il faut compter 178 dirhams (environ 45 francs) pour une place. Ce n'est pas excessif quand on sait qu'en Suisse, une place coûte 27fr 90 et qu'à ce prix, on vous offre un siège qui ne se baisse pas et qui ne vous assure pas une tête devant vous.

Mais forcément, à Dubaï, il y a toujours plus, il y a toujours mieux: dans ces cinémas Roxy, on peut aussi louer une salle privée pour l'anniversaire d'un enfant de 5 ans par exemple. Un cadeau tout simple, sans prétention, qui apprend à ses petits bouts de chou les vraies valeurs de la vie. Par contre, pour le prix, ce sera sur demande.

