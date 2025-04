Mission: Impossible – The Final Reckoning: trailer Vidéo: watson

Une nouvelle bande annonce pour «Mission: Impossible – Final Reckoning»



Tom Cruise alias Ethan Hunt rempile (peut-être) pour la dernière fois dans Mision Impoossible- Final Reckoning. Le nouveau trailer est, comme à son habitude, époustouflant, accrochez-vous.

Vous croyez avoir tout vu? Et bien Tom Cruise en remet une couche, cascades (presque) impossibles, explosions de toutes parts, courses-poursuites...en avion et intelligence artificielle qui semble donner de fil à retordre à notre héros. Le nouveau trailer explosif (oui, on n'a pas trouvé mieux comme qualificatif) montre l'agent Hunt toujours poursuivi par des méchants et une intelligence artificielle👇🏽 diabolique.

Vous avez l'impression d'un déjà-vu? Oui, on vous révélait à la fin de l'année 2024 la bande annonce de ce huitième opus👇🏽, mais cette fois-ci, la production a ajouté des extraits des films précédents comme la scène d’infiltration du premier opus (1996) et l’explosion du Kremlin dans Protocole fantôme (2011), une sorte de rétrospective des scènes les plus emblématiques de la franchise.

Le casting réunit autour de Tom Cruise des acteurs que l'on a déjà vus dans les précédents volets comme Henry Czerny, Hayley Atwell, Pom Klementieff et Vanessa Kirby. Sans oublier les fidèles Ving Rhames et Simon Pegg.

Serait-ce la dernière aventure pour l'agent Hunt après plus de 30 ans et sept films? Réponse le 21 mai prochain dans les salles obscures.