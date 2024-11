Fun fact: Tom Cruise porte la même tenue que durant son passage aux Jeux olympiques de Paris en juillet dernier. Image: Paramount Pictures

Tom Cruise va encore avoir très chaud dans «Mission: Impossible»

Après beaucoup d'attente, le prochain volet de la saga Mission: Impossible montre le bout de son nez. Intitulé The Final Reckoning, ce 8e épisode se présente dans une bande-annonce explosive.

Ethan Hunt n'est visiblement pas au bout de ses peines avec cette mission amorcée dans le précédant opus Mission: Impossible Dead Reckoning sorti en juillet 2023.

Celui qui devait s'intituler Dead Reckoning Part II s'appelle désormais The Final Reckoning. Un changement de titre probablement dû à la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood, puisque le film devait sortir initialement le 27 juin 2024, soit moins d'un an plus tard.

Dans cette première bande-annonce, Tom Cruise nous vend ce qui semble être une apothéose de tout ce qu'a proposé la saga depuis 1996. Il court, encore et toujours, s'accroche à un avion, plonge sous la glace ou conduit pied au plancher dans le seul but de nous proposer les meilleures cascades possible.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Ce 8e volet est réalisé, comme pour les trois précédents, par Christopher McQuarrie et met en scène les comédiens vus auparavant. Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Pom Klementieff et Vanessa Kirby vont donc encore graviter autour de Tom Cruise. Le film fait suite au précédent, où l'agent Ethan Hunt et ses alliés tentaient de stopper «l'Entité», une intelligence artificielle sentiente capable de mettre l'ordre du monde en péril.



On ignore cependant si ce huitième Mission: Impossible sera le dernier épisode de la franchise, bien que tout laisse présager que c'est le cas.

>>Pour le savoir, rendez-vous au cinéma le 21 mai 2025.

Une bande-annonce, et une affiche: Image: Paramount Pictures

D'ici là, si vous ou l'un de vos agents étiez capturés ou tués, watson niera avoir eu connaissance de vos agissements. Cet article s'autodétruira dans cinq secondes.