Que vaut «The Fall Guy», la comédie explosive avec Ryan Gosling?

Adapté d'une série culte des années 80, The Fall Guy est un hommage au cinéma d'action qui montre une fois de plus le talent comique de Ryan Gosling.

Il fut une époque pas si lointaine où la tendance était d'adapter au cinéma les séries cultes des années 70/80. On se souvient de Charlie et ses drôles de dames (2000), Starsky et Hutch (2002), Shérif, fais-moi peur (2005), L'Agence tous risques (2010) ou encore 21 Jump Street (2012).

Il y en a pourtant une qui avait encore échappé à ce destin: L'Homme qui tombe à pic (ou The Fall Guy dans son titre original). Cette série, diffusée entre 1981 et 1986 aux Etats-Unis, fait partie de ces classiques qui auront été rediffusés sur les différentes chaînes francophones jusque dans les années 2000.

Ah, ce doux générique ringard ❤️

L'Homme qui tombe à pic, c'est l'histoire d'un cascadeur nommé Colt Seavers qui travaille au noir comme chasseur de primes, utilisant ses connaissances des cascades afin de capturer des criminels, tout ça en faisant des sauts avec un 4x4 que tout gosse ayant grandi devant cette série rêvait d'avoir en jouet, placé sur l'étagère entre la Ferrari de Magnum et la Pontiac de K2000.

Le fameux pick-up de Colt Seavers que j'aurais tant aimé avoir.

Réalisé par un professionnel

Quatre décennies plus tard, la série revient sur le grand écran, sous l'œil du réalisateur David Leitch, lui-même ancien cascadeur qui s'est reconverti en cinéaste. Celui qui fut autrefois la doublure de Brad Pitt s'est lancé dans la réalisation en 2014. C'est à lui qu'on doit notamment John Wick (2014), qu'il a co-réalisé, ou dernièrement Bullet Train (2022), dans lequel il dirige… Brad Pitt. La boucle est bouclée.

Un ancien cascadeur qui réalise un film sur un cascadeur, c'est forcément méta. Le long-métrage prend donc le pli de rendre hommage à tout un pan de l'industrie cinématographique. Un métier de l’anonymat, dont la raison d’être n’est autre que l'invisibilisation derrière la figure de la star. Un sujet qui avait été brillamment raconté par Quentin Tarantino en 2019 avec son Once Upon A Time In Hollywood.

Comme tous les cascadeurs, Colt Seavers (Ryan Gosling) se fait tirer dessus, immoler, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus haut, tout ça pour les caméras. Un an après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, Colt est engagé sur le film de Jody Moreno (Emilie Blunt), son ex-petite amie, pour servir de doublure à Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), un célèbre acteur. Quand la star disparaît, Colt se porte volontaire pour le retrouver, espérant sauver le film et reconquérir la femme de sa vie.

Ken le cascadeur

Le film est porté par Ryan Gosling (Barbie) et Emily Blunt (Oppenheimer), deux stars qui se faisaient face l'été dernier au travers du «Barbenheimer», le surnom attribué à l'événement que fut la sortie commune des deux plus gros succès de l'année dernière.

Can you feel the Kenergy? Image: Universal

Ryan Gosling est ici à son aise, puisqu'il avait déjà incarné un cascadeur taciturne par le passé, dans le cultissime Drive (2011). Dans The Fall Guy, il troque son blouson doré et son rôle mutique pour une veste tout aussi cool, et un rôle comique qui lui sied à merveille. La comédie est un registre dans lequel il excelle, comme on a pu le voir par le passé dans The Nice Guys (2016) et Barbie (2023).

En archétype de l'homme viril incapable d'exprimer ses émotions, le personnage de Colt apprend, à la suite d'une blessure qui aurait pu lui être fatale, à s'ouvrir aux sentiments qu'il éprouve à l'égard de Jody et sur ses propres faiblesses.

Une occasion bienvenue pour Ryan Gosling de déconstruire une image de la masculinité, comme il l'avait déjà fait cet été avec son personnage benêt de Ken. La métaphore du cascadeur s'y prête bien, puisque c'est leur métier que d'être solide, soumis à rude épreuve et de répondre systématiquement par un pouce levé quand on leur demande si ça va.

Une lettre d'amour aux métiers du cinéma

Dans cette mise en abyme de l'industrie hollywoodienne, The Fall Guy s’amuse à nous dévoiler les coulisses d'un tournage, en mettant en lumière les petites mains déconsidérées par l'industrie, qui n'existent que par la présence de leurs noms défilant durant le générique de fin.

Le film prend un malin plaisir à écorcher les égos monstrueux des stars et des producteurs, qu'on estime irremplaçables, contrairement aux centaines de métiers qui font un film. Notamment les cascadeurs, eux qui réalisent l'impossible parfois au péril de leur vie, et qui se voient remplacés peu à peu par des doublures en images de synthèses.

Chez les cascadeurs, on garde toujours la pêche. universal

L'intrigue prend place durant le tournage d'un blockbuster de science-fiction intitulé «Metalstorm», un pastiche hilarant de Dune s'il avait été réalisé avec les gros sabots de Michael Bay ou de Zack Snyder.

Filtre jaune, musique orientale criarde, ralentis et explosions démesurées, tout le mauvais goût y est, et ce, d'une manière si subtile que le film aurait pu vraiment exister. (On me souffle à l'oreillette qu'il existe bel est bien: il est dispo sur Netflix et s'intitule Rebel Moon.)

Le film s'amuse également à multiplier les références à d'autres œuvres, ce qui s'avère être un régal pour tous les amateurs de pop culture. Les fans de Miami Vice comprendront.

Le bon film du samedi soir

Si The Fall Guy est avant tout une comédie romantique d'action convenue, le film se démarque surtout par son discours métatextuel qui le fait sortir un peu du lot.

Les scènes d'action, qui ne sont pas des plus extraordinaires, restent néanmoins plaisantes, parce qu'artisanales. Voir un homme sauter d'un immeuble ou s'accrocher à un camion semble un peu désuet à une époque où tout est fait dans la démesure. Cependant, The Fall Guy a un bon goût d'actionner à l'ancienne.

Il faut reconnaitre également à son réalisateur David Leitch une réelle dynamique de la mise en scène, qui ne fait pas dans la surenchère, contrairement à son précédent film Bullet Train.

Colt (Ryan Gosling) et Jody (Emily Blunt), un duo aussi drôle qu'attachant. Image: Universal

C'est du côté de la comédie romantique que le film est à son meilleur. Bien que Ryan Gosling vole la vedette à sa partenaire Emily Blunt, qu'on aurait aimé voir un peu plus, la romance, aussi téléphonée soit-elle, fonctionne à merveille. L'alchimie est parfaite entre les deux acteurs et leurs échanges sont un réel plaisir à voir.

Comédie d'action généreuse qui ne se prend pas au sérieux, The Fall Guy convainc par son enthousiasme, son humour et la tendresse de son réalisateur pour son ancien métier de cascadeur. De quoi nous faire oublier le très mauvais Argyll sorti quelques mois plus tôt, et retrouver un cinéma certes peu exigeant, mais fait avec du cœur. Dans les sorties de ce printemps, Ryan Gosling est définitivement l'homme qui tombe à pic.