Sony Crockett et Ricardo Tubbs, deux des flics les plus emblématiques des eighties. montage watson

Pourquoi la RTS mise sur cette vieille série culte

La RTS rediffuse régulièrement des séries des années 1980 — souvent le matin, en semaine. Mais cette fois, elle a décidé de nous en repasser une particulièrement mythique, le dimanche soir, en prime time: Miami Vice (Deux flics à Miami).

Vous aimez les flingues, la coke, les voitures de sport, le volleyball en bikini et la new wave couplée de pop colorée? En deux mots s'il-vous-plaît: Miami Vice (en bon français pour les plus âgés: Deux flics à Miami). La SSR a décidé de rediffuser la série emblématique des années 1980, et en prime time, s'il-vous-plaît, le dimanche soir à 20h, sur RTS2.

La RTS a prévu de diffuser toute la saison 1, dont les épisodes seront visibles en replay sur PlayRTS durant sept jours. La série est — ouf! — disponible en version originale et sous-titrée, en parallèle du doublage français. La première partie du pilote a été diffusée le 21 janvier et la deuxième partie le sera ce dimanche.

Pour rappel, ces épisodes ont initialement été diffusés en septembre 1984 sur le réseau américain NBC. Et donc, ça nous a un peu surpris, à la rédaction de watson: pourquoi la télé suisse diffuse une série vieille de 40 ans à une heure de grande écoute, le dimanche?

Un univers coloré mais sombre

Car n'est pas la première fois que la RTS rediffuse une vieille série bien connue, à l'image d'une autre saga phare des années 1980: Magnum. Tom Selleck et sa moustache sont en effet diffusés en ce moment sur la RTS mais... le mardi matin.

Catherine Saidah, porte-parole de la RTS, nous confirme que «la rediffusion de Miami Vice surfe sur la nostalgie des années 1980». Mais elle est aussi prévue comme contre-programmation, face à Mise au Point. Histoire de donner une alternative «plutôt radicale», admet-Catherine Saidah, pour ceux qui voudraient se divertir en fin de semaine, face à l'émission d'information phare du service public.

«La série est destinée à un public qui finit son week-end et veut s'évader dans un univers nostalgie, mais aussi un peu sombre» Catherine Saidah, porte-parole RTS

capture d'écran rts

Car malgré les costumes pastel, les bateaux lancés à grande vitesse sous le soleil et la Ferrari Testarossa blanche de Crockett, les bas-fonds de Miami de 1984 présentent un univers sinistre de prostitution et de barons de la drogue sanglants, où les meurtres et les coups bas sont légion. C'est aussi pour cela que la série est diffusée dans la soirée et pas le matin, avec le «logo jaune» de la RTS, celui de «l'accord parental recommandé».

Pour l'heure, seule la saison 1 a été rachetée. «C'est une programmation un peu test», admet Catherine Saidah. Si les audiences sont au rendez-vous, peut-être pourra-t-on suivre l'intégrale des cinq saisons des aventures de Tubbs et Crockett avec le logo RTS, le dimanche soir.