7 secrets passionnants du showbiz pour briller en société

Il y a l'anecdote de la main d'American Beauty, par exemple, ou celle de la calvitie de l'agent 007. Zoom sur cinq folles histoires de la pop culture trop souvent ignorées.

La main de Christina Hendricks sur l'affiche d'American Beauty

Christina Hendricks est devenue mondialement célèbre grâce au personnage de Joan Holloway qu'elle incarne dans Mad Men (2007-2015). Mais sa première apparition marquante au cinéma a été un peu différente:

Image: imdb

«Je travaillais comme mannequin et j'ai décroché un mandat pour l'affiche de film. Il y avait deux modèles, moi et Chloe Hunter, qui était aussi actrice», a déclaré Christina Hendricks, qui n'a révélé le secret sur Instagram qu'en 2019.

Elle poursuit: «Nous avons fait différentes versions de sa main et de son ventre, de mon ventre avec sa main, avec ma main, et ainsi de suite. Finalement, ma main et son ventre ont gagné. Pour moi, c’était juste un travail comme un autre, j’étais contente. Il m'a probablement rapporté une centaine de dollars ou quelque chose comme ça. Je n'avais aucune idée de quel film il s'agissait. Plus tard, j'ai vu l'affiche d'American Beauty et je me suis dit: "Hé, c'est ma main !"»

Meryl Streep a assisté à ce concert fou des Beatles

Image: AP

Vous le connaissez sûrement, ce concert au Shea Stadium dans le Queens, à New York, en 1965, où les Beatles se sont produits devant des dizaines de milliers de fans. Des fans si enthousiastes que ni le public ni les musiciens n'entendaient la musique.

Image: getty

Meryl Streep s'en souvient:

«Après avoir pleuré pendant trois jours puis promis de faire la vaisselle pendant les quatre années suivantes, mes parents ont cédé et m'ont laissé aller à New York pour la première fois pour voir ce nouveau groupe anglais, dont tout le monde était tellement fan.»

Elle poursuit: «J'étais assise au 116ème rang et j'avais une meilleure vue sur le New Jersey que sur la petite scène installée au milieu du terrain. Mais je n'oublierai jamais la vue de ces quatre garçons courant à travers la pelouse jusqu'à la scène. Tout comme je n'oublierai jamais les paroles de leurs chansons, qui sont gravées dans mon coeur.»

Le concert en question, dans les années 60. Image: imago stock&people

«J'avais une pancarte qui disait: "I love you forever, Paul." Mais je ne pense pas qu'il l'ait vu», ajoute l'actrice.

Le guitariste des Rolling Stones s'est noyé dans la piscine de Winnie l'Ourson

Image: rollingstoned.tumblr

Image: countryendeavours.com

A. A. Milne, le créateur de Winnie l'Ourson, vivait avec son fils Christopher (oui, LE Christopher Robin du livre) dans une jolie maison de campagne du comté du Sussex, au sud de l'Angleterre. Cotchford Farm, c'est son nom, et la forêt qui la borde ont également inspiré les histoires de l'ourson (dans lesquelles, entre autres, de nombreux éléments de paysage sont décrits de manière très détaillée).

À la fin des années 1960, la maison appartenait à un certain Brian Jones, membre fondateur des Rolling Stones, qui se noya dans la piscine dans des circonstances mystérieuses le 3 juillet 1969.

Sean Connery portait un toupet chaque quand il jouait James Bond

Image: Hulton Archive

Sean Connery a commencé à perdre ses cheveux dès son plus jeune âge. Il a donc dû porter un postiche dès son premier rôle de James Bond (Dr. No, 1962). Grâce au solide travail des équipes de maquillage pour les sept films dans lesquels Connery a interprété 007, personne ne l'a remarqué.

Sean Connery et Diane Cilento. Image: imago

Un subterfuge qui ne semblait pas déranger son épouse d'alors, l'actrice australienne Diane Cilento:

«Oh, il n'y a rien de plus érotique que de raser le dos de mon mari pendant qu'il est assis dans le bain et qu'il ajuste son postiche pour aller plaire aux autres femmes devant la caméra.»

Elvis ne savait pas manger avec des couverts

Image: imago

Le roi du rock'n'roll ne possédait pas un mais deux avions dont la cuvette des toilettes était en or plaqué. Elvis Presley n'est cependant pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Dans sa jeunesse, il a constamment connu la faim avec sa famille à Tupelo, dans le Mississippi. Un documentaire de la BBC intitulé The Burger and the King – the Life and Cuisine of Elvis Presley raconte que dans le meilleur des cas chez les Presley, on servait de la viande d'écureuils frits à la maison.

Image: AFP

C'est sûrement la malnutrition dont il a souffert enfant qui a par la suite déclenché chez lui un appétit vorace pour les plats caloriques (un sandwich frit à la banane et au beurre de cacahuète, ça vous tente?) C'est aussi la raison pour laquelle, dès la première tournée, ses collègues musiciens se sont rendu compte qu'il n'avait jamais mangé de steak avec une fourchette et un couteau. Le guitariste Scotty Moore explique:

«Il n’avait jamais fait ça auparavant. Nous avons dû lui apprendre»

Des tapis Ikea en guise de cape dans Game of Thrones

Les manteaux farfelus de la Garde de nuit dans Game of Thrones ont été confectionnés à partir de tapis Ikea. Les responsables des costumes de la série ont acheté une palette de tapis bon marché, les ont coupés un peu, les ont teints et les capes emblématiques de la Garde de nuit étaient prêtes.

Image: hbo

Donc, si vous souhaitez fabriquer un costume d'Halloween (ou si vous êtes membre d'un groupe de metal païen), Ikea est l'endroit qu'il vous faut. D'ailleurs, le fabricant suédois fournit même le mode d'emploi:

Image: ikea

Charles Manson a écrit une chanson pour les Beach Boys

Image: AP/AP

On sait beaucoup de choses sur les ambitions musicales du tueur en série Charles Manson. Mais la rumeur lui prête des liens bien plus étroits qu'on ne le pensait avec des membres de la scène hollywoodienne. Nous savons que le 10050, Cielo Drive à Hollywood – scène du meurtre brutal de l'actrice Sharon Tate, alors enceinte, et de ses amis Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Steven Parent et Jay Sebring le 9 août 1969 – était auparavant l'adresse du producteur Terry Melcher.

Image: AP/AP

Charles Manson avait candidaté plusieurs fois auprès de Terry Melcher dans l'espoir d'obtenir un contrat d'enregistrement. Finalement, Terry Melcher a refusé. Ce que l’on sait moins, c’est que ce dernier était un invité bienvenu dans la «famille» Manson (c'est ainsi qu'on appelait le groupe sectaire de jeunes femmes et d’hommes gravitant autour de Charles Manson) et qu’il a eu une liaison sexuelle avec Ruth Ann Moorhouse, alors âgée de quinze ans.

Terry Melcher et Charles Manson se sont rencontrés par leur ami commun Dennis Wilson, batteur des Beach Boys. Ce dernier était un ami très proche du tueur en puissance – Manson a vécu pendant un certain temps dans la maison de Wilson.

En conséquence, Charles Manson côtoyait donc largement la fraterie Wilson (le guitariste Carl et l'auteur-compositeur et producteur Brian) pour tenter de vendre ses chansons. C’est ainsi que les Beach Boys ont enregistré la chanson de Charles Manson Never Learn Not to Love en 1968.

Le titre original était Cessez d’exister. Charles Manson était présent à l'enregistrement mais n'y a pas participé. Brian et Dennis Wilson ont entièrement retravaillé la chanson et élargi considérablement l'arrangement. Charles Manson n'était pas préoccupé par les changements musicaux, mais était contrarié qu'ils aient changé ses paroles.

Lors de la sortie du disque, la chanson a été attribuée à Dennis Wilson. Selon Dennis, Manson avait volontairement échangé ses droits d'auteur officiels contre une somme d'argent et une moto. Cependant, le technicien du groupe Stephen Desper rappelle que le groupe a omis le nom de Manson en représailles au vol de ce même argent et de la moto.

Bonus: ce fait est faux

Charles Manson aurait participé au casting de The Monkees. Il auraitmême atteint la toute dernière série de candidatures.

Image: imago

Cette légende urbaine souvent citée est réfutée par le simple fait qu'en novembre 1965, lors des castings de l'émission télévisée et du groupe de rock, Charles Manson était toujours incarcéré pour des délits antérieurs. On pense que les membres du groupe Monkees, Mickey Dolenz et Davy Jones, ont lancé la rumeur en plaisantant.

